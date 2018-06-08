Приватизация в Украине: ворон ворону глаз не выклюет?

Генеральная прокуратура Украины предъявила иск о признании договора купли-продажи пакета акций „Лугансктепловоза” недействительным. Проверка соблюдения законов при отчуждении государственного пакета акций ОАО „Холдинговая компания „Лугансктепловоз” дала повод предъявить иск в интересах государства о признании договора купли-продажи этого пакета акций недействительным и возвращении его в государственную собственность. К сожалению,"законспирированная" продажа "Лугансктепловоза" россиянам - далеко не единичный случай в деятельности ФГИУ. Об особенностях украинской приватизации - интервью с Главой специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины 5-го созыва Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ. - Всемирный банк в обзоре украинской экономики за первый квартал 2007 года оценил «непрозрачную и неконкурентную приватизацию «Лугансктепловоза» как «шаг назад в продвижении структурных экономических преобразований в Украине. Между тем в «Стратегии развития транспортного машиностроения РФ на период до 2015 р.», обнародованной недавно в российской прессе, говорилось об угрозе вытеснения российских производителей продукции транспортного машиностроения с традиционных внешних рынков сбыта (страны СНГ) зарубежными производителями продукции транспортного машиностроения, в первую очередь украинскими и китайскими. Теперь же украинские конкуренты, похоже, будут устранены в интересах российских, и сделано это будет с помощью ФГИУ. Как бы Вы могли объяснить действия ФГИУ? И почему к участию в конкурсе не были допущены украинские компании? - К сожалению, мы с вами являемся свидетелями ситуации, когда правительство В.Януковича достаточно часто действует без учета стратегических экономических интересов Украины, а иногда – откровенно в интересах других государств. Это касается многих отраслей экономики, но именно нынешний процесс приватизации государственного имущества наиболее ярко засвидетельствовал псевдопатриотизм и безответственность нынешней власти. И речь идет не только об отсутствии желания обеспечить стабильное и зажиточное будущее Украины. Можно говорить и о грубом пренебрежении возможностью решить неотложные социальные проблемы или реализовать задекларированную инновационно-инвестиционную модель развития экономики государства за счет максимального эффективного разгосударствления имущества.

Стало очевидным, что с созданием так называемой „антикризисной коалиции” в процессы приватизации возвращены прежние схемы деления объектов государственной собственности. Именно деления собственности, а не приватизации, ведь Закон предусматривает продажу объектов на конкурентных принципах, а нынешний процесс ничего общего с конкуренцией не имеет.

Можно констатировать, что Фонд госимущества сознательно свернул конкурентную продажу государственной собственности и начал цинично, за бесценок раздавать привлекательные объекты членам “антикризисной коалиции” и их партнерам по бизнесу.

Последние действия Фонда госимущества относительно теневой приватизации наиболее привлекательных предприятий Украины невозможно оправдать никоим образом.

Раньше Голова Фонда госимущества В.Семенюк утверждала о том, что за 76-ти процентный пакет акций ХК „Лугансктепловоз” можно выручить 2 млрд. грн., потом 1 млрд., и продала тайком за 292,5 млн. грн. Между тем, отдельные украинские компании из числа желающих принять участие в аукционе планировали только „стартовать” с 400 млн. гривен. Можно лишь догадываться, на какой окончательной сумме остановился бы лицитатор.

Потеря возможности получить от продажи „Лугансктепловоза” максимальные поступления в бюджет стала следствием ограничения ФГИУ числа участников конкурса путем выдвижения дополнительных условий. Такие условия были сознательного выписаны под компании, связанные функциями контроля с российской корпорацией „Трансмашхолдинг”. Из-за этого аукцион состоялся с нарушением законодательства, а государство потеряло значительную сумму средств.

О непрозрачности и нерыночности цены продажи утверждали и эксперты.

Даже однопартийцы В.Семенюк в Верховной Раде на вопрос о том, как мог произойти такой откровенный грабеж со стороны представителя вроде бы социально направленной соцпартии, лишь таинственное улыбались и разводили руками.

