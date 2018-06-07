Где кончаются расходы на Евро-2012?

О том, что от Евро-2012 Украина ожидала миллиарды долларов инвестиций, уже давно никто не вспоминает. Теперь, когда до финала чемпионата Европы по футболу осталось меньше 400 дней, можно лишь попытаться оценить, во что же обошлась подготовка к турниру украинскому бюджету. Конечно, нельзя отрицать, что в Донецке за деньги Рината Ахметова был построен стадион «Донбасс Арена», а в Харькове основным инвестором подготовки города к чемпионату считается бизнесмен Александр Ярославский.

Но подавляющее большинство объектов, так сказать приуроченных к еврочемпионату, финансируются за средства налогоплательщиков. Сумма, в которую оценивается подготовка к Евро-2012, неоднократно пересматривалась то в сторону увеличения, то, напротив, урезалась. Но как бы то ни было, а чемпионат стал прекрасным инструментом для выбивания госфинансирования под те или иные объекты. Между тем, пришло время подводить итоги и оказывается, что терминалы аэропортов, дороги, мосты и транспортные развязки, которые строились под вывеской Евро-2012, уже не имеют к нему никакого отношения, а являются плановыми инфраструктурными проектами…

«Евроинфляция»

Как только в апреле 2007 года стало известно о том, что Украина и Польша победили в конкурсе на право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, футбольные функционеры, политики и всевозможные эксперты принялись оценивать затраты, необходимые для проведения турнира в Украине. При этом звучали весьма оптимистичные прогнозы относительно зарубежных инвестиций под это спортивное мероприятие. Но закончился 2007 год, начался 2008-й, а никаких особых инвестиций наша страна так и не дождалась. Зато где-то под конец 2008 года пришел кризис. Тем временем УЕФА не на шутку встревожилась ситуацией с подготовкой к чемпионату — обещаний от украинских чиновников было много, но вот готовность оставалась близкой к нулю. После того, как в УЕФА заговорили о возможном пересмотре места проведения Евро-2012, украинское правительство, наконец, взялось за дело и бросило на подготовку средства из трещавшего по швам госбюджета. В результате, к концу 2010 года мы, с одной стороны, окончательно убедили УЕФА в своей способности принять чемпионат, а с другой - были вынуждены констатировать, что основные расходы на подготовку к Евро-2012 легли на государственную казну.

В первой половине 2008 года Кабмин оценил затраты на Евро-2012 в 16 млн. долл., что в гривне по курсу на тот момент составляло 80 млрд. грн. С началом мирового кризиса, когда украинское правительство пыталось за счет траншей МВФ хоть как-то снизить катастрофический дефицит госбюджета, вспоминать о таких суммах стало просто неприлично. Теперь перед нами стояла задача хоть по минимуму подтянуть спортивную и транспортную инфраструктуру к требованиям УЕФА. Но даже на это потребовались весьма серьезные по кризисным меркам средства. К тому же затягивание с реализацией ряда проектов привело к тому, что их строительство было переведено в авральный режим, что, естественно, повлекло за собой увеличение расходов.

Возьмем, к примеру, центральный объект еврочемпионата в Украине - НСК «Олимпийский». Стоимость его реконструкции изначально оценивалась в 1,5 млрд. грн., потом смета выросла до 2,1 млрд., а итоговая цифра, похоже, перевалит за 4 млрд. грн. Для сравнения, в Донецке за 1,5 млрд. грн. был построен новый стадион "Донбасс-Арена" и выполнены все работы в прилегающих к нему зонах. Может причина "экономичности" донецкого стадиона в том, что его строил частный инвестор, скрупулезно считающий собственные денежки, а в столичный стадион щедрой рукой всевозможных властей вбухивались бюджетные (читай - ничьи) средства.

В марте этого года Кабмин на 900 млн. грн. увеличил стоимость строительства терминала с автопаркингом в аэропорту «Донецк», более чем в полтора раза превысив предыдущую оценку этого объекта - 1 млрд. 261 млн. грн. В конце апреля правительство утвердило откорректированный проект реконструкции Львовского аэродрома, в котором общая сметная стоимость строительства увеличена более чем вдвое - до 2 млрд. 195 млн. грн.

Где кончаются расходы на Евро-2012?

