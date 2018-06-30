Коммунальная мафия потянулась к собственности граждан через принятие Жилищного кодекса

Адвокат Татьяна Монтян уже тридцать вторые сутки голодает в знак протеста против принятия Жилищного кодекса, который прошел первое чтение в Верховной Раде. Дальнейшее его рассмотрение перенесли на осень. Голодать пани Татьяне осталось еще десять дней – перед началом акции она объявила, что это будет продолжаться шесть недель. Однако проблема в том, что, голодая, госпожа Монтян должна готовить еду своей семье, в которой пятеро мужчин.

Татьяна Монтян рассказала УНИАН, что именно ее не устраивает в новом ЖК.

В РОССИИ ЕЖЕДНЕВНО СТРЕЛЯЮТ В КАКОГО-ТО “КОММУНАЛЬЩИКА”

Пани Татьяна, если сформулировать одним предложением – чем обусловлен ваш протест?

Если принятый в первом чтении Жилищный кодекс станет законом, то он окончательно угробит нашу страну. Это будет правовая и гуманитарная катастрофа.

Согласно этому Жилищному кодексу, коммунальные инспекторы получат право врываться в квартиру с целью “профилактики”. А чем опасны такие коммунальные инспекторы?

Они будут вмешиваться в ту сферу деятельности, которая вообще их не должна касаться, потому что есть совладельцы многоквартирного дома, соседи – и все, что делается в доме, - это их проблемы, а не каких-то совсем посторонних людей. Вы же не будете приглашать каких-то посторонних инспекторов, чтобы они решили, какого цвета унитаз вам покупать...

Новый ЖК для обслуживания домов предусматривает вместо жэков услуги частных фирм...

Там предлагается обязательное обслуживание жилищного фонда управляющими компаниями, причем безальтернативно. То есть люди, которые даже сами организовали ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов) или кооператив, смогут обслуживать свои дома самостоятельно только в том случае, если будут отвечать каким-то мифическим “квалификационным требованиям” Кабмина. Этих квалификационных требований Кабмина еще никто в глаза не видел. И есть огромное подозрение, что “пройти” эти квалификационные требования можно будет только с помощью коррупционной составляющей. Если в доме вообще не создано ОСМД или кооператива – значит, местные органы будут навязывать управляющую компанию. Речь идет о фактическом лишении людей права коллективной собственности. А какой смысл иметь собственность, если ты сам не можешь ею распорядиться?!

Это то же самое, если бы владельцев автомобилей обязали на безальтернативной основе обслуживать свои автомобили только на определенных СТО, которые отвечают каким-то там квалификационным требованиям, и запретили это делать самостоятельно. Люди сами должны определять, как им ремонтировать свои авто и как управлять домом, в котором они живут.

Понятно, что с помощью этих норм будущего Жилищного кодекса хотят разделить страну между коррумпированными управляющими структурами и “доить” этот ресурс, потому что цены, понятно, будут устанавливаться также на безальтернативной основе.

Россия уже прошла этот путь. Там дня не проходит без сообщения о том, что убит или ранен председатель их аналога ОСМД, который называется ТСЖ. О том, что посмели поднять голос против управляющих компаний и откровенно завышенных цен.

В России управляющие компании привели к абсолютно безумным цифрам в платежках и к полной невозможности избавиться от этих компаний.

Может, кто-то и хочет, чтобы мы тоже пошли этим путем, но я не хочу, потому что считаю это катастрофой и, собственно против этого голодаю.

ЖЭКИ КРАДУТ И БЪЮТ БАКЛУШИ, КОГДА ИХ НИКТО НЕ КОНТРОЛИРУЕТ

Жэки тоже неэффективны. Тогда что делать?

Жэк – это просто название. Бывают очень разные жэки. Это просто обслуживающая организация, она может работать хорошо, а может и плохо, в зависимости от того, кто и как ее контролирует и какие условия оплаты. Я знаю много примеров, когда ОСМД не занимается обслуживанием дома, но заключило конкретный договор с жэком, лишь принимает по акту выполненные работы и после того рассчитывается.

И что вы думаете? Те же жэки, которые всегда били баклуши, начали работать нормально, так как иначе им никто не заплатит! Жэки работают плохо тогда, когда их никто не контролирует, когда в доме нет коллективного владельца, когда люди не способны объединиться и проконтролировать, предоставлены ли им те услуги, за которые выставлены счета. Если же люди способны объединиться, если они способны принять коллективное решение и коллективно контролировать выполнение работ, жэк будет работать прекрасно, а если будет работать плохо, то можно нанять другой жэк или отдельных людей для выполнения определенных работ.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ – КОРРУПЦИОННАЯ СУТЬ НОВОГО ЖК

В ЖК еще есть норма, которая допускает принудительное выселение из жилья гражданина в случае несвоевременной уплаты кредита за жилье...

