А Лесь Подервянский тихо матерился... (фоторепортаж)

Вечером 9 июня гуляющие по улице Грушевского в Киеве, могли видеть, как подвешенная вверх ногами женщина в неглиже открывает бутылки с шампанским и разливает его по бокалам, угощая каких-то солидных людей.

А люди тут были действительно известные: Валид Арфуш, Александр Пономарев, Дмитрий Гордон, Анатолий Борсюк, Каха Каладзе, Андрей Курков, Валерий Коновалюк – все, кто может, взглянув на себя перед сном, сказать себе: «Я – светский лев».

Но главными на мероприятии были не львы, а львицы, выстроившиеся на специальной «красной дорожке» перед одним из пафосных ресторанов. Так проходила разминка перед награждением лауреаток премии «ТОП 10 Светских леди Украины», организованного программой «Светская жизнь с Катей Осадчей». В десятку попала Влада Литовченко, Мария Ефросинина, Ольга Аленова, Ольга Сумская, Евгения Губская, Александра Кужель, Светлана Вольнова, Александра Николаенко, Наталья Розинская, Галина Горбаль.

Женщин разных возрастов, интеллектуального уровня и рода занятий объединило то, что они «активно ведут публичный способ жизни, тщательно подбирают наряды, умеют держаться достойно, жить ярко». Так, во всяком случае, было сказано в пресс-релизе. И это правда, особенно то, что касается нарядов.

Заговорили о страхах светских леди. Певица Gallina, она же Галина Горбаль, экс-супруга почетного президента "Укргазбанка" Василия Горбаля, главы киевских регионалов, сказала:

- Я боюсь прыгать с парашюта, далеко заплывать, всяких таких насекомых и оставаться одна дома.

О своем, о женском, поведала и Литовченко:

- У меня боязнь воды, гидрофобия, вернее, аквафобия, – сообщила она.

Все женщины были в длинных вечерних платьях, а мужчины - в смокингах с галстуками-бабочками. Правда, Каладзе побрезговал таким убором, а вот Лесь Подервянский, также присутствовавший на мероприятии, постоянно поправлял свою «бабочку», как удавку. Это и понятно: он одел ее впервые в жизни.

Прилизанный «под итальянца» художник и драматург тихо матерился и ходил с видом человека, совершенно не отличающего гламур от эпатажа.

В это время ведущая щедро раздаривала гостям свою профессинальную улыбку.

- Мы собрали сливки украинского общества в одном месте для вас! - все время повторяла Осадчая. Как вы, наверное, уже догадались, у нее была новая прическа с какими-то эфемерными листиками, которые, впрочем, не отвалились, несмотря на то, что она постоянно кивала головой.

Самих сливок общества сосредоточили в одном месте, и, видимо, чтобы они не растеклись, оградили от простых смертных канатами. «Львы» и «львицы» с той стороны жизни подходили к зевакам, давали интервью, фотографировались, пили шампанское.

Вскоре внешняя часть закончилась, и участники действа отправились в ресторан на гала-ужин. Что там были за гала-угощения, сказать трудно, так как журналистов не пустили в этот Калашный ряд. В анонсе было сказано, что награждать лауреаток хрустальной звездой и эксклюзивными кулонами должны знаменитые украинские мужчины. Среди них - телеведущие Юрий Горбунов, Савик Шустер и политик Нестор Шуфрич. Состоялось ли это награждение, не знаем, ведь нам его не показали. Не велика потеря, конечно, но вызывает недоумение: к чему весь этот пафос? И зачем от представителей СМИ требовали аккредитоваться на «красной дороже», когда подойти к ней мог каждый желающий?

По неподтвержденным данным, журналистов не позвали на само мероприятие, побоявшись, что они увидят фотовыставку Игоря Гайдая, где представлены снимки всех участниц рейтинга. Дело в том, что эти женщины представлены там без макияжа, и кое-кто из них не захотел предстать перед миром в натуральном виде.

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского