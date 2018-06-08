Как грузины у казаков украинских девушек отбивали (фоторепортаж)

Как грузины у казаков украинских девушек отбивали (фоторепортаж)

13:57, 13 июня 2007
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Грузинское вино и казацкий кулеш. Вот такое олицетворение украинско-грузинской дружбы во время встречи двух сторон. Той самой, обещанной казаками, которые отправлялись на чайке “Спас” в Батуми и недавно вернулись в Киев.

Грузинское вино и казацкий кулеш. Вот такое олицетворение украинско-грузинской дружбы во время встречи двух сторон. Той самой, обещанной казаками, которые отправлялись на чайке “Спас” в Батуми и недавно вернулись в Киев.

Пока казацкая чайка не пришла на веслах и с залпом, ее ждали долго
И начинали весело...
Ребята с казацкой залоги придерживались традиций предков. Даже с судна на берег “выходили” соответственно
Посол Грузии Григол Катамадзе тоже залихвацки, по-козацки, прыгал с чайки
Ну чем джигит не казак?
Грузины привезли свое угощение, которого никто не ожидал - шашлык и целого барашка
Ну... и к вину - чача
Главное кушанье вечера - невероятный на вкус казацкий кулиш. Самый настоящий...
А главная изюминка встречи -выступление ансамбля “Georgia”
А затем джигиты не могли сдержаться, глядя на украинских девушек. Да и те не были особенно против...
А вот к бочке с долгожданным грузинским вином доступиться было непросто...
Фото Дмитрия Стаховского
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