Светят ли Украине лоукосты

Украинский рынок авиаперевозок очень интересен мировым лоу-кост компаниям. Но пока единственным бюджетным перевозчиком, который закрепился на рынке Украины, является венгерская компания «WizzAir». Будут ли другие?

Парадокс: Украина является территориально крупнейшей страной Европы, но в то же время имеет самую слабую систему как домашних, так и заграничных авиаперевозок. Причина не только в низких доходах большинства украинцев.

Дело в том, что большинство маршрутов монопольно контролируются несколькими украинскими компаниями, которые ставят немыслимо высокие цены за билеты, делая перелет экономически невыгодным даже для тех, кто может себе его позволить. Планируя поездку в Европу украинцу приходится долго канителиться, пытаясь избежать пересадки и по возможности уменьшить стоимость перелета.

Как правило, не удается ни первое, ни второе. Довольно много украинцев, которые выезжают за границу на длительный период (скажем, на учебу или на работу), услышав о том, что, скажем, в Европе можно долететь из пункта А в пункт Б за 10-15 евро, просто не верят этому. Оно и не удивительно – украинские цены на авиабилеты редко опускаются ниже трех сотен долларов.

Обидно, что большинство из нас до сих пор даже не догадываются о существовании в мире целого ряда лоукостов (от англ. «low-cost carrier» — дешевый перевозчик, дешевая авиакомпания) или бюджетных авиалиний. Поэтому перед тем, как начать говорить о том, какие из них летают в Украину, какие только планируют открывать рейсы, и сколько это будет стоить рядовому гражданину, рассмотрим, чем является бюджетная авиакомпания, и за счет чего удается снизить стоимость авиабилета до 10-20 евро и даже ниже.

Лоукост авиалинии — это воздушные перевозчики, которые оперируют преимущественно на краткомагистральных маршрутах, возя пассажиров по ценам существенно более низким чем те, которые предлагают традиционные авиалинии.

Для снижения стоимости предпринимается ряд специальных мер.

В частности, бюджетные авиаперевозчики пользуются услугами значительно более дешевых аэропортов (например, Стокгольм-Скавста, Венеция-Тревизо, Лондон-Лутон, Киев-Жуляны и др.), которые обычно расположены несколько дальше от городов, которые они обслуживают, чем обычные аэропорты, и значительно меньше по размеру.

На дешевых рейсах не предоставляют бесплатное питание и напитки, не предлагают газет и радио, уменьшая при этом до минимума количество обслуживающего персонала. Кроме того, жестко ограничивается количество багажа (за каждую лишнюю сумку приходится доплачивать).

Низкобюджетные авиаперевозчики отказались от привлечения дорогих посредников (турагенств) для распространения билетов. Билеты покупаются преимущественно через Интернет или заказываются по телефону. А поэтому не ждите, направившись к какому-либо туристическому офису за авиабилетами, что вам предложат на выбор билеты от «WizzAir», «FlyDubai», «Ryanair» или «Air Berlin».

Важным вкладом в уменьшение себестоимости авиаперевозок является способ организации флота и ухода за самолетами. Каждая Лоукост авиакомпания, как правило, использует самолеты одного типа (весь огромный флот ирландской «Ryanair» состоит исключительно из «Boeing 737-800», венгерская «WizzAir» летает только на «Airbus A320» и тому подобное), что значительно упрощает техосмотр и обслуживание.

Важной особенностью лоукостов является дифференциация цен на билеты. В общем, чем раньше вы покупаете билет, тем дешевле он вам обходится. Скажем, если самолет рассчитан на 160 мест, то первые 10 продаются (условно) за 1 евро, второй десяток — за 10 евро, третий — за 20 и т.д. Если же заказывать билет за несколько дней до вылета, цена не будет почти отличаться от стоимости полета обычными авиалиниями.

Дешевые авиаперевозчики всегда имеют специальные промакции, вызванные попыткой продать как можно большее количество билетов на менее загруженные маршруты.

Самой крупной и самой успешной лоукост авиакомпанией Европы является ирландская «Ryanair». Ее флот насчитывает 272 самолета «Boeing 737-800», средний возраст которых по состоянию на 2010 год насчитывал 3,1 года. Компания обслуживает свыше тысячи направлений между 164 городами в 27 европейских странах.

Для примера с «Ryanair» можно долететь с Лондона во Вроцлав всего лишь за £16.99 британских фунтов ($27.5, в одну сторону), из Стокгольма в Венецию — за £15.99 ($25.9) или из Дублина во Франкфурт — за £9.99 ($16.2). «Ryanair» известна своими специальными предложениями, когда улететь определенным рейсом можно за £0.00, оплатив при этом только аэропортовые сборы.

К сожалению, несмотря на озвученные планы, запускать рейсы в Украину авиакомпания не планирует. Один такой маршрут (скажем, во Франкфурт или Рим) значительно облегчил бы жизнь украинцам, которые летают в Европу, ведь с такой густой сеткой маршрутов, как у «Ryanair», можно будет легко (и главное — дешево) добраться до любой точки Европы.

Еще одной лоукост компанией, которая значительно удешевила бы поездки в Европу, при условии открытия регулярных рейсов в Киев, является немецкая «Air Berlin».

Флот состоит исключительно из самолетов «Airbus» 320-й серии (А319, А320, А321). Маршруты «Air Berlin» захватывают Британию, Скандинавские страны, Польшу, Испанию, всю Германию и даже США. В отличие от «Ryanair» «Air Berlin» уже давно летает в Россию.