Вокруг финансирования Евро-2012 сложилась крайне запутанная ситуация. Если в 2008 году общий объем затрат на подготовку к чемпионату был оценен в 163 млрд. грн., то в 2009 году его урезали до 127 млрд. грн. В 2010 году бюджет был вновь увеличен - до 142,5 млрд. грн. 11 апреля 2011 года Кабмин утвердил новую редакцию приложений (1-3) к Госпрограмме подготовки и проведения в Украине Евро-2012. В результате общая прогнозная стоимость подготовки к чемпионату сокращена до 110,44 млрд. грн. - около 13,4 млрд. долл.

При этом согласно последнему постановлению Кабмина объем финансирования Евро-2012 из государственного бюджета составляет 55,9 млрд. грн., из местных бюджетов - 5,3 млрд. грн., из других источников - 49,3 млрд. грн. Но где же взять недостающие 49,3 млрд. грн., приходящиеся на «другие источники»? Значит, недостающие средства придется привлекать за счет кредитов. Как известно, Национальное агентство по подготовке и проведению футбольного чемпионата Евро-2012 в апреле этого года разместило второй выпуск семилетних евробондов на сумму 690 миллионов долларов. В ноябре 2010 года Нацагентство уже провело один выпуск еврооблигаций на 568 млн. долл. для реализации инфраструктурных проектов к чемпионату. Таким образом, официально Украина с помощью евробондов привлечет 1 млрд. 258 млн. долл.

Еще в 2008 году Morgan Stanley выделил Укравтодору кредит в 930 млн. долл. на строительство автодорог опять-таки к Евро-2012. Если пересчитать эти заимствования по курсу доллара, существовавшему на момент их получения, то выйдет порядка 15 млрд. грн. Отнимем эту цифру от 49,3 млрд. грн. из «других источников» и получим чуть меньше 34,3 млрд. грн. Если вспомнить о том, что в феврале этого года Президент Украины Виктор Янукович высказал надежду, что Украине удастся к Евро-2012 дополнительно привлечь около 35 млрд. грн. частных кредитных ресурсов, то все в принципе сходится. Кроме одного - кто предоставит эти кредитные ресурсы за оставшийся до чемпионата год и как успеть их освоить? С освоением у наших госчиновников проблем никогда не было, но тут все же речь идет о кредитах, а за их целевым использованием очень внимательно следят те, кто их предоставляет. Таким образом, выходит, что от части запланированных к Евро-2012 проектов Украине придется просто отказаться.

В комментарии УНИАН вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис Колесников подчеркнул, что ему уже надоело объяснять - подготовка к Евро-2012 - это фактически строительство двух стадионов в Киеве и Львове. Всего лишь, как оказалось. «Все остальное - не подготовка к Евро-2012, это развитие национальной инфраструктуры. Прямых расходов на Евро-2012 получается порядка 6 млрд. грн., это стоимость стадионов, а все остальное и так нужно было построить. Таким образом, чемпионат обойдется госбюджету в 650-700 млн. долларов», - отметил министр инфраструктуры.

Вместе с тем, говоря об объемах частных инвестиций, которые необходимы для развития инфраструктуры, он подтвердил цифру в 35 миллиардов гривен, озвученную Виктором Януковичем в феврале этого года. «С тех пор ничего не изменилось», - добавил вице-премьер-министр. Колесников также отметил, что в рамках подготовки к Евро-2012 практически 100% строительства отелей было профинансировано за счет частных инвестиций. «Государство ни одной гривни на это не дало. Если собрать стоимость всех гостиниц, которые были построены к чемпионату, то эта сумма будет исчисляться в миллиардах и не гривен», - добавил он.

Колесников, конечно, не виноват в том, что начало реальной подготовки страны к Евро-2012 началось чуть ли не с двухгодичным опозданием. Нынешнему министру инфраструктуры пришлось иметь дело со штурмовщиной, к которой привела медлительность предыдущих правительств в практической реализации проектов. Видимо он прекрасно осознает, что эффект от подготовки к чемпионату для тех украинцев, которые не интересуются футболом, останется, мягко говоря, мало ощутимым, а значит стоит ограничить стоимость проекта сугубо спортивными объектами. Ведь понятно, что, продолжая оценивать подготовку к чемпионату десятками миллиардов гривен, нужно быть готовым доходчиво пояснить, на что они были потрачены.

