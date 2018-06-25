Ющенко чувствует, что может больше

Сегодня в Острожской академии в Ривненской области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО презентовал свои социальные инициативы.

Виктор ЮЩЕНКО отметил, что в Украине с 2008 года необходимо существенно пересмотреть социальные стандарты в сторону увеличения.

„Мы живем в мире, который формируется из потребностей людей”, - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что каждый человек хочет жить лучше.

По его словам, последние семь лет экономика страны находится в состоянии подъема и, в частности, сегодня уровень ВВП составляет 8%. Президент Украины подчеркнул, что необходимо использовать такое состояние экономики для улучшения жизни людей.

Он раскритиковал существующие социальные стандарты в нашей стране, сославшись на данные международной статистики. „Разве кого-то удовлетворяет, что по индексу ООН развития человеческого потенциала, Украина занимает 77 место, например поляки занимают 7 место, когда мы смотрим на уровень заработной платы на европейской карте мы находимся на третьем месте с конца, мы обогнали лишь Молдову и Албанию”, - отметил он, подчеркнув, что наша страна этого не заслуживает. „У нас есть ощущение, что мы можем больше, мы можем брать на себя больше обязательств”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Особое внимание он уделил инвалидам, детям сиротам.

Он попросил не связывать его социальные инициативы с политикой, и тем более с избирательной кампанией. Напротив, глава государства призвал все политические силы объединиться вокруг решения социальных проблем.

Президент Украины выступает за увеличение минимальной зарплаты до 500 грн. и введение новой тарифной сетки для бюджетных работников, а также повышение пенсий.

В.ЮЩЕНКО отметил, что настаивает на том, чтобы с 1 января 2008 года была установлена минимальная зарплата в размере 500 грн. „Минимальная заработная плата выступает социальной меркой, стандартом до десятка социальных расчетов, и когда сегодня кто-то игнорирует этот социальный показатель, я просил бы пересмотреть эту позицию”, - заявил Президент.

По его словам, поднятие зарплат является ключевым в модели социальной политики.

В.ЮЩЕНКО также высказался за поднятие уровня оплаты труда работникам бюджетной сферы. Президент раскритиковал невыполнение нормы закона, в соответствии с которой минимальный размер средней зарплаты бюджетника должен быть равен средней зарплате по экономике.

Президент подчеркнул, что во время формирования бюджета на следующий год этот вопрос необходимо пересмотреть.

Также, по его словам, необходимо завершить второй этап реформирования тарифной сетки. „Я думаю нам это даст возможность возобновить ту тенденцию, которая была в прошлом году - прирост заработной платы в районе 17-18% в целом”, - отметил он.

В.ЮЩЕНКО отметил необходимость ввести с 2008 года единую тарифную сетку в полном объеме. По его словам, это даст возможность существенно повысить зарплаты.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля минимальная зарплата в Украине должна составлять 440 грн., с 1 октября - 460 грн.

Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость вдвое повысить денежное обеспечение военнослужащих.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что на сегодня военнослужащий получает 51 грн. Президент отметил, что это не позволяет обеспечить его минимальные потребности. „Подчеркиваю - ситуацию необходимо изменить коренным образом. Это вопрос государственнического подхода”, - заявил он.

Президент Украины считает, что пенсия должна зависеть только от стажа и должностного оклада.

В.ЮЩЕНКО высказался за необходимость начисления надлежащих пенсионных выплат. По его убеждению, пришло время осуществить то, что каждая политическая сила независимо он своих политических взглядов утверждала: пенсия должна состоять только из двух составляющих – стажа и заработка. «Это суть. Сегодня пенсионную политику регулируют 17 законов. По сути, мы имеем несправедливую пенсионную политику, которая дискредитирует пенсионный единый подход и дифференцирует этот подход по профессиям, по отдельным мотивациям», - отметил В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что, например, пенсия врача с большим стажем работы отличается от пенсии человека низкой квалификации всего на 10-20 гривен.

Президент предложил увеличить коэффициент страхового стажа, что позволит увеличить трудовые пенсии приблизительно на 35%.

