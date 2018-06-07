Как на Винничине хотели «порезать» завод и убили человека

Во время столкновения на Кирнасовском сахарном заводе произошла трагедия, есть жертвы. Люди защищали родное предприятие от его владельца?..

Еще не так давно в Украине было 192 сахарных завода. В свое время мы были мировым лидером по производству сахара, а сегодня импортируем сахар даже из Беларуси, которая никогда и для себя не производила достаточно сахара. На сегодня заводов осталась немногим больше сотни, конечно, не все из них работают.

Упадок сахарного производства в Украине председатель правления национальной ассоциации «Укрцукор» Николай Ярчук связывает с тем, что в отрасль пришли абсолютно некомпетентные люди:

– В сахарно-свекольном производстве все было пущено на самотек. Пришли люди, которые абсолютно далеки от сахара. Государство не вмешивалось в процессы приватизации сахарных заводов, реорганизации отрасли, то есть переходные процессы рыночной экономики, потому в отрасль пришли все, кто имел деньги или кто мог взять это за бесценок. Государство должно было бы принять закон, который гарантировал бы производителям эффективность их работы. Государство должно иметь программу, как развивать эту отрасль, предусмотреть обязательство сторон: государства, владельца, производителя сахарной свеклы, то есть отработать правила игры. Также нужно решать вопрос экспорта.

Что касается Кирнасовского сахарного завода, что на Винничине, то там события развивались таким образом...

22 марта ООО «Сахара», центральный офис которого находится в Киеве, продало двум фирмам - «Унифингруп» и обществу «Дукат» - имущественный комплекс “Кирнасовский сахарный завод”. По договору купли-продажи, недвижимое имущество отошло обществу «Унифингруп», а остальные - «Дукату». Жители села Кирнасовка догадались, что новые заводовладельцы хотят порезать его на металлолом.

– Из этого сразу людям стало понятно, что завод готовится на резку, – говорит председатель Винницкой областной организации всеукраинского независимого профсоюза «Трудящиеся» Игорь Попенко. – Эти люди уже имеют опыт, ведь наш завод – не первый в селе, который хотят пустить на металлолом.

Председатель «Трудящихся» отмечает уникальность Кирнасовского сахарного, говорит, завод оснащен оборудованием, которое может сразу переделывать сырец. Это характеризует его мощность. По словам Попенко, предприятие практически новое, оно было построено в 1964 году, а оборудование обновляло последний раз в 90-х годах.

Почему «Сахара» не запустила завод по назначению?

Мы пообщались с Валерием Кравцом, который до продажи предприятия был его директором. Говорит, у «Сахары» не было другого выхода, чем как продать сахарозавод на утиль:

– Мы хотели работать, но нам государство уже несколько лет подряд “отказывает в сырце”, в этом году тоже отказало. Мы взяли было кредит в банке «Фортуна», его, соответственно, нужно погашать, так что мы должны были делать?

– Почему вам “отказали в сырце”?

– А я откуда знаю. Потому что кто дал большую взятку, тому и сырец дали. Причем дали его людям, которые к сахаропроизводству не имеют никакого отношения.

– Говорят, завод хотели купить итальянцы.

– Итальянцы – такие же, как и эти – металлорезы. Это одесситы нашли двух каких-то граждан Италии и приехали с ними покупать завод. Других покупателей не было, только те, которые хотят порезать его. Вот и все.

– Все, кто говорит, что нет сырца, потому не могут производить сахар, – непрофессионалы, – объясняет упоминавшийся руководитель Укрцукра Николай Ярчук. – Не нужно искать заморского продукта, в Украине достаточно плодородных земель, можно выращивать сахарную свеклу в неограниченном количестве. Просто нужно наладить взаимовыгодное сотрудничество с производителями свеклы!

Председатель районного совета Алексей Авраменко рассказывает, что власть пыталась разрешить ситуацию, но...

– Мы встречались с представителями владельцев, которые приезжали к нам, председатель областного совета, я, – сказал он. – Мы говорили о том, что на сегодня кирнасовцы не дадут возможности вырезать завод. Если есть другие намерения, чтобы этот завод работал, то люди готовы помогать. Вот такой был с ними разговор. А затем такое случилось.

