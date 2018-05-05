Перевезут ли Киевский зоопарк на ВДНХ?

Недавно главный архитектор Киева Сергей Целовальник заявил, что Киевский зоопарк было бы идеально разместить на ВДНХ (в настоящее время - Национальный комплекс "Экспоцентр Украины"), мол “...земля там есть, природа прекрасная. Там есть и балки, есть возможности сделать водные резервуары. Я бы считал, что там мог бы быть серьезный большой зоопарк. Метро туда мы прокладываем, люди туда смогут приезжать, и объездная дорога рядом”.

Конечно, несколько десятков гектаров земли в центре столицы – слишком лакомый кусок для любого чиновника или застройщика. Как тут не вспомнить разговоры о том, что мор животных в том году в зоопарке во времена правления Светланы Берзиной был не случаен и речь идет о зачистке территории от зверей для ее последующего финансово уж очень выгодного использования. Правда, теперь против экс-чиновницы прокуратура возбудила уголовное дело, она обвиняется в растрате бюджетных средств на сумму 375 тыс. грн. А с осени прошлого года возглавлять зверинец стал Алексей Толстоухов, сын экс-министра Анатолия Толстоухова. Поэтому мы попробовали выяснить, как изменилась жизнь зоопарка с приходом новой власти и придется ли уцелевшим животным переселяться.

Цена вопроса

– Это вопрос мне известен с 2007 года. Тогда рассматривали перенесение зоопарка под Вышгород. Сейчас рассматривается переселение на ВДНХ. Официальная цель – помочь бедным животным, которые, видите, погибают из-за того, что будто там очень загазованная атмосфера, – рассказывает директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. – В действительности, тут есть три инициативы. Главная – убрать животных, чтоб это место сдать под застройку. Главный архитектор Целовальник – это то лицо, которое отдало половину зеленых зон Киева под застройку. Конечно, огромный ломоть - больше 30 га - в центре города возле метро в обрамлении деревьев – что может быть лучше для строительства элитных домов?! Думаю, там уже где-то торг идет под землю. Второе, есть определенные люди в городской администрации и самом зоопарке, которые заинтересованы в том, чтобы до них не добралась прокуратура, не привлекла их к ответственности за 12 безнадежных долгостроев в зоопарке, чтобы навсегда это дело закрыть. Деньги заплачены – а помещения не построены: ни слоновник, ни обезьянник, ни ветлечебница.

– Из-за госпожи Берзиной?

– Да при чем тут Берзина! Что вы все в нее вцепились! Она там пешка относительно всех этих дел. Потрачены безумные деньги, причем не те копейки, которые ей сейчас инкриминируют, а сотни миллионы гривен по ценам 90-х годов. И никто за них не сел. И документация строительная исчезла. И здания не функционируют. Поэтому заинтересованные лица хотят вывезти оттуда зоопарк и потом все под застройку разрушить.

Третье – это мелкий бизнес зоопарка, который активно торгует животными. Если животные будут переезжать куда-то, то это будет как в задачке: из пункта А в пункту Б выехало 5 мартышек, 20 рыбок, 30 крокодилов. Вопрос: сколько животных доехало до пункта Б? Конечно, часть просто не доедет, они доедут до Куреневки и подвалов наших киевских зоомагазинов.

Прежний заместитель директора зоопарка Кирилл Тарантин считает, что в идеале переезд зоопарка на ВДНХ – хорошая идея. Но будет стоить она 200-300 миллионов долларов. Поэтому вряд ли на это кто-то осмелится.

– Это не должен быть зоопарк в том виде, как мы это понимаем. Это должен быть сафари-парк: хороший, дорогой, современный. Но я очень сомневаюсь, что кто-то найдет такие огромные деньги. К тому же, его придется строить не год и не два, а минимум – 15 лет. И ни одного животного из Киевского зоопарка переселять туда нельзя. После трех лет берзиновского ужаса и того, что мы отбили Киевский зоопарк у Черновецкого, не думаю, что кто-то сейчас захочет переносить зоопарк на ВДНХ. Киевляне будут против. Попытка эта сделать – это проигрыш выборов в столице, которые сейчас на кону. Зоопарк нецелесообразно переносить, а с политической точки зрения – вообще убийственно для людей при власти.

Чтобы узнать о будущем зоопарка, мы позвонили и главному официальному опекуну столичных зверей Алексею Толстоухову.

– Зоопарк таки планируют постепенно выселять на ВДНХ? – поинтересовались мы у него.

– У меня такой информации нет, – ответил директор.

– Но главный архитектор Киева заявил, что идеально было бы перенести туда зверинец. Вроде и жители близлежащих домов...