Также он высказался за унификацию пенсионного законодательства по ключевым принципам исчисления пенсий и введения такой политики, которая бы позволяла молодежи формировать собственный пенсионный фонд, а также введения справедливой солидарной политики для старшего поколения.

По его словам, введение этих инициатив позволит, в частности, увеличить пенсию врачу-хирургу до 764 гривен.

В.ЮЩЕНКО заметил, что это лишь первый шаг, и следующим шагом должно стать изменение самой идеологии пенсионной политики.

Также Президент высказался за увеличение размера социальной помощи для социально незащищенных слоев населения.

Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что помощь при рождении ребенка должна быть увеличена до 15 тыс. грн.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что речь идет не об очень больших деньгах и выразил убеждение, что эти средства можно найти в бюджете.

Отмечая важность такого шага, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что государство должно обеспечить социальную поддержку семей. Он обратил внимание, что введение такой помощи способствовало повышению коэффициента рождаемости в Украине, чего не было долгие годы.

Еще одной инициативой Президента является повышение уровня помощи на одного ребенка в многодетных семьях до 50% прожиточного минимума.

В.ЮЩЕНКО отметил, что для многодетных семей нужно чрезвычайное внимание со стороны государства, в частности, обеспечение семей, где воспитывается более 10 детей, машинами, компьютерами, стиральными машинами и тому подобное. Он пообещал, что эта работа будет осуществляться.

Справка УНИАН. В Украине помощь при рождении ребенка составляет 8,5 тыс. грн. Единовременно выплачивается 3 тыс. 384 грн., а остальная сумма выплачивается равными долями в течение следующих 12 месяцев.

Президент Украины инициирует повышение зарплат для работников образования, культуры и медицинской сферы, которые работают в селах.

По словам В.ЮЩЕНКО, это необходимо для того, чтобы можно было говорить о перспективах сел в Украине.

«Убежден, что только благодаря такому шагу мы сможем сформировать контрактные отношения с выпускниками высших учебных заведений для работы в украинском селе”, - отметил Президент.

Виктор ЮЩЕНКО выступает за повышение студентам-сиротам стипендий до 1 тысячи 50 гривен.

В частности, Президент инициирует увеличение студентам-сиротам и учащимся профтехучилищ повышение стипендии до уровня двух прожиточных минимумов. «Я убежден, что это самая низкая планка, вокруг которой мы должны вести речь», - отметил он, посоветовав тем, кто хочет с ним вести дискуссию по этому поводу, представить, как их собственные дети смогут прожить на 236 грн., которые платятся сегодня.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что государство должно заботиться о сиротах со дня рождения и до вхождения во взрослую жизнь.

Он повторил свои поручения об обеспечении детей-инвалидов в том числе и об их возможности передвижения.

Президент Украины поддерживает создание свободных экономических зон при условии гарантированного соблюдения в них украинского законодательства.

“Сейчас нужно ставить вопрос так: если та или иная территория дает гарантии, что они обеспечат порядок в рамках действующего законодательства при использовании налоговых и таможенных преференций, тогда можно задумываться над возобновлением или созданием новой зоны свободной торговли”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что нужно создать хорошие пилотные проекты и продемонстрировать, что власть вернула государственный контроль, и будет там осуществляться “светлая экономика” и будут вынесены уроки из деятельности таких зон в прошлом.

“В таком плане я бы поддержал законодательную инициативу и подписал бы законы такого типа”, – заверил глава государства.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в Украине действовали 24 свободные экономические зоны, которые стали “черными дырами”, через которые завозились “от окорочков до станков”. По его словам, такая система уменьшала налоговые доходы в национальный и региональный бюджеты.

“Эта система превратилась в субсидирование отдельных предприятий, которые работали в этом режиме. Общая экономическая картина ухудшалась”, - сказал Президент.

Он отметил, что не разделял закрытия всех свободных экономических зон, поскольку правительство и органы местной власти, например, за 6 месяцев должны были изучить практику определенных предприятий и вынести “вердикт” – работает ли честно это предприятие в зоне свободного режима.