Кирнасовский заводстоит уже четыре года. Господин Авраменко объясняет это тем, что владельцы ООО «Сахара» «не были готовы к такой работе, потому что нужно было иметь свое сырье, а у них его не было, потому что не было своей земли».

Вообще странно как-то выходит. Представьте себе, что вы хотите производить сахар, для этого покупаете завод, вкладывая в него безумные деньги, в то же время не продумываете, из чего этот сахар будете изготавливать. И тяжело поверить, что «Сахара», которая хотела варить сахар, не прикидывала, из чего она его будет делать, и как будет обеспечивать себя сырьем.

Еще одна странная вещь: владелец «Сахары» и совладелец банка «Фортуна», в котором «Сахара» якобы взяла ссуду на Кирнасовский сахарный завод, и потом задолжала свыше 50 миллионов, – одно и то же лицо – Котов Юрий Владимирович. Нам в банке подтвердили, что Юрий Котов действительно является совладельцем «Фортуны», но, к сожалению, пообщаться с ним не удалось. Нам пообещали, что он перезвонит, но звонка мы так и не дождались.

На заводе до сих пор работают работники, которые числятся за ООО «Сахарой». 26 марта уже представителями ООО «Унифингруп» и общества «Дукат» была совершена попытка завести на завод своих людей, то есть взять его силой. Тогда бизнесмены привели около 25 человек. Между ними, охраной завода и просто жителями села произошло столкновение, после которого кирнасовцы обратились в милицию (было 47 обращений), ведь многие из них получили телесные повреждения, однако уголовного дела возбуждено не было.

Как утверждает Игорь Попенко, профсоюз «Трудящиеся» как юридическое лицо обращалось в областную прокуратуру по этому поводу, однако ответа до сих пор не получили.

Из-за такой бездеятельности правоохранительных органов, по его мнению, случилось «нападение» 19 мая, однако в этот раз без человеческих жертв и ранений не обошлось. Около 50 юнцов, по словам очевидцев, вооруженных лопатами, бейсбольными битами, нунчаками, электрошокерами проникли на территорию завода. Как выяснится позже, 12 человек из 33 задержанных имеют судимость.

– Между нападением 19 мая и прошлым столкновением представитель новых владельцев Игорь Суслин имел несколько встреч с коллективом предприятия и крестьянами, – говорит председатель профсоюза. – Угрожал, что привезет вооруженных людей, которые будут стрелять по ногам, и все равно завод порежет, если ему будут препятствовать.

По словам Игоря Попенко, была также организована его встреча с руководством «Сахары», которое продало завод.

– Но почему-то мне назначили ее в банке «Фортуна»... Я попросил решать проблемы каким-то иным образом, потому что эти угрозы до добра не доведут, потому что люди, которые нам угрожали, выглядели просто как бандиты. Я предлагал совместно поискать инвестора, ведь порезать завод, при этом побить людей – не выход. Мне предложили встретиться с представителями «Унифингруп», однако встречи тогда не вышло. Подозреваю, что во всей этой истории есть один «папа» – владелец и основатель ООО «Сахара» Юрий Котов.

Очевидец нападения на завод, охранник Дмитрий Кириллович рассказывает, как происходил ночной захват 19 мая:

– В 3.25 ночи наши собачки прижались к нам и начали гавкать, мы выбежали на проходную, увидели, что на территорию сахарного завода проникло около 15 человек с собаками и 30 без собак. У нас здесь колокола установлены, поэтому один из наших охранников побежал бить в колокол, я начал звонить начальнику охраны, местным депутатам, представителям инициативной группы... Услышав звон, люди начали сбегаться. Эти юнцы посрывали замки на двух проходных, установили свои и заехали семью машинами и двумя микроавтобусами на территорию завода. Наши люди тоже как-то прорвались сюда, и начались столкновения. Одному 73-летнему мужчине приставили електрошокер к телу, и он умер (как окажется потом, от сердечного приступа. – Авт.). Женщина, которая с нами была на проходной (работает охранником), лежит в реанимации. Это все продолжалось более часа, пока мы не вытурили их с завода. В итоге один человек погиб, несколько в больнице, одну женщину только что прооперировали, она лежит в реанимации – у нее кровоизлияние в брюшную полость. Есть еще и с травмами головы (от удара кирпичом). У одного несовершеннолетнего тоже кровоизлияние в живот от удара.

Нам удалось связаться с основателем «Унифингруп» Павлом Андреевым. У нас вышел странный диалог, господин Андреев делал вид, будто не понимает, о чем идет речь. Он не отрицал, но и не подтвердил, что это именно его люди таким странным способом «побывали» на заводе.

– Это ваши люди – из фирмы «Унифингруп» - пытались провести «операцию» на Кринасовском сахарном заводе? – поинтересовались мы.

– Вы, наверное, шутите. Да? «Унифингруп» является заводовладельцем сахарного, а какие люди его захватывали, - то это уже вопрос к правоохранительным органам.

– То есть вы отрицаете, что эти люди, которые сегодня ворвались ночью на сахарный завод, были от «Унифингруп»?

– Вы опять не поняли. «Унифингруп» является заводовладельцем, а кто туда врывался, это уже десятый кадр. Что, «Унифингруп» на свой завод врывался?! Я что-то не понял?

В такой манере основатель «Унифингруп» общался с нами минут десять.

– На вашем заводе сегодня убили человека и вы не можете объяснить, что там произошло?

– Никого там не убивали, у человека там произошел инфаркт. А кто что захватывал, то вообще нет предмета для разговора. Да, какие-то люди – спортсмены – ворвались сегодня на завод. Что это за люди, я не знаю.

– Вы решили пустить завод на металлолом?

– Шутите, да?

Тут бизнесмен пересказал историю о том, что они нашли было для завода инвесторов: итальянца и россиянина.

– Я вам расскажу картину, чтобы вы понимали. Человек просто так, без разговоров приехал посмотреть завод на новом джипе Ford, а местные жители засунули ему в машину вилы. И все, человек сказал, что больше туда не поедет.

– То есть после этого инвестор отпал?

– Не в этом дело – отпал или не отпал. Дело в том, что вы несколько неправильно ставите вопрос. Это частная собственность. Закон Украины о частной собственности никто не отменял. Я его купил и могу делать с ним все, что захочу. Я не понимаю того, что сегодня там происходит. И мне даже неинтересно.

– Недвижимое имущество завода принадлежит вам, движимое – предприятию «Дукат». Как вы собираетесь с «Дукатом» работать? – спросили мы.

– Вы шутите?! Вас что, интересует наша коммерческая деятельность?

– Вы собираетесь запускать завод, производить сахар?

– «Унифингруп» не изготавливает сахар!

– Тогда что планируете делать?

– Я вам на это ответил еще в начале нашего разговора.

Мы не поняли о чем речь и попросили повторить, однако своих планов господин Андреев не раскрыл.

– На сегодняшний и вчерашний день все было сделано для того, чтобы завод мог работать, но то, что там сегодня происходит, мне лично непонятно, - сказал он.

...Ситуация действительно непростая. С одной стороны, крестьяне готовы идти на что угодно, чтобы сохранить родной завод, рабочие места, с другой – владелец, действительно, вправе распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению. Кто виноват?

Николай Ярчук отмечает, что Кирнасовский завод в свое время был гордостью региона и до сих пор остается одним из лучших в Украине, даром что простаивает.

– При умном подходе этот завод полностью может работать. И без учета позиции населения, - считает он, - ничего нельзя делать! Тот, кто покупал завод, не заплатил за него рыночную цену. Завод достался владельцу практически за бесценок. Но это уже проблема государства, что оно не контролирует эти процессы. Государство не должно вмешиваться, но должно сказать: уважаемые владельцы, ваша задача такая-то и такая. Практически все кирнасовцы в свое время были акционерами этого завода, мошенники их просто обманули. Сегодня ответственность лежит на местной власти, пусть она решает, как будет решать проблему социальных гарантий, потому что люди сегодня в отчаянии.

Оксана Климончук