Данные по бюджету: вроде бы все хорошо, а оптимизма не прибавляется

Затраты бюджета на обслуживание госдолга превышают суммарные расходы на оборону, здравоохранение и культуру. При этом Азаров планирует наращивать задолженность.

Казначейство обнародовало информацию о выполнении государственного бюджета по доходам в январе-апреле 2011 года

В частности, за эти месяцы в общий и специальный фонды бюджета Украины поступило 89808,3 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 15486,8 млн. грн., или на 20,8% больше, чем за соответствующий период 2010 года. При этом за январь-март 2011-го было мобилизовано 66380,8 млн. грн., следовательно, в апреле - 23427,5 млн. Всего госбюджетом на 2011 год запланированы доходы на уровне 285072,8 млн. грн., то есть за 4 месяца собрано 31,5% годового плана, что довольно неплохо. Это дает основания говорить о том, что правительство идет с опережением плана из мобилизации доходов.

В общий фонд в январе-апреле поступило 77210,6 млн. грн., что на 19 056,5 млн., или на 32,8% больше, чем за такой же период 2010 года. На протяжении первого квартала 2011-го поступило 56 670,5 млн. грн., то есть в апреле - 20540,1 млн. Учитывая, что госбюджетом предусмотрено собрать в общий фонд 239630,3 млн. грн., видим, что за 4 месяца выполнено 32,2% годового плана.

По данным Казначейства, от налога на добавленную стоимость (с учетом возмещения НДС) в январе-апреле в общий фонд поступило 40472,2 млн. грн., что составляет 109,6% плановых показателей этого периода. Годовой план - 107349,1 млн. грн., то есть за 4 месяца бюджет получил 37,7% его объема. Однако Казначейство не сообщает об объемах возмещения НДС за эти первые 4 месяца текущего года. Известно лишь, что за первый квартал возмещено почти 9 млрд. грн.

Учитывая, что в этом году запланировано возместить 37,5 млрд. грн., можем считать ситуацию с возмещением НДС более позитивной, чем это было в предыдущие несколько лет.

Налога на прибыль предприятий поступило 13107,2 млн. грн., что составляет 104,9% плановых показателей. План на год - 44343,8 млн. грн., следовательно, за 4 месяца имеем 29,6 % годового объема.

В специальный фонд бюджета за январь-апрель поступило 12597,7 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета). Учитывая, что в январе-марте поступило 9710,3 млн., можем определить, что в апреле в госбюджет мобилизовано 2887,4 млн. грн. Годовой показатель - 45442,5 млн. грн., то есть за 4 месяца получено 27,7% годового объема.

Нельзя не отметить в целом позитивную динамику поступлений в госбюджет. Правда, беспокоит продолжение практики обнародования довольно ограниченной информации о выполнении госбюджета. А еще - постоянная смена формата подачи информации. Так, за последние восемь месяцев Казначейство, прекратив давать информацию о мобилизации средств по главным налогам (НДС, налогу на прибыль и акцизам), обнародовало лишь обобщенную информацию о налоговых и неналоговых поступлениях в госбюджет. В этом месяце мы сталкиваемся с тем, что опять выдается информация о средствах от НДС и налога на прибыль, но нет данных о налоговых и неналоговых поступлениях.

Такую некорректность со стороны Казначейства относительно формата обнародования данных, которые имеют общественное значение, вряд ли можно приветствовать. Если Минфин не обяжет Казначейство обнародовать расширенную информацию, которую, кроме всего прочего, можно было бы сопоставлять и анализировать, это вынудит общественность и СМИ более активно пользоваться правами, предусмотренными законом "О доступе к публичной информации". Не уверен, что бомбардировка Казначейства запросами об информации, которую оно могло бы и так обнародовать, будет способствовать его работе.

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Для анализа выполнения госбюджета важное значение имеет не только его доходная, но и расходная часть. В частности, по данным Казначейства, открытые ассигнования общего фонда госбюджета в январе-апреле 2011 года (без учета расходов на обслуживание государственного долга и межбюджетных трансфертов) по состоянию на 04.05.2011 составляли 53054,8 млн. грн.

