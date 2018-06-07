Украинское кино: где вы, меценаты?

Куда исчезают деньги, которые выделяются на кино?

Украина празднует украинский успех в Каннах - уже второй подряд.

Режиссер Марина Врода получила "Золотую пальмовую ветвь" в номинации "лучший короткометражный фильм".

29-летняя выпускница Национального университета имени Карпенка-Карого раньше была ассистентом режиссера Сергея Лозницы, лента которого «Счастье мое» в прошлом году буквально «высадила мозг» жюри и зрителям в Каннах.

Пока на этих иностранных триумфах успехи современного украинского кино и заканчиваются.

Как и раньше, талантливым украинцам легче добиться признания дома через «заграницу»: потому что чиновники дома не достаточно компетентны, даже чтобы отличить хорошо от плохого. Не говоря о том, чтобы поддержать хорошее.

А ведь так было не всегда. Вспомним о множестве гениальных актеров-украинцев по всему миру, Александре Довженко, «поэтическом кино», для борьбы с которым ЦК КПСС проводил специальные совещания под председательством генсека партии.

Однако в конце существования СССР украинский кинематограф практически исчез, и до сих пор так и не возродился.

Клептократическая власть если и доходила до кино, разве что до раздела между «своими» крох, на него выделенных. Вот и в этом году на кино выделено 120 миллионов гривен - достаточно на 7-10 полноценных фильмов, или на 15-20 на условиях софинансирования. А сколько их выйдет на экран?

Не лучше ситуация и с меценатами.

Между тем, в конце ХІХ века в результате политики царизма украинцы среди всех предпринимателей в Украине составляли лишь 23%. Но и тогда находились Терещенко, Симиренко, Ханенко, Миклухи, которые с риском для карьеры, часто тайно, давали деньги Тарасу Шевченко, Лесе Украинке, на украинский театр, на первый на Днепре пароход «Украинец».

Михалков больше известен матом, чем творчеством

А что у соседей? Когда в Украине кино (как социальной функции) почти нет, то в России оно формально существует. По количественным показателям российское кино выглядит очень неплохо. 2001 год - 53 фильма, 2009 - 194, 2010 - 160.

Только в этом году Россия выделит непосредственно на кино 4 млрд. 300 млн. рублей - около 150 миллионов долларов.

Российский кинематограф существует благодаря содействию государства, когда до 30% бюджета каждой картины может быть оплачено из государственного бюджета. В России большому бизнесу даже снижали налоги, если он вкладывал деньги в кино. До 2001 года на протяжении четырех лет каждая уважающая себя нефтяная, лесопромышленная, торговая компания стала крупным «кинопроизводителем». Хотя на практике на кино просто списывались средства, а большая их часть на самом деле выводилась в оффшоры. Интересно, что тогда одним из ведущих кинопроизводителей стало Мурманске пароходство. Ту «лавочку» уже прикрыли, но и сейчас правительство России большими бюджетными средствами стремится стимулировать «кинопоток». Так сказать, перегной, на котором вырастут цветы. Но цветы до сих пор так и не растут.

Возможно, они не растут, потому что их не те сажают?

Скажем, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков в последнее время больше, чем фильмами, известен своим фонтанирующим матом, мол, ни за что не снимет с автомобиля «мигалки»: «Е... оно конем! Меня называют «барином», а есть удивительная пословица про барина: «Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал ни х...».

На вопрос, зачем ему спецсигнал, сын автора двух гимнов СССР и одного гимна России ответил: «Так всегда было, и так всегда будет».

Однако в последнее время позиции Михалкова покачнулись. Его фильмы «Утомленные солнцем» лопнули в прокате.

Кончаловский отмывает Кучму

Его родной брат Андрон Михалков-Кончаловский снял на деньги «Внешэкономбанка» России фильм «Щелкунчик и крысиный король», который с треском провалился и в оценке критиков, и в прокате. Пропали то ли десятки, то ли сотни миллионов долларов, предоставленные банком, в наблюдательном совете которого председательствует глава российского правительства Путин.

А Кончаловский тем временем «переквалифицировался в управдомы» и зарабатывает, чем может: снял фильм «Битва за Украину», где отмывает Кучму от заказа убийства Георгия Гонгадзе.

Пару дней назад, после того, как Минобороны России решило снять с автомобиля Михалкова «мигалку», выделяющую российскую верхушку от остальных россиян, он высказал все «накипевшее». По его словам, у ветеранов вызывал «удивление и разочарование» тот факт, что вместо суворовцев и нахимовцев в параде к 65-летию Победы участвовали воинские подразделения НАТО, а на параде 2011 года «безликую массу в одинаковых робах, марширующую под легендарную военную музыку, можно было различить лишь с помощью диктора. А пять вертолетов продемонстрировали всю мощь отечественной авиации».

Многие российские художники утверждают, что нынешнее российское кино деградирует, потому что больно пропагандой и верноподданичеством, оно и близко не подходит до уровня качества советского, никакой собственной идеи не несет, а является лишь механическим подражанием «Голливуду».

Государство финансирует фильмы с вычурными названиями: "Инзеень-малина", "Кружовник", "Тупой жирный заяц" и тому подобные, которые никто не видит.

А между тем из всех снятых российских лент в 2010 году в прокат вышло всего 69, доля российского кино в прокате в 2010 году упала до 16%, хотя еще некоторое время назад она доходила до 27%. Фактически российский кинематограф проиграл «Голливуду»: снижение 10-12% за год.