Все это было завуалировано беспокойством об интересах трудового коллектива. Однако „смешная” цена за такой объект – это еще не все убытки, причиненные государству. Средства массовой информации сообщали, что заказы продукции украинского завода уже переориентированы за границу, а сама ХК „Лугансктепловоз” стоит на грани остановки и ликвидации. Так “Трансмашхолдинг”, купив завод за бесценок, избавился от конкурента. В настоящее время работники „Лугансктепловоза” разочарованы, не видят перспективы и массово увольняются.

Показательно, что именно фракция социалистов в ВРУ не поддержала наш с народным депутатом О.Бондарем законопроект о запрете для Фонда госимущества устанавливать искусственные ограничения участникам конкурса. По-видимому, в виду желания и в дальнейшем банально „греть руки” на незаконной реализации собственности народа.

- В мае Генеральная прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киева с требованием упразднить договор купли-продажи 76% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз» между Фондом государственного имущества и Брянским машзаводом (Россия) и вернуть данный пакет акций в госсобственность. По данным пресс-службы Генпрокуратуры, истец требует наложить арест на 76% акций «Лугансктепловоза», признать договор покупки-продажи акций между ФГИУ и Брянским машзаводом недействительным, обязать российскую сторону вернуть государству акции «Лугансктепловоза», а ФГИУ вернуть Брянскому машзаводу полученную от продажи сумму. Ранее Президент дал поручение генпрокурору Медведько и и.о. председателя Службы безопасности Украины Наливайченко проверить соблюдение ФГИУ законодательства при продаже 76% акций «Лугансктепловоза». Президент, как известно, уже дал оценку продаже 76% «Лугансктепловоза» как непрозрачной. Каковы, по вашему мнению, перспективы решения этого дела? - Я полностью согласен с оценкой Президента Украины. Свое крайне негативное отношение к основанному правительством бывшей так называемой „антикризисной коалиции” „дерибану” государственной собственности я неоднократно выражал во время проведения брифингов, интервью в СМИ. Для возобновления законности и привлечения виновных к предусмотренной законодательством ответственности возглавляемая мной Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации неоднократно обращалась к правоохранительным и контролирующим органам.

В случае с продажей пакета акций ХК „Лугансктепловоз” нарушены определяющие принципы организации процесса приватизации, установленные Законом Украины “Приватизация государственного имущества” и Государственной программой приватизации. Среди них законность, применение преимущественно конкурентных мер, обеспечение информационной открытости.

О какой конкуренции и информационной открытости можно говорить, когда к конкурсу допускаются лишь два афилированных юридических лица, а о дате проведения конкурса неизвестно не только инвесторам, но и Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации. Это ноу-хау впервые за 15-летнюю историю украинской приватизации применено В.Семенюк, которая, кстати, не перестает цинично заявлять о прозрачности и законности осуществляемой ею приватизации.

Потому считаю вполне справедливыми намерения относительно возвращения народу имущества, которое было откровенно украдено.

О перспективах этого говорить сложно, поскольку всем известна „принципиальность” и уважение к праву наших судов.

- В печати сообщалось о том, что исковое заявление относительно результатов конкурса «Лугансктепловоза" собирался подать „Марганецкий ГОК”. Ответчиками, в соответствии с данным исковым заявлением, должны были выступить Фонд госимущества и Брянский машиностроительный завод. Вам известно что-то об этом? - Мне известно, что „Марганецкий ГОК” не соглашается с нарушением собственных прав в процессе приватизации ХК „Лугансктепловоз” и видит в действиях Фонда государственного имущества Украины значительное количество нарушений законодательства. В своей жалобе, посланной по адресу Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, они достаточно четко аргументируют свою позицию. И лично я соглашаюсь с ней. Однако восстановить нарушенные права „Марганецкого ГОК” как потенциального покупателя „Лугансктепловоза” может лишь суд. Было ли соответствующее обращение к судебным органам – я не знаю, но считаю такой шаг вполне логичным и оправданным.