Уже сейчас видно, что список объектов, реализованных к Евро-2012, будет выглядеть не совсем адекватно, заявленному госфинансированию. Пара стадионов, реконструкция аэропортов, какие-то разрозненные транспортные развязки. Возможно, успеют организовать скоростное железнодорожное сообщение между городами, принимающими Евро-2012, но далеко не факт. Вот в целом и все. Так что время, когда Евро-2012 было для различных ведомств и организаций буквально паролем для получения денег из госбюджета, прошло. Возможно, поэтому так отчетливо прослеживается новое веяние во власти - вместо "все, что мы строим - мы строим для Евро-2012", сейчас достаточно внятно звучит "мы построили для Евро 2 стадиона, все остальное - это так, плановые инфраструктурные проекты". По крайней мере, такое впечатление создается от услышанного от ВИП-чиновников в последние месяцы.

Тем же, кто это финансирование уже получил, пора начинать скромно размышлять об инвестициях в развитие украинской инфраструктуры и не пытаться под занавес отхватить еще немного «еврофинансирования». Хотя по человечески госчиновников понять можно - ну когда еще представится возможность списать любой перерасход средств на сверхсрочность работ и оправдать неэффективный менеджмент борьбой за престиж страны.

Украина и Польша - в поисках различий

Пожалуй, самым прискорбным для украинцев стал тот факт, что так и не получилось ударить футбольным чемпионатом по бездорожью. Совсем недавно тот же Борис Колесников признал, что к проведению футбольного чемпионата значительного улучшения состояния дорог не предвидится. "Вообще УЕФА не имеет таких жестких требований по дорогам... Протяженность Украины 1500 км и построить дороги за полтора-два года практически невозможно. Для этого надо иметь материальные ресурсы и все разговоры о концессии - сказки. В Украине нет рынка для создания платных автодорог", - подчеркнул Колесников.

Тут следует обратить внимание на то, как готовится к чемпионату наш партнер по его проведению - Польша. Сразу отметим, что по ряду позиций поляки оказались очень похожи на нас, у них практически такой же хаос в оценке общих затрат. Инвестиции в объекты прогнозировались в объеме 80-95 миллиардов злотых, фигурировала сумма 100 миллиардов. В 2010 году в Польше заговорили о резком уменьшении расходов, тогда звучала цифра 70 миллиардов злотых. В текущем году польское правительство заявило о том, что Евро-2012 обойдется Польше в 80 миллиардов злотых, что при нынешнем курсе составляет приблизительно 28,6 млрд. долл. Поляки, кстати, изначально заявляли, что потратят на подготовку к чемпионату в два раза больше чем Украина, и похоже идут с опережением плана. К 13,4 млрд. долл., которые заявил Кабмин, еще не хватает приблизительно 4,4 млрд. долл., это даже не половина польских инвестиций. В итоге же может оказаться, что украинские затраты на Евро-2012 составят лишь около трети польских. Тут, правда, огромную роль сыграет финансовая помощь Варшаве со стороны Евросоюза.

В то же время Польша, как и Украина, неоднократно увеличивала бюджеты строительства объектов к чемпионату. В частности, сумма на строительство стадиона в Варшаве выросла на 25% - до 1,5 миллиарда злотых. Были и такие проекты, от сдачи которых в эксплуатацию к началу Евро-2012 полякам пришлось отказаться. Так, строительство новой ветки метро в польской столице не будет завершено к Евро-2012. Власти города решили признать недействительными результаты тендера, согласно которому фирма победитель была готова достроить метро в срок за 1,5 млрд. долл. Теперь новая линия метрополитена будет готова только к 2013 году, но зато стоить будет уже всего 1 млрд. долл.

Но если вернуться к вопросу строительства дорог, то тут нам до Польши далеко. Поляки нашли возможность улучшить свои магистрали. Генеральная дирекция дорог и автострад планирует до начала турнира построить около 1 тыс. км новых скоростных дорог. На начало 2010 года в Польше их было около 500 км. В Украине к скоростным можно отнести только около 280 км автотрасс - автомагистраль Киев-Борисполь и отдельные участки дороги Киев-Одесса (М-05). При этом состояние автодорог в городах милионниках, включая столицу, откровенно отвратительное, а как все надеялись, что к Евро-2012 ситуация хоть немного улучшится. Как говорится, «не судилось»…

Антон Лосев