Средняя стоимость перелета между Берлином и Барселоной в одну сторону ?29.99 евро (билеты могут быть дешевле при условии раннего бронирования). За такую же цену можно поехать в Валенсию, Мадрид или Лиссабон. Из Москвы или Санкт-Петербурга можно долететь в Берлин всего за ?49.99 (следует покупать билет хотя бы за месяц-два до вылета, иначе цена достигает сотни евро и даже больше).

Опять же, на данный момент речь о начале полетов в Киев не идет.

Пока еще единственным лоукост перевозчиком, который по-настоящему закрепился на рынке Украины, является венгерская компания «WizzAir». Украинское отделение авиакомпании, которая носит название «WizzAir Ukraine», имеет два абсолютно новых самолета «Airbus A320» (оба — 2008 года выпуска), один из которых оперирует на домашних рейсах, второй — летает в Европу.

В качестве базового аэропорта используется Киев-Жуляны. В пределах Украины «WizzAir» обеспечивает регулярное соединение с Симферополем (средняя цена билета в одну сторону — 399 грн.). Раньше существовали рейсы во Львову и Одессу, но сейчас они отменены. Этой осенью с «WizzAir Ukraine» из Киева можно добраться до Кракова, Барселоны, Валенсии, Лондона, Кельна, Венеции, Осло, Гамбурга, Дортмунда и даже Анталии. Оттуда с пересадками в любые другие города, между которыми летает «WizzAir» (хотя сетка маршрутов у них значительно уступает «Ryanair» или «Air Berlin»).

В 2011 году компания открывает два новых рейса – Киев-Валенсия и Киев-Барселона. Стоимость билетов колеблется в пределах от 199 грн. до 799 грн. (зависит от загруженности маршрута и времени заказа билета). Иногда достигает 1300-1500 грн. и выше, если билет покупается за несколько дней до вылета.

Отечественных дешевых авиаперевозчиков в Украине пока нет. Зато такие есть в России.

«Авианова» обеспечивает регулярные рейсы из Москвы в Анапу, в Архангельск, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Курган, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и другие города.

Недавно компания открыла рейс Москва-Симферополь, правда, пока только на летний (курортный) сезон. Стоимость перелета в одну сторону составляет 1000 рублей (276 грн.).

Приятно, что в этом году впервые на рынок Украины выходит арабская «FlyDubai». Причем компания запустила перелеты сразу по трем направлениях: с сентября открывается рейс Киев-Дубай ($205 в одну сторону, трижды в неделю, стоимость включает все сборы, разрешен багаж — 20 кг + 7 кг ручной клади), а с октября — Харьков-Дубай ($225 в одну сторону, дважды в неделю) и Донецк-Дубай ($220 в одну сторону, дважды в неделю).

«FlyDubai» — мощный азиатский лоукост, который летает из Арабских Эмиратов в Баку, Бейрут, Амман, Дамаск, Бахрейн, Александрию, Кабул, в Луксор, Хартум и другие города. В Украину «FlyDubai» будет летать на «Вoeing-737»

Государственная авиационная служба Украины подтвердила, что с конца лета 2011 молодая итальянская лоукост авиакомпания «Wind Jet» запускает рейс по маршруту «Римини-Киев (Борисполь)-Римини» на воздушных судах типа «Аirbus А320», «Аirbus А319».

До 2009 года в Украину летала «Arkia» - израильская лоукост авиакомпания.

«Arkia» имеет современные среднемагистральные самолеты «Boeing 757-300» (рассчитан на 265 мест) и «Boeing 757-200) (231 место), которые летают в Европу и турбовинтовые «ATR-72» на внутренних перевозках. В 2009 из-за начала экономического кризиса и уменьшения пассажиропотока «Arkia» ушла из Украины, но в настоящее время заявляет о готовности вернуться и положить начало регулярным рейсам.

Среди азиатских лоукостов шри-ланкийская «Mihin Lanka» также выражала желание летать в Украину. В настоящее время самолеты этой компании летают из Коломбо в Джакарту, в Дубай, Кувейт и другие города Азии. Открытие соединения с Киевом сделает все эти города значительно ближе.

Скажем, перелет в обе стороны между Коломбо и Дубаем самолетами этих авиалиний теперь стоит 236 долларов, между Коломбо и Мальдивами — лишь 181 доллар, долететь в Джакарту и назад можно за 380 долларов.

В целом заметны тенденции к увеличению количества дешевых авиаперевозчиков на рынке Украины. По крайней мере, мы являемся интересным рынком для мировых лоукост компаний. Впрочем, до сих пор большинству из них не удается пробиться на этот рынок.

И в то время как Польша, Венгрия, Германия, Италия или Британия летает хорошими самолетами по цене несколько десятков евро за путешествие в оба конца, украинцы продолжают платить 300-500 долларов за билет.

Государственная авиационная служба Украины довольно расплывчато отвечает на вопрос, могут ли отечественные не-лоукост авиалинии влиять на решение Лицензионной комиссии Госавиаслужбы Украины (службы, которая выдает лицензии заграничным компаниям на полеты в Украину), отмечая то, что решения о введении рейсов или их прекращении принимаются авиаперевозчиками и базируются на оценке экономической эффективности и коммерческой целесообразности эксплуатации отдельно взятого маршрута.

Максим Кидрук, журнал "Мандры"