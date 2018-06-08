Сколько стоит престижное образование (обзор вузов)

В современной системе высшего образования получение знаний перестало быть мотивацией для выпускников школ, и все чаще при выборе alma mater обращают внимание на статус и престиж вуза, а также “модную” специальность.

Очередной рейтинг лучших вузов Украины доказал, что кардинальных изменений в сфере высшего образования не наблюдалось и в ближайшем будущем не ожидается. Список по-прежнему возглавляет КНУ им. Тараса Шевченко, за ним следуют Национальный университет “Киево-Могилянская Академия” и НТУУ “Киевский политехнический институт”. Наиболее популярными специальностями остаются юрист, экономист, международник и переводчик, хотя рынок труда ими уже перенасыщен. Абитуриенты не спешат прислушиваться к требованиям работодателей, большинство из которых ищут специалистов технических профессий.

Статусом первого вуза страны по всем спискам и рейтингам может похвастаться КНУ им. Тараса Шевченко. Самый высокий конкурс в 2006 г. в нем был на специальности международная экономика (16,9) и английский язык и литература (10,73). Меньше всего заявлений абитуриенты подали на факультеты химии (2,02), геологии (1,52) и физики (1,46). На мехмате вообще был недобор. В общей же сложности конкурс по всему университету при всем его престиже не настолько и высок – 3,26. От статуса университета не отстают и цены. Если вам захотелось учиться в элитном КИМО - придется платить 21 654 грн. в год, юридический обойдется в 18 935 грн. Самая дешевая цена обучения на естественных факультетах – 5 410 грн.

НаУКМА считается одним из старейших вузов в восточной Европе. А благодаря тестовой системе поступления он еще снискал себе славу и самого справедливого. Вероятно поэтому конкурс в академию является и самым высоким по стране. В прошлом году наибольшей популярностью пользовались факультеты финансов (16,5), правоведения (16,1) и экономики (13,9), которые по совместительству являются еще и самыми дорогостоящим – 17 000 грн. в год. Реальнее всего было поступить на специальность биолога (4,1), физика (4) и химика (3,1). “Дешевые” факультеты, среди которых биологический, экологический, исторический, и философский, стоят 9 100 грн.

Самым мощным техническим вузом по-прежнему остается КПИ. Как ни парадоксально это звучит, но в прошлом году наибольшим спросом в техническом университете пользовался факультет … права - 7 человек на место. На математические же специальности средний конкурс колебался в пределах 1,5. Ценовая политика КПИ довольно простая – обучение на любом из факультетов стоит около 10 тыс. грн.

Столичное образование мечтает получить каждый второй выпускник. Профессорский состав и техническая база киевских вузов немного отличается от региональных. Но не слишком ли дорога цена престижа? Высшее экономическое образование во Львовском национальном университете им. Ивана Франко обходится в 5 713 грн. в год, в Восточно-украинском национальном университете им. Владимира Даля (г. Луганск) – 5 280 грн. Это в среднем вдвое дешевле, чем обучение в столице. Или взять к примеру модный сейчас факультет журналистики: 3809 грн. – Львов, 4 680 грн. – Луганск и 13 525 грн. - Киев. Аналогичная ситуация и на всех остальных факультетах.

Рейтинг лучших вузов мира возглавляет Гарвардский университет (средняя цена обучения в год - $18 тис.). В десятку, кроме американских вузов, входят и представители классического европейского образования - Оксфордский и Кэмбриджский университеты. Из постсоветских стран в первую сотню входит только МГУ.

По ценовой политике в сфере высшего образования все страны мира можно условно разделить на три большие группы: только платное (США, Канада, Польша, Великобритания), бесплатное в государственных вузах (Чехия, Франция, Германия) и удачный симбиоз платного с бесплатным (Украина, Россия). Государственные вузы Чехии (а таковых большинство) предоставляют возможность бесплатного обучения даже иностранным студентам. Главный критерий – желание учиться и знание чешского языка (первое условие может даже компенсировать второе). В Португалии стоимость государственного образования колеблется в пределах всего 600-850 евро в год. Система высшего образования у нашего северного соседа по качеству ничем не отличается от украинской, зато цена – европейская. За год обучения в МГУ им. Ломоносова придется