Как грузины у казаков украинских девушек отбивали (фоторепортаж)
Грузинское вино и казацкий кулеш. Вот такое олицетворение украинско-грузинской дружбы во время встречи двух сторон. Той самой, обещанной казаками, которые отправлялись на чайке “Спас” в Батуми и недавно вернулись в Киев.
Грузинское вино и казацкий кулеш. Вот такое олицетворение украинско-грузинской дружбы во время встречи двух сторон. Той самой, обещанной казаками, которые отправлялись на чайке “Спас” в Батуми и недавно вернулись в Киев.
|Пока казацкая чайка не подошла на веслах и с залпом, ее ждали долго
|И начинали весело...
|Ребята с казацкой залоги придерживались традиций предков. Даже с судна на берег “выходили” соответственно
|Посол Грузии Григол Катамадзе тоже залихвацки, по-козацки, прыгал с чайки
|Ну чем джигит не казак?
|Грузины привезли свое угощение, которого никто не ожидал - шашлык и целого барашка
|Ну... и к вину - чача
|Главное кушанье вечера - невероятный на вкус казацкий кулиш. Самый настоящий...
|А главная изюминка встречи -выступление ансамбля “Georgia”
|А затем джигиты не могли сдержаться, глядя на украинских девушек. Да и те не были особенно против...
|А вот к бочке с долгожданным грузинским вином доступиться было непросто...
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