Доходы государственного бюджета в части средств, передаваемых в государственный бюджет из местных, составляют 813,2 млн. грн., или 97,2% росписи на январь-апрель.

Открытые ассигнования на расходы общего фонда в части межбюджетных трансфертов - на сумму 27180,5 млн. гривен, что составляет 99,2% росписи за этот период.

В частности, дотация выравнивания перечислена в сумме 14529,2 млн. грн., что составляет 100,0% росписи. (Годовой показатель - 43582,2 млн.).

Из общего фонда государственного бюджета местным перечислено субвенций на осуществление государственных программ социальной защиты населения на сумму 11596,5 млн. грн., или 98,8% росписи, что соответствует фактическим обязательствам местных бюджетов. В частности энергетические субвенции перечислены в объеме 2911,4 млн. грн., или 96,8% росписи. (Годовой показатель по энергетическим субвенциям - 7000 млн.).

Погашение государственного долга и выплата процентов - как внешним, так и внутренним кредиторам - в январе-апреле 2011 года осуществляется своевременно, по графику.

На расходы по обслуживанию государственного долга помесячной росписью ассигнований общего фонда бюджета на января-апрель предусмотрено 5955,3 млн. грн., по состоянию на 26.04.2011 расходы по обслуживанию госдолга достигают 5659,6 млн. грн. (в т.ч. внутреннего - 4371,9 млн., внешнего - 1287,7 млн.), что на 295,7 млн. меньше и составляет 95,0%. (Годовой показатель расходов по обслуживанию внутреннего долга - 14932,3 млн. грн., внешнего - 8069,3 млн.).

Следует напомнить, что расходы бюджета только по обслуживанию госдолга превышают суммарные расходы на оборону (13584,9 млн.), здравоохранение (7184,5 млн.) и культуру (1808,5 млн.). При этом правительство Азарова намерено наращивать долг как в этом, так и в следующем году.

В частности, на погашение государственного долга помесячной росписью финансирования общего фонда бюджета на января-апрель 2011 года предусмотрено 18338,2 млн. грн., по состоянию на 26.04.2011 расходы по погашению государственного долга составляют 16663,6 млн. (в т.ч. внутреннего - 11072,1 млн., внешнего - 5591,5 млн.), что на 1674,6 млн. меньше и составляет 90,9%. (Годовой показатель - 61493,1 млн. По внутреннему долгу - 37522,8 млн. внешнему - 23970,3 млн.).

Государственные заимствования на января-апрель предусмотрены в сумме 25563,7 млн. грн., и по состоянию на 26.04.2011 в бюджет поступило 25235,2 млн. (внутренних - 12542,5 млн., внешних, - 12692,7 млн.), что на 328,5 млн. меньше и составляет 98,7%. (Годовой показатель заимствований - 88337,5 млн. грн., из них внутренние - 48587,5 млн., внешние - 39750 млн.).

Следует также обратить внимание на так называемые государственные гарантии по кредитам украинским предприятиям.

В счет погашения задолженности перед бюджетом предприятий-заемщиков по иностранным кредитам, привлеченным под государственные гарантии и по субкредитным соглашениям, заключенным в рамках совместных проектов со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, помесячной росписью возвращения кредитов на января-апрель 2011 года предусмотрено 1513,9 млн. грн. По состоянию на 26.04.2011 в общий фонд поступило 196,6 млн. грн., что на 1317,3 млн. меньше и составляет 13,0%.

Следовательно, как видим, предоставив государственные гарантии по кредитам предприятиям, правительство вынуждено расплачиваться за счет бюджета, то есть всех украинских граждан и не имеет возможности, а похоже, и желания, хотя бы треть этих средств вернуть в казначейство. Это давняя украинская практика, которая применяется все годы независимости.

Очевидно, что практика таких госгарантий, в сочетании с наращиванием госдолга, подрывает возможности для выхода из экономического кризиса и предопределяет безденежье не только в краткосрочной, но и даже долгосрочной перспективе. Не дает возможности повышать зарплату работникам бюджетной сферы и социальную защиту населения. А это вряд ли может вселять оптимизм относительно экономической ситуации в ближайшие годы.

Борис Кушнирук, экономист