Кстати, в своем письме Председатель правления ОАО „Марганецкий ГОК” В.М.Надзоров расценивает как преступление действия должностных лиц Фонда государственного имущества Украины и заявляет о том, что государственный бюджет недополучил минимум 1 млрд. гривен. Это к тому, сколько реально мог стоить пакет акций ХК „Лугансктепловоза” ...

Очевидно, была права Юлия Владимировна Тимошенко, когда предполагала, что не все государственные чиновники смогли удержаться перед искушением предложенных огромных сумм взяток.

- Осенью прошлого года с подачи ФГИУ были отменены еще два приватизационных конкурса. Эксперты тогда заговорили о фактическом моратории, наложенном Фондом госимущества на приватизационные процессы в стране. Причиной подобных действий ФГИУ, по мнению большинства аналитиков, было нежелание руководства Фонда допустить к участию в проведении этих конкурсов некоторые кампании, победа которых не устраивала представителей большого донецкого бизнеса и его сателлитов. Вы согласны с подобным утверждением? - Действительно, в прошлом году были отменены конкурсы по продажу пакетов акций ХК „Укрнафтопродукт” (50 % + 1 акция) и ВАТТ „Комсомольське рудоуправление” (38 %). По моему мнению, эксперты не ошибались. Хотя для каждого такого решения искусственно создавались соответствующие основания.

Но, по моим данным, в отмене конкурсов по указанным Вами причинам были заинтересованы не только представители именно донецкого большого бизнеса, но подконтрольного провластным партиям или „антикризисной коалиции” – это точно.

- Продажа „Лугансктепловоза” – далеко не одиночный случай в новейшей истории украинской приватизации. Подобным образом было продано 38% акций Комсомольского рудоуправления. С той разницей лишь, что здесь покупателем оказался ММК им. Ильича, которым, по странному стечению обстоятельств, руководит коллега Семенюк по партийной фракции Бойко. Одно из изданий эту сделку прокомментировало таким образом: „социк социку глаз не выклюет: Семенюк продала "Комсомольское рудоуправление" товарищам по партии”. Вместе с тем, известно, что Президент обратился в СБУ и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законодательства во время приватизации ОАО «Комсомольское рудоуправление». Каковы могут быть перспективы этого дела? - Относительно самой продажи названного Вами объекта. В прошлом году Фонд пытался провести „заказной” конкурс по продаже за бесценок пакета акций ОАО „Комсомольское рудоуправление” с предопределенным победителем (ММК им. Ильича члена социалистической фракции ВРУ Владимира Бойко).

Оказывается, мало того, что пакет акций „Комсомольского рудоуправления” размером 60% Комбинату им. Ильича были „подарены” по номиналу в 2002 году Л.Кучмой за премьерство А.Кинаха. У кое-кого возникло большое желание и остальное предприятие получить почти даром.

На заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации представитель владельца меткомбината им. Ильича – народный депутат от фракции СПУ без всяких упреков совести заявил, что передача пакета акций Комсомольского рудоуправления именно В.Бойко будет восстановлением справедливости, ведь во время „дерибана” предприятий, которые входили в Государственную акционерную компанию „Укррудпром”, ММК им. Ильича не достался ни один источник сырья.

Когда возникла угроза участия в конкурсе другого мощного инвестора, который мог бы значительно повысить цену, процедура продажи в последний момент была прекращена. Аргументированно это было официально выраженной позицией Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации относительно недопустимости выдвижения условий конкурса под предварительно „фиксированного” покупателя.

Невзирая на то, что позиция Комиссии не изменилась, а дополнительные условия остались теми же, с откровенными нарушениями законодательства 18 мая текущего года больше 38 процентов акций этого предприятия кулуарно было продано за 110 млн. грн. – это в три раза дешевле прогнозируемой экспертами реальной стоимости. Конечно, владельцам стал ММК им. Ильича при формальном участии в конкурсе другого потенциального инвестора. Сыграли свою роль договоренности.....

Очевидно, с учетом текущей ситуации и отсутствия любой политической (а потому и властной) перспективы СПУ, ее представители – председатель Фонда госимущества В.Семенюк и „социалистический олигарх” В.Бойко пытаются напоследок максимально воспользоваться своими властными правами в собственных интересах.

