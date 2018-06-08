Украинцы глазами американцев: компромиссу - нет, термосу - да

В одном из американских издательств в штате Массачусетс на днях увидела свет книга Kiss, Bow or Shake Hands: Europe (Целоваться, кланяться или пожимать руки в Европе), в которой авторы Terri Morrison и Wayne Conaway дают советы желающим вести бизнес в 25 европейских странах. Отдельный раздел посвящен и Украине.

Профиль Украины в исполнении американских консультантов соткан как из распространенных мифов и стереотипов ("начатая бутылка водки непременно должна быть допита до дна"), так и наблюдений, которые могут относиться и к другим нациям ("украинец считает, что только он имеет право критиковать свое государство; когда начинаете критиковать его вы, он сразу бросается его защищать"). Однако местами случаются и небезосновательные упреки.

Скажем, авторы считают украинцев единоличниками, которые в своих действиях часто субъективны и импульсны, идеалистические и местами склонны к конфронтации. "Компромисс они считают проявлением слабости", а потому, по мнению авторов, западным бизнесменам на переговорах с украинскими партнерами не стоит спешить и уступать. В то же время, учитывая склонность нации к не-обдуманным поступкам, не стоит не воспринимать украинское "нет" как железно-окончательное. Есть существенный шанс, пишут массачусетцы, что ваш украинский партнер передумает.

В отличие от многих своих соседей, украинцы открыты к информации, привыкают к свободному обмену информацией и "испытывают отвращение к любым попыткам подчинить их жизнь коллективным доминантам". Мы, украинцы, "глубоко религиозны, однако не фундаменталисты". Нация с сильным семейным инстинктом, однако с моментальным переходом от любви к ненависти.

Относительно романтизма, то странно было не найти в библиографии книги ссылки на "Теорию украинской любви" Николая Томенко, поскольку Морисон и Конвейн фактически цитируют экс-вице-премьера и вице-спикера: "Любовь в исполнении украинцев облачена скорее в одежды Философии, чем романтизма". Нам присущее глубокое уважение к прекрасному полу, а женщины у нас - "моральные лидеры нации". Примеры осмотрительно не приведены.

Однако нам генетически неприсуща пунктуальность, и западные бизнесмены должны об этом знать. Для украинца опоздать на деловую встречу на полчаса-час - это в пределах хорошего тона. Авторы книжки отыскали объяснение этому в советском Кодексе законов о труде, когда уволить с работы было практически невозможно, в том числе и за опоздание (в действительности статья такая была, и время от времени применялась).

Украинцы обидятся, если вы будете протискиваться к своему месту в театральном зале спиной к ним. Встречи обычно происходят здесь в ресторанах (которые значительно изменились к лучшему в последние десять лет), но если вас пригласили домой - это дань почета и уважения. Не забудьте прихватить с собой шампанское, какой-нибудь деликатес и цветы для хозяйки. И, конечно, будьте готовы к беспрерывной дегустации крепких алкогольных напитков.

Что является общим между украинцами и американцами? - спрашивают в конце авторы.Три вещи: понимание современных технологий и увлечение всевозможными устройствами. Искушение мыслить масштабно, часто во вред реальному продвижению вперед хотя бы на дюйм. И, наконец, любовь к природе и желанию проводить на свежем воздухе как можно больше времени.

Именно поэтому, советуют авторы, не ломайте себе голову, что подарить украинцу. Подарите ему термос.

На свежем воздухе пригодится.

Игорь Шпак, Детройт (США)