Это можно делать сейчас и без Жилищного кодекса. И выселять можно не только тех, кто не платит за коммунальные услуги. Наше законодательство не различает природу возникновения долговых обязательств. Абсолютно не важно, за что именно вы должны деньги. Может, вы кому-то вред нанесли, может, вы долг не вернули. Законодателю безразлично, исполнительной службе – тем более. В исполнительном письме написано, что вы должны столько-то, и эту сумму должны оплатить. Если вам нечем платить, то могут “обратить взыскание” на ваше имущество. Если у вас нет никакого имущества, кроме квартиры, то ее обратят на погашение долга. Это можно делать и без ЖК, он здесь ни при чем.

Потому что ЖК сам по себе – это конгломерат переписанных “своими словами” норм из других нормативных актов. То есть взяли отдельные нормы из Гражданского кодекса, закона об ОСМД, закона о жилищно-коммунальных услугах, закона о принудительном отчуждении, закона о социальном жилье и многих других законов, переписали их своими словами, запихнули под один переплет и обозвали это все «Жилищным кодексом».

Представьте себе, что будут делать суды, если такой Кодекс примут! Что им применять: аутентичную норму из тех законов, которые я перечислила, или переписанные “своими словами” маразмы лоббистов Жилищного кодекса?! Так как привести Кодекс в соответствие к остальным законодательством лоббисты не позаботились!

А нужен им ЖК исключительно для того, чтобы спрятать в него коррупционную норму об управляющих компаниях. Больше этот ЖК не нужен никому. Потому я и говорю, что он станет правовой трагедией для страны, потому что другие законы, из которых повыдергивали эти нормы, никто не отменяет. Как оно будет согласовываться, неизвестно. Представьте себе, эта сборная солянка будет существовать в едином правовом поле с другими нормативными актами, которые как-то регулируют вопросы, которые теперь пытаются запихнуть в ЖК ради норм об управляющих компаниях.

КОММУНАЛЬНАЯ МАФИЯ – ЭТО КОНКРЕТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ВР

Кто лоббисты этого ЖК?

Фактически весь профильный комитет ВР лоббирует этот ЖК.

Собственно, они все и пошли в тот комитет, потому что хотят паразитировать на неурегулированности вопросов ЖКХ в стране. То есть, есть коммунальная мафия, в которой навалом деятелей и из ПР, и из БЮТ, и из НУ-НС, и из КПУ, и из блока Литвина. Кого там только нет. Нардепы паразитируют на том, что в нашей коммунальной сфере - полный беспорядок. Они паразитируют на том, что люди пока не способны объединиться на уровне своих домов, чтобы контролировать качество предоставленных им услуг. И нардепы и чиновники хотят паразитировать на этом вечно. Для этого они делают все, чтобы заблокировать попытки упростить для людей процедуру принятия коллективных решений в многоквартирных домах.

Так как разъединенные люди абсолютно ничего не способны контролировать, «голос единицы - тоньше писка», как писал Маяковский. Практика показывает, что когда дом разъединен, а жители его – “атомарные” и живут по принципу “моя хата с краю”, то жэк делает с ними все, что хочет.

Возьмем мой дом. 11 лет я уговаривала соседей организовать ОСМД. Люди ничего не хотели. Но у меня другая проблема – это слишком богатый дом и людям было просто лень заморачиваться за какие-то там копейки. Моих соседей “прорвало” лишь тогда, когда жэк, который вообще никогда ничего не делал в нашем доме, отказался ремонтировать крышу. Тогда у людей изменилась мотивация, потому что после каждого дождя делать новые евроремонты им стало дорого и оскорбительно. Тогда наконец мы объединились в ОСМД. Жэк нам пришлось физически выбросить с помощью охранной фирмы, потому что кто же просто так откажется на халяву получать такое огромное баблище, ничего при этом не делать и прекрасно себя чувствовать.

Мы самостоятельно установили тариф – всего две гривни за метр, а за отопление мы платим лишь в отопительный сезон. Кстати, тоже не очень много. Вот у меня квартира - 141 метр, и в отопительный сезон мы платим 408 гривен. Для такой площади это – копейки.

За две гривни у нас цветут цветы на клумбах вокруг дома, травка, деревья. Мы уже почти все отремонтировали, что осталось угробленным после жэка, и у нас еще остаются деньги сделать забор и другие элементы благоустройства. Каждый может сравнить наши цены и уровень комфорта со срачем вокруг своих домов и цифрами в своих платежках. Ведь у нас никто ничего не крадет, каждый может проконтролировать, сколько денег собранно, сколько мы заплатили Киевэнерго, Водоканалу, сколько стоит управитель, бухгалтер, сколько получают люди, которые обслуживают наши внутридомовые коммуникации, и тому подобное.

НИ ОДИН ЖЭК НЕ РАБОТАЕТ ЗАКОННО

И жители любого дома могут наладить такой уход за своим домом?