Таким образом, получили подтверждение заявления оппозиции о том, что срастание властных структур и бизнеса, циничное разворовывание государственного имущества и откровенная коррупция – наиболее определяющие признаки современного процесса приватизации.

Безусловно, такие явления необходимо искоренять всеми доступными законными средствами. В этой ситуации слово за стражами порядка. Они должны профессионально отреагировать и продемонстрировать обществу, что главным принципом у деятельности правоохранительных органов является верховенство закона.

По моему мнению, профессионализм в любой сфере деятельности – это залог эффективной работы, определенная гарантия качественного выполнения заданий. Принадлежность руководителя-профессионала к определенной партийной структуре не должна смущать, ведь партии хотят власти именно для реализации своих программных документов и предвыборных обещаний. Другое дело, что у чиновнику высшего ранга должны совмещаться высокий уровень квалификации, порядочность, уважение к закону и своей стране.

- Уже можно, вероятно, приблизительно подсчитать, сколько нанесено убытков бюджету приватизационными действиями ведомства Семенюк. Могли ли бы Вы назвать сомнительные, с позиций Вашей комиссии, приватизационные сделки, которые нуждаются в пересмотре? - Оценивая потерянную выгоду, мне тяжело определиться в цифровом выражении, но речь может идти о сотнях миллионов гривен. Конечно, недопоступления в бюджет больно ударят по наиболее социально незащищенным слоям населения, повлекут свертывание реализации отдельных социальных программ и тому подобное. Однако, лишь в сумме средств невозможно определить размер нанесенных украинскому народу убытков.

Заявления В.Семенюк с трибун или с экранов телевизоров об особом беспокойстве за судьбы работников приватизированных предприятий выглядят циничными учитывая ее практические действия.

Судите сами. В отличие от условий конкурса по продажу ОАО „Криворожсталь” современная приватизация „а-ля В.Семенюк” не дает работникам никаких гарантий. Например, требование к покупателю пакета акций ХК „Луганськтепловоз” – лишь 6 месяцев не допускать увольнения работников. От покупателя акций ОАО „Комсомольське рудоуправление” требуется сохранить количество рабочих на протяжении двух лет. А что же дальше делать уволенным работникам? Почему не обеспечены им гарантии хотя бы на срок пять лет, как это было в условиях договора купли-продажи акций ОАО „Криворожсталь”? Почему заявленное социалистами беспокойство о трудовых коллективах осталось лишь лозунгом и не воплощается в жизнь, имея для реализации этого исключительные возможности?

А чего стоит то, что избиратели, созерцая за неприкрытой коррупцией на высших ступенях власти, теряют веру в государственных институциях? Это даже более угрожающе, чем потеря материальных ресурсов.

Относительно противоправных сделок.

Вы же понимаете, что исчерпывающий перечень предприятий или объектов, разгосударствленных нынешней „антикризисной” властью по сомнительным схемам, я сейчас привести не смогу. Тем более, что из писем, которые поступают по адресу Комиссии, видно тотальное неуважение к законности практически всех структур исполнительной власти. В том числе и в сфере приватизации.

О незаконной приватизации двух из наиболее привлекательных предприятий сегодня мы уже говорили.

Вместе с тем, властная коалиция, по-видимому чувствуя близость „финиша”, пытается максимально полно воспользоваться еще имеющимися возможностями. К такому мнению может подтолкнуть та спешка, с которой планируется распределить „между своими” или с личной выгодой остальную собственность государства.

Да, сразу после объявления первого Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины Фондом госимущества издается приказ № 540 от 04.04.2007р. „Про утверждение Помесячного пообъектного плана-графика выставления на продажу в апреле-декабре 2007 года пакетов акций хозяйственных обществ и холдинговых компаний”. Объявление второго Указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады повлекло срочное утверждение распоряжением Правительства от 26 апреля 2007 года № 226-р. поданного ФГИУ плана-графика.

Очень интересно, что наиболее „лакомые” куски государственной собственности запланированы для продажи в ближайшем будущем. Невзирая на то, что целесообразность и предложенные механизмы разгосударствления отдельных из них эксперты подвергают большим сомнениям.