– Я в зоопарке 10 лет работаю и ни разу не слышал, чтобы люди жаловались. На коллегии по зоопарку в КГГА главный архитектор города Киева вынес свое личное предложение – дать территорию на ВДНХ, построить там новый современный зоопарк со всеми условиями. Потом со временем перенести этот туда и здесь его закрыть. На что Александр Павлович Попов ему сказал в присутствии глав администраций и начальников управлений, что он как глава города будет перестраивать зоопарк и приводить его в порядок на этой территории. А моя личная точка зрения – если у них есть свободная территория в Киеве и им не ее жаль, то я и работники зоопарка были бы очень рады, чтобы нам дали не меньше 100 га для создания питомника Киевского зоопарка.

Кстати, сразу после назначения на должность в конце октября 2010 года Толстоухов уверял журналистов, что земли Киевского зоопарка не будут передавать инвесторам под застройку

– Пока я буду директором Киевского зоопарка – ни одна часть его земли никуда не отойдет, – отмечал чиновник.

Как говорят, поживем – увидим.

Почему в Киевском зоопарке мрут животные?

Напомним, что КРУ недосчиталось в Киевском зоопарке свыше 130 животных и обнаружило нарушений на 328 млн. грн. за период с 1 июня 2009 по 1 октября 2010 года. В отчете ревизоров в конце декабря 2010 года значилось, что животных без разрешения продавали и перепродавали, продукты списывали, проводили разные финансовые махинации с билетами и тому подобное.

По данным Толстоухова, инвентаризация животных, проведенная в конце 2010 года, показала, что в коллекции Киевского зоопарка всего 2600 голов. Он также добавил, что 65% коллекции – это биологически старые животные.

– Животные дохли по нескольким причинам, – отмечает господин Борейко. – Первая – старая зоологическая коллекция, не обновлялась больше 20 лет. Вторая – очень неквалифицированный персонал, потому что нет денег на зарплату. Директора меняются, персонал остается, зарплату никто не повышает. А это же не свинью выращивать, а краснокнижных животных из Африки, Америки, которые нуждаются в тонком подходе, а не в пьяных бабах.

– А разве со сменой руководства подход к животным не изменился?

– Смена руководства нужна была зоопарковской мафии, которая меняет директоров тогда, когда директора начинают наступать им на горло и отбирать у них бабло.

– А кто стоит за этой мафией?

– Зоопарковская мафия – это сотрудники среднего звена, которые на этом деле вечно поднимали деньги: на долгостроях, на закупке кормов втридорога, на несуществующей аренде, на аттракционах. Знаете, какие там деньги с аттракционов шли в карман! Когда часть из них Берзина выгнала, они стали травить животных и пиариться, что там все дохло, а затем благополучно вернулись назад. Также разобрались с предшественником Берзиной Федором Ромашем. Травить животных – это старый способ. Снимают всегда директора, а они остаются.

Слонов на себя возьмет экс-мэр

Основной “фишкой” обновленной коллекции зверинца должны стать слоны. Во всяком случае о том, что Киевский зоопарк ожидает двух слоних, говорят уже несколько месяцев. Правда, стоить будет такое удовольствие ни много, ни мало – 220 тысяч евро. Ходили слухи, что экс-мэр Киева Александр Омельченко и депутат-регионал Василий Горбаль якобы не прочь взять на себя все денежные расходы.

– Я не знаю о Горбале. Я знаю, что Омельченко готов оплатить и покупку, и транспортировку двух слонов, – сообщил нам Алексей Толстоухов. – Мы где-то 15 мая начинаем работы по техническому оснащению существующего слоновника для его приведения ко всем европейским нормам содержания слонов. После того, как будет завершено это техническое оснащение, будут везти слонов. Их будут везти не только в Украину. Две слонихи нам, две слонихи в Николаевский зоопарк, а параллельно через Киев или напрямую еще в два чешских зоопарка и ереванский.

Киевский зоопарк также стремится возобновить свое членство в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Наш зверинец был исключен в 2007 году и по правилам только через 5 лет зоопарк может повторно подавать документы на вступление. Поэтому в будущем году Толстоухов обещает пригласить инспекцию EAZA.

– Мы должны восстановиться в ассоциации зоопарков, – убежден Кирилл Тарантин. – Но сможем тогда, когда приведем зоопарк в более-менее надлежащее состояние. Я не говорю в европейском – в любом случае. По меньшей мере чистые вольеры, чистые животные, чистые туалеты. Мы должны доказать Европе, что для нас восстановление зоопарков – это не политический вопрос, а конкретное желание работать с этими людьми, разрабатывать программу разведения и содержания видов животных, которые исчезают. Хотя бы одного. Нужно показать, что мы хотя бы маленькую крысу разводим, какую-то редкую и интересную.

– Считаете, нынешнее руководство заинтересовано развивать зоопарк?

– А у них выхода нет, – смеется знаток животных.

Яна Солнцева