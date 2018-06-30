Швондер в головах, или Какие опасности таит Жилищный кодекс

Вчера под Верховной Радой протестовали против принятия Жилищного кодекса, уже прошедшего первое чтение. Митингующие утверждают, что проект нового кодекса “фактически направлен на введение коммунального рабства и несравнимо более опасен, чем Налоговый, Трудовой и другие кодексы, которые спешно штампует нынешняя власть”.

В чем основные опасности Жилищного кодекса, пытался выяснить УНИАН.

Инспекторы смогут без разрешения залезть в спальню?

По новому кодексу, жилищно-коммунальные инспекторы получат, по сути, право беспрепятственного доступа в помещение.

- В советские времена управдом с участковым инспектором и пьяным дядей Васей могли позвонить в квартиру, где, скажем, прорвало воду, и если хозяев не было дома, дядя Вася ломал двери, перекрывал воду - и все в порядке, - рассказывает- А представьте себе сегодня в более-менее приличную квартиру зайдут инспекторы в отсутствии хозяев. Последние возмутятся, скажут: а у меня на туалетном столике лежали часы с бриллиантами, где они? Это вызовет огромную коллизию. Ведь в проекте прописано, что даже без постановления суда смогут заходить. А Конституция предусматривает неприкосновенность частной собственности, неприкосновенность помещения. У разработчиков этого кодекса сохранились рудименты совковой психологии. Эти люди очень далеки от конституционных норм. Швондер (герой романа Михаила Булгакова “Собачье сердце”, председатель домового комитета, воплощения низшего уровня тоталитарной власти - Авт.) жив в их головах.

- Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы кто-то в государстве получил право на свободный, без согласия гражданина, доступ в его помещение. А последняя редакция законопроекта Жилищного кодекса позволяет этим инспекторам, грубо говоря, без разрешения залезть в спальню к человеку, - замечает народный депутат от «Нашей Украины»,- Инспектор должен иметь возможность проверить, не снес ли человек несущую стену, не изменил ли систему отопления, не совершил никаких других действий, угрожающих ему самому или соседям. Но подчеркиваю - это должно происходить исключительно с согласия хозяев помещения или санкции суда.

К тому же не исключено, что под прикрытием жилищно-коммунального инспектора в помещение без разрешения зайдет какой-то преступник.

А вот экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко считает, что норма о проникновении инспекторов в квартиры не такая уже и страшная, и подобный механизм государство в любом случае должно было бы прописать.

- Представьте такую ситуацию: ваша соседка уехала на месяц отдыхать в Крым. А вы чувствуете, что идет запах газа. Так скажите мне, вы будете ждать, пока он взорвется? Или вода на вас течет день, два, пять..? Не это основная угроза этого кодекса.

Цена вопроса - десятки миллиардов гривен

По новому кодексу на смену ЖЭКам приходят частные управляющие компании. В монополии последних эксперты и видят главную опасность этого кодекса.

- Там пытаются прописать норму, чтобы любым путем отдать дома управляющим компаниям, - рассказывает Алексей Кучеренко. - Это очень мощный бизнес. Если взять всю Украину, то речь идет о десятках миллиардов гривен. Кто-то на газе пытается людей “подоить”, кто-то на электроэнергии, кто-то на воде, кто-то на тепле. А эти - на услугах по управлению домами. Это опыт РФ, и очень неудачный опыт, его не нужно перенимать. Все почему-то начали воевать с ЖЭКами в последние годы. И главное - городские председатели. Но каждый городской председатель - это старший начальник ЖЭКа по городу. То есть вместо того, чтобы навести порядок в коммунальном ЖЭКе, который принадлежит муниципалитету, они сейчас говорят, какой он плохой и давайте, мол, управляющую компанию. Почему коммунальные ЖЭКи не могут нормально управлять? Потому что городской председатель не хочет их нормально контролировать? Я не против, чтобы был бизнес вокруг наших домов. Но для этого сначала нужно вложить средства в дома. И нужно десять раз подумать: нам Олимпиаду проводить или лифты и крыши ремонтировать?

Кроме того, проектом Жилищного кодекса предусмотрено, что управляющие компании должны иметь возможность осуществлять субподряд, то есть фактически нанимать другие компании. Поэтому не исключено, что они просто будут нанимать, скажем, те же ЖЭКи, и жителям придется платить двойную цену за те же услуги.

Более того, возможно, вы в каких-то услугах не нуждаетесь. Ну не хотите вы елок на придомовой территории. Но управленческая компания “озелененин” проведет и, волей-неволей платить за эти елки придется. И еще не известно, сколько денег у вас за это сдерут.

Кстати, разрешение на деятельность управляющей компании сможет дать только Кабмин. Поэтому не удивительно, если сертификаты на обслуживание получат “нужные” структуры.

Проблемы с возвращением кредита? - С чемоданами на выход!

Еще одна угроза Жилищного кодекса - это норма, допускающая принудительное выселение из жилья граждан в случае несвоевременной или неуплаты кредита, взятого на приобретение жилья.

- Если вы задолжали ипотечную квартиру, вас будет ждать выселение без суда и следствия, - отмечает Александр Сергиенко. - Квартирная очередь сейчас не работает. 99,99% людей покупают квартиры, то есть будет работать ипотека. Возникают вопросы: возвращает ли банк все тело кредита, которое выплатил гражданин, возвращает ли он проценты, какое время дает человеку на приобретение другого жилья и т.д. Все эти отношения нужно было урегулировать. А они не прописаны.

Законопроект предусматривает отселение граждан и в случае реконструкции устаревшего жилья. Зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь Лысов заверял, что такое отселение будет происходить в добровольном порядке и при выплате компенсации (предоставлении другого жилья или денежной компенсации согласно экспертной оценке). А если стороны не достигнут согласия, отселение происходит в судебном порядке.

В то же время буквально на днях главный архитектор Киева Сергей Целовальник признался, что столичная власть еще не утвердила схему отселения жителей "хрущевок", которые будут сноситься.

- Квартира - это частная собственность и может быть отчуждена лишь с добровольного согласия жителя, - отмечает Матчук. - Без согласия человека отселения возможно исключительно при общественной необходимости, исчерпывающие условия которой четко определены законом. При этом обязательной в таких случаях должна быть полная компенсация стоимости имущества к моменту отчуждения.

Новый проект Жилищного кодекса также предусматривает, если вы по очереди получаете новую квартиру, а в то же время имеете какое-то свое жилье (хоть комнату в общежитии), то вы должны от него избавиться - сдать в орган, выдающий документы на приватизацию нового жилья. Это обязательное условие получения нового помещения.

- Простите, с какой радости я должен даром отдавать эту однокомнатную квартиру, которую я купил или мои родители колхозники, кровью харкая, купили своему ребенку, - возмущается Александр Сергиенко. - Такого не было даже в старом жилищном кодексе. Там было прописано “отчуждение”. То есть вы могли ее продать. А здесь уже нет. Это то же посягательство на частную собственность.

Пеня возвращается

Проектом Жилищного кодекса планируется вернуть взыскание пени с должников по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 0,1% оплачиваемой суммы.

По словам Кучеренко, пеню все министры ЖКХ хотели вернуть. Но он видел этот процесс двусторонним, то есть, чтобы монополистов, предоставляющих плохие услуги, тоже штрафовать.

А то интересно выходит, вы вовремя не заплатили - с вас штраф. А как мусор не вывозят, подъезды не убирают, батареи зимой едва теплятся - то компания “не при делах”. А нужно и монополистов приучить штрафы платить за непредоставленные услуги или услуги плохого качества и компенсировать убытки потребителям.

По словам Лысова, законопроект не предусматривает отключение от жилищно-коммунальных услуг граждан, имеющих задолженность. А вот все спорные вопросы, возникающие при начислении пени в случае, если гражданам не выплачивают заработную плату, решаются в судебном порядке.

Нужен кодекс ли вообще?

- В действительности, это не кодекс, - отмечает господин Сергиенко. - Я с одним разработчиком этого Жилищного кодекса общался и он сказал такую глупость, что это - рамочный закон, который потом будет дополняться. А само понятие кодекса имеет прямо противоположный смысл. Это не рамка, а заполненное поле, которое полностью закрывает всю эту сферу гражданско-правовых отношений. Этот кодекс нужно выбросить и написать все с самого начала.

А вот экс-министр ЖКХ убежден, что Жилищный кодекс вообще не нужен.

- У нас много законов в жилищно-коммунальной сфере, которые почему-то не работают. Это и закон об ОСМД, и о социальном жилье, и об общежитиях, и о жилищно-коммунальных услугах. Нужно над ними работать, а здесь хотят все это в один “впихнуть”.

Яна Солнцева