Причина: еще несколько лет назад кто-то чего-то ждал от российского кино и пытался ходить на российские фильмы, а теперь они эту привычку бросили.

Но не стоит радоваться проблемам соседа, тем более когда у нас они не меньше, хотя и свои. Стоит учиться на чужих ошибках.

Факт является фактом. В советские времена у кинотеатров спрашивали: нет ли лишнего билета? А в теперь снимают такое, что не хочется смотреть, даже загрузив «на шару» из Интернета.

Рай для кинотворчества

Может, секрет нынешней художественной яловости в том, что нынешнее состояние общества не способствует творчеству?

Когда-то Сенека сказал, что люди ему напоминают льва и буйвола, привязанных друг к другу на арене античного цирка. Победитель переживет побежденного на 15 минут, и эти мгновения они тратят на то, чтобы терзать друг друга.

Когда мы смотрим на произведения искусства, то понимаем, кого Бог «поцеловал в лоб» - почему одно - вечная классика, а другое - эксгибиционистское демонстрирование комплексов.

Из ненависти, самовлюбленности, презрения ничего достойного не создается. Вершиной искусства являются произведения, созданные во времена веры и людьми веры. А большинство из так называемого «современного искусства» (наподобие «акул в формалине») зрители забудут через неделю как страшный сон.

Как бы это пафосно и банально ни звучало, в основе всех гениальных творений лежит любовь. В том числе к земле, на которую Бог зачем-то привел каждого из нас.

Историки прекрасно знают, какое колоссальное количество и качество материала для визуализации дает украинская история. Абсолютное большинство других стран могли бы о таком только мечтать.

Ведь Украина причастна к событиям континентального, а порой и мирового масштаба.

Только навскидку. В Надднестрянщине и Причерноморье в аккурат почти по границам Украины, римляне возвели масштабные земляные укрепления - "Траяновы валы". Римская империя так и не решилась продвигаться вглубь территории Украины, а выступала защищавшейся стороной.

Закончилось все тем, что изгнанники из Украины разрушили тысячелетнюю Римскую империю.

Кто забыл, или не учил - случилось это так.

В ІІІ веке нашей эры в Южную Украину из Скандинавии пришли племена готов. После одного из конфликтов со славяно-сарматскими племенами, те призывали на помощь гуннов, и вместе выгнали вестготов в пределы Римской империи.

Огромные толпы готов переправились через Дунай и осели на придунайской территории, побродили несколько десятков лет между Балканами и Италией и в конечном счете в 410 году захватили Рим.

Это произвело колоссальный переворот, изменило весь порядок вещей, существовавший на протяжении семи веков, и закрыв целую эпоху в истории человечества.

Иностранные кинематографисты дорого бы дали, чтобы хоть одна из этих историй произошла у них в стране.

В пограничных индейских столкновениях за всю их историю XVII - XIX веков в Северной Америке погибли 40 тысяч человек, как за год-два рядовой истории средневековой Украины. На историческом материале этих "войн" американцы сняли тысячи фильмов. В Англии Робин Гуд прятался в лесу под "районным центром" Ноттингемом, грабя богатых и раздавая деньги бедным. О нем сняты десятки фильмов во всем мире, порой очень неплохих. Тем временем украинские робингуды собирались в многотысячные отряды и брали штурмом крупнейшие крепости Европы. Но до сих пор не запечатлены в кино, которое остается «важнейшим из искусств».

Меценаты, где вы?

Сейчас весь мир помнит подвиги давних греков. Не потому, что они были такие смелые, а потому, что умели писать.

Поэтому самое главное: где новые украинские Довженко? И где бизнес, способный их профинансировать, чтобы рассказать обо всем?

Сегодня на слуху в Украине два по-своему амбициозных кинопроекта. Первый - экранизация романа Василия Шкляра «Черный ворон». Нужны деньги.

(Получатель: Шкляр В.М., идентификационный код В. Шкляра: 1878817350. Банк: Приватбанк, номер р/с 26202601729257 МФО: 305299 ЕДРПОУ: 14360570. Назначение платежа: благотворительный взнос.)

Второй проект - съемка «Сказки о Черном Казаке» режиссера и сценариста Владислава Чабанюка. Съемки уже ближе к завершению, чем к середине. Уникальность фильма в том, что он начинался как любительско-волонтерский замысел, а заканчивается как профессиональный проект. По сценарию в фильме должны были зарезать барана, но за него хотели 800 гривен. Пришлось купить козу за 150.

(Получатель: ПАО КБ Приватбанк. Код получателя (ОКПО, ЕДРПОУ): 14360570. Код банка получателя (МФО): 305299. Счет получателя: 29244825509100. Назначение: для карточки / счета № 4627081720928139.)

Лучше посылать из Приватбанка (нет процентов).

Сегодня украинское кино - не паханная нива для амбициозных людей с деньгами, желающими оставить свой след в истории. А не просто разбить на дороге очередной «Ламборджини» или поставить на причал в Европе очередную яхту.

В украинском кино складывается уникальная ситуация.

Украина будет всегда помнить Нестора Летописца. Хотя после него, наверное, было немало не менее талантливых историков и писателей.

Просто он был первым.

Александр Палий, историк и политолог