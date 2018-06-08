Пако Рабанн: Критерий моей психической нормальности – то, что я зарабатываю много денег

Недавно в Киев снова приехал всемирноизвестный модельер Пако Рабанн, который сейчас помогает молодому украинскому дизайнеру Веронике Жанви в подготовке показа ее коллекции на парижской Неделе высокой моды. Хотя мсье Рабанн не любит незапланированных интервью, а наше не было запланировано, он все таки с нами немного пообщался. Мсье Рабанн, вот уже два Ваших последних визита в Украину связаны с нашим молодым дизайнером Вероникой Жанви. Известно, что ее коллекция «Осень–Зима-2007–2008» будет представлена на Неделе высокой моды в Париже. Как ей удалось это сделать? В Украине я всегда видел, что есть много талантливых стилистов. Я был очень удивлен талантом и стилем Вероники Жанви. За моими плечами 45 лет опыта в моде, и я хочу передать ей свой опыт.

Когда мы делаем первый шаг в направленнии интернационального показа, то начинаем автоматически включать всех людей мировой моды. Вы должны четко понять, что ни один стилист и дизайнер в моде не зарабатывает деньги, продавая вещи. Хочу, чтобы вы поняли, что когда мы работаем с частными клиентами, то тратим свои деньги и свое время.

В Украине Вероника Жанви встречается со своими клиентами, а в Париже у нее будет возможность встретиться со всеми мировыми банерными покупателями всех марок мира. Она будет обсуждать с ними, как сделать так, чтобы ее продукция попала на прилавки всего мира – американского, канадского и других.

Мы зарабатываем деньги благодаря парфюмерии и аксессуарам, мое желание – чтобы Вероника увидела, как я открывал это для себя, чтобы она добилась такого же успеха и авторитета в мире. Я смог организовать этот показ для Вероники, потому что мое имя знает весь мир.

Принято спрашивать иностранных гостей, что им нравится в национальной кухне той страны, которую они посещают. Мне нравятся все кушанья мира, если они хорошо приготовлены. Я лично готовлю блюда украинской кухни, например, борщ, капустник.

Вы очень любите говорить о том, кем были в прошлой жизни (каждый раз по-разному)... Не боитесь показаться кому-то смешным? А может, смешны те люди, которые не могут меня понять. Я всегда говорю прямо и откровенно, и то, что я думаю, волнует очень многих людей. Никто из мыслящих людей не считает меня идиотом или дураком, потому что у меня два критерия здравого смысла – меня знает весь мир, и я зарабатываю очень много денег. Вот вам проверка того, что моя голова и мои мысли нормальны. Это, возможно, другие люди, которых никто не знает, но которые хотят стать богатыми, больные на голову? (Смеется. – Авт.)

А кем была Вероника в прошлой жизни? Ее глаза и душу я знал еще в Египте. Она была дочерью Нефертити, а также сестрой Тутанхамона. Вы этого не знали?

Нет! Тогда с какой планеты Вы сюда прибыли? Это ужасно, не знать своего прошлого!

Согласна с Вами... Руки – это то, через что мы творим, а здесь (показывает на голову. – Авт.) – мы мечтаем и придумываем. Талант, ум и руки Вероники – в ближайшее время завоюют целую планету, как Шанель, Диор и другие великие люди, потому что у нее есть два главных элемента – чувство в руках и ум, которому хватает смелости заявить о себе.

Я всегда работал своими руками. Первый рабочий, который был на моей фабрике, – это я сам. Первым приходил на работу и последним уходил.

Насколько мне известно, Ваша мама была швеей... Она не была швеей, она работала в заведении моды “Дом Баленсиага”, отвечала за производство.

Значит можно сказать, что модой занимался ваш род? Я бы сказал наоборот. Со стороны моего отца – все военные. Время от времени мама мне говорила: «Если бы твой отец был жив, ему было бы стыдно за тебя, ты забыл меч семьи (смеется. – Авт.) и променял на иглу с нитью». Но это она всегда говорила шутя, в действительности она боготворила моду.

Вы не обижались на это? Нет! Это же было мне на пользу. Меня никто не может оскорбить, потому что того момента, когда меня хотят оскорбить, для меня не существует.

Слышала, что Ваша бабушка ревностно молилась Богу, а мать не менее ревностно – Карлу Марксу. Скажите, а Вы религиозный человек ? Во мне живут две человека – моя мама, это то, что прагматичное и материальное, а бабушка – духовность и религия. Я никогда с ними не спорил, потому что считал, что они обе правы – каждая со своей стороны. Сегодня я очень религиозный человек, потому что я прагматик.

Вы родились в стране басков, Ваша мать была одним из руководителей Испанской коммунистической партии. Подростком она привезла вас в Москву и представила самому Сталину. Что это была за встреча? Какое впечатление произвел на Вас кремлевский тиран? Все, что я помню, – это страх на лицах людей, страх, который господствовал в стенах Кремля. Из знакомства со Сталиным я понял лишь одно – люди жили в постоянном страхе.

Сталин был очень несчастным человеком, его окутывала какая-то грусть, он будто был чем-то болен... Вас знают во всем мире не только как дизайнера, но и как художника. Над чем сейчас работаете в этом направлении? Я всегда рисовал, ведь я архитектор. Между двумя коллекциями в год, которые я делал, я всегда рисовал и рисовал... Я делал графические рисунки, работал над дизайном для фирм и офисов. Сегодня имею дизайнерские контракты, моя работа – это моя мечта. Меня интересуют все виды работы – все виды рисунка.

Сейчас работаю над новыми выставками. Скоро откроется моя выставка в Валенсии, в крупнейшей и самой модной галерее Испании. Мои сегодняшние рисунки – размером 3 на 5 метров.

Как у Вас на это все хватает времени? Вы еще не знаете, что я могу... Вы видите лишь вершину айсберга, а внизу – это мощная основа. Я не останавливаюсь в работе, я работаю все время, ежедневно, для меня работать – это жить, дышать.

Оксана Климончук