Безусловно! Только проблема наших людей в том, что, как я уже говорила, им тяжело объединиться. Они не доверяют друг другу, не умеют принимать коллективные решения, не способны достигать консенсуса, находить какой-то компромисс. Люди готовы ссориться и устроить мордобои за любую мелочь, они подозревают каждого, кто готов взяться за общественно-полезное дело, в личной материальной заинтересованности. А все почему? Потому что сейчас в законе об ОСМД прописан слишком сложный алгоритм принятия коллективных решений. То есть воспользоваться имеющимся алгоритмом могут лишь достаточно продвинутые люди. Если упростить этот алгоритм, то им смогут воспользоваться и обычные граждане. Попробуйте сейчас собрать собрание по прописанной в законе об ОСМД схеме!

Коммунальная мафия делает все, чтобы так оставалось всегда.

Исправить ситуацию в действительности очень-очень просто. Много стран этот путь прошли успешно. Там люди такие же, как и у нас, однако они эффективно управляют своими домами.

Представьте себе мини акционерное общество, которым в действительности и является многоквартирный дом. Но как можно управлять акционерным обществом, если неизвестно, сколько акций принадлежит каждому акционеру? Так же наши люди в многоквартирных домах не знают, какая часть дома как целостного имущественного комплекса им принадлежит. Если бы человек знал, какова его часть, он бы знал, сколько ему нужно найти союзников, чтобы принять какое-то решение. Сейчас это сделать невозможно, потому что ни БТИ, ни любая другая организация не учитывает многоквартирные дома как целостные имущественные комплексы с определением идеальных долей совладельцев.

Есть еще одна проблема – в Украине нет возможности беспрепятственно получить доступ к информации о других совладельцах многоквартирного дома. То есть вы не может некоррупционным путем узнать, как зовут ваших соседей и как с ними связаться. Разве что они лично живут в своих квартирах и добровольно вам скажут, что они действительно владельцы и покажут свои правовстанавливающие документы. А вы много знаете людей, которые не испугаются это сказать и показать?! В нашем доме проще, потому что у нас образованные люди, все знают, кто я такая, и за 11 лет многие из соседей обращались ко мне за какими-то консультациями.

А представьте себе, как организовать ОСМД в хрущевке, где живут бедные, запуганные люди, многие сдают свое жилье, а еще – где-то 15% неприватизированных квартир. А для создания ОСМД нужно получить согласие более чем половины совладельцев дома! И именно эти хрущевки больше всего страдают от коммунальной мафии.

У нас ни один жэк не работает легитимно, потому что в Гражданском кодексе написано, что дом – это совместная собственность всех владельцев помещений в нем, и только совладельцы имеют право принимать коллективные решения относительно своих домов. Покажите мне хоть один жэк, который имеет хотя бы в каком-то виде коллективное решение совладельцев, что именно этот жэк должен обслуживать дом! То есть дома обслуживаются жэками “по дефолту”, мол, а мы всегда обслуживали этот дом. Но коллективного решения по этому поводу никто не принимал!

Кроме того, приходят жэки-рейдеры, вместо “коммунальных” жэков, которые были всегда, бросают свои платежки и “доят” несчастных людей, которые даже не подозревают, как их цинично обманывают. И кто этим занимается? Наша разноцветная коммунальная мафия, которая “крышуется” политиканами от всех без исключения политических сил, потому что им всем выгодно такое положение вещей.

Что вы предлагаете сделать?

Жилищный кодекс выбросить как таковой и забыть о нем навсегда, потому что это порождение Советского Союза, которое уже никому не нужно.

А в законе об ОСМД – упростить алгоритмы принятия коллективных решений совладельцами многоквартирных домов.

Вы решили голодать. Насколько это оправдано?

Честно говоря, я считала, что это будет актом исключительно моего самурайского вдохновения. Я не думала, что кто-то присоединится или кому-то это будет интересно. Однако, как ни странно, люди даже вышли на демонстрацию перед профильным комитетом и добились того, чтобы принятие ЖК пока что отложили до осени. Председатель профильного комитета Владимир Рыбак поклялся в эфире радио “Эра”, что пока Кодекс не будет устраивать общественность, его никто не вынесет в сессионный зал. Надеюсь, мы таки похороним этот ЖК.

Голодать осталось десять дней. Совсем немного...

А как ваши родные отнеслись к этой акции?

Ну, мой муж (судья апелляционного суда Юрий Василенко. - Авт. ), если помните, возбудил уголовное дело против Кучмы, когда тот еще был президентом... Это по сравнению с моим голоданием значительно круче...

Относятся нормально... Конечно, классно голодать в бронированной камере, но когда приходится готовить еду пяти мужикам - мужу и сыновьям, - это сложновато. У меня четверо парней –меньшему почти девять лет, одному - одиннадцать и двум близнецам – четырнадцать. Едят – как не в себя. (Смеется. – Авт.). Но что поделаешь, семью кормить нужно.

Разговаривала Оксана Климончук