“Таким образом можно было бы, не закрывая зону, создать эту фильтрацию и недобросовестных конкурентов вывести за пределы этого режима”, - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что было принято общее решение об отмене всех зон свободного экономического развития.

По его убеждению, это был неправильный шаг, поскольку есть зоны, которые действительно требуют выборочного подхода.

Виктор ЮЩЕНКО считает, что необходимо принять Налоговый кодекс Украины до конца этого года.

„2008 год мы должны встретить с новым Налоговым кодексом”, - подчеркнул Президент.

По его словам, новый кодекс должен предусмотреть уменьшение налогов на прибыль, на добавленную стоимость и т.п.

„Как мы можем говорить о детенизации экономики, когда нынешнее законодательство требует 98 налогов, а для того чтобы заполнить декларацию по этим налогам, необходимо потратить 2 тысячи 600 часов”, - отметил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, налоги составляют 60% нагрузки на коммерческие доходы - „скажите, пожалуйста, кто будет публично работать с государством с таким уровнем налогообложения?”. Поэтому, по словам главы государства, суть нового Налогового кодекса - радикально изменить характер отношений в этой сфере и радикально уменьшить налоги.

Президент Украины предупреждает о возможном пересмотре приватизации некоторых стратегических объектов, проданных с нарушениями.

Президент раскритиковал ход приватизации таких предприятий, как „Укртелеком”, „Одесский припортовый завод”, а также уже приватизированного „Лугансктепловоза".

"Нужно перейти к честной приватизации. Открытой приватизации”, - сказал он.

„Посмотрите на то шоу, которое было устроено вокруг приватизации акций Укртелекома. Какая страна ведущую национальную компанию, валютную компанию продает по одному проценту на фондовом национальном рынке. Да, наоборот, продают пакет с надеждой, что приходит потенциальный инвестор, который вкладывает туда инвестиции, который к действующей прибыли добавляет еще перспективу развития", - сказал В.ЮЩЕНКО.

"Почему мы идем теневым путем?" – спросил глава государства, вспомнив о "Лугансктепловозе». "Почему так думается приватизировать „Одесский припортовый завод”? - спросил он.

"Я предупреждаю, все это будет пересмотрено. Такая практика не будет иметь никаких перспектив", - заявил В.ЮЩЕНКО.

Виктор ЮЩЕНКО выступает за радикальные изменения в экономике страны.

Как пообещал Президент, он обеспечит, чтобы и нынешнее, и будущее правительство добросовестно использовали все возможности и ресурсы для того, чтобы в 2008 году увидеть национальный бюджет с новыми подходами к социальной и гуманитарной политике.

Он отметил, что для этого нужно еще многое сделать. „Это не просто средства, которые лежат и готовы к использованию, это средства, которые нужно научиться зарабатывать”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что пока около 50% национальной экономики работает “в тени”. “Почему это так происходит? Потому что мы много еще не сделали для того, чтобы создать климат эффективного бизнеса, начиная от темы моратория на землю...”, - подчеркнул он.

По словам В.ЮЩЕНКО, средства на социальные выплаты найти можно: “Мы ходим по деньгам”. „Но для того чтобы их поднять, мы должны с 2008 года радикально, серьезно изменить основы национальной экономической политики, начиная с политики регулирования”, - отметил он.

Президент сообщил, что осенью на рассмотрение и принятие парламента будет представлена национальная программа стратегии экономического развития страны, которая будет иметь 11 приоритетов.

По его мнению, программа даст ответ на то, как гармонизировать политические отношения вокруг перспектив экономического развития. „Через пересмотр фискальной, земельной (политики), через пересмотр политики приватизации, через пересмотр радикальной политики регуляторной мы должны найти широкий ключ к серьезной детенизации национальной экономики”, - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив: “На этой основе обеспечить приход нескольких десятков пунктов налогов в местные и центральные бюджеты, и на этой основе обеспечить финансирование тех инициатив, о которых мы сегодня говорим. Я предлагаю конкретные действия, я предлагаю конкретные изменения”.

При этом Президент выразил убеждение, что его команде удастся достичь изменений к лучшему.