В частности, на июнь запланирована продажа ОАО „Одесский припортовый завод”. При этом, вопреки государственным интересам, во вред экономической безопасности Украины, Фонд государственного имущества предлагает приватизировать ВАТТ „Одесский припортовый завод” без предварительной его реструктуризации.

Законопроекты о запрещении приватизации этого завода раньше подавали сначала В.Семенюк, а затем О.Мороз. И конечно же, аргументы для принятия такого закона были и являются действительно весомыми. Однако по получении В.Семенюк должности председателя ФГИУ изменилось и ее отношение к гарантированию экономической безопасности государства. Теперь уже социалисты настаивают на разгосударствлении этого прибыльного объекта, причем обязательно вместе с комплексом по перегрузке химической продукции.

О необходимости оставить в государственной собственности цеха для хранения и перегрузки химической продукции говорил Президент Украины, это неоднократно заявлялось специалистами Минпромполитики, Специальной контрольной комиссией Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

К сожалению, властью игнорируется тот факт, что отчуждение этого комплекса в целом, даже за 1,444 млрд. гривен (согласно с проведенной оценкой), лишит государство уникальной возможности влияния на рынок услуг по хранению и перегрузке для реализации на экспорт химической продукции, выработанной российскими и украинскими предприятиями.

Значительные экономические убытки могут быть нанесены государственному предприятию „Укртрансамиак”, поскольку транспортировка им продукта по территории Украины будет зависеть от согласия частного владельца. Причем неизвестно, инвестор какого государства приобретет „Одесский припортовый завод” на первичном или вторичном рынке и как этот инвестор воспользуется своим монопольным положением.

Хотелось бы сказать кое-что и о фиксированных условиях конкурса, которые, кстати, уже согласованы Одесским областным советом.

Этими условиями не предусматривается ни сохранения рабочих мест, ни обеспечение выплаты налогов и сборов хотя бы не ниже достигнутого, ни обязательная прибыльная деятельность предприятия. Позиция региональной власти не может не возмущать. Как можно согласовывать такие условия продажи стратегического объекта, который находится на их территории? А за счет чего будет пополняться местный бюджет, если снизятся налоги? А кто будет содержать безработных, которые через полгода после приватизации завода очевидно появятся в большом количестве?

Дальше. В июне-июле текущего года запланирована продажа пакетов акций девяти региональных энергогенерирующих компаний, мощных промышленных предприятий – ВАТТ „Луганский аккумулятор” „Росава”, „Макеевский металлургический комбинат” „Сумыхимпром” и тому подобное. Не обошла власть своим вниманием и вопрос срочного разгосударствления отдельных предприятий и научно-исследовательских учреждений, наибольшая ценность которых заключается в земле, на которой они расположены (в центральных районах больших городов).

Примером может служить попытка начать в июне с.г. процедуру приватизации по любой цене ОАО “Киевский мотозавод”. На сегодня нет даже окончательного решения о том, каким способом он будет приватизироваться. При этом, собственность завода в значительной мере уже „разбазарена”. Это подтвердилось на выездном заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, многочисленные нарушения законодательства задокументированы по результатам недавно завершенной проверки Главного Контрольно-ревизионного управления. Однако, ФГУ как органом управления указанным объектом никаких выводов не сделано. Более того, Фонд продолжает способствовать руководству завода незаконно раздавать по частям производственные площади и объекты социальной инфраструктуры. Такое вызывающее и противоправное поведение руководства завода и безответственная позиция Фонда госимущества может иметь место только при условии полной поддержки их действий „лобби” в Кабинете Министров и Верховной Раде Украины 5-го созыва.

Вообще-то, по моему мнению, системные нарушения современной властью Конституции и законов Украины, в том числе по вопросам приватизации, грубое пренебрежение интересами народа стало возможным лишь потому, что в государстве сегодня правит балл коррупция и безнаказанность. Когда реализуется принцип известного киногероя „...вор должен сидеть в тюрьме...”, у тех, кто наделен властными полномочиями, будет меньше искушения поживиться за чужой счет.

Разговаривал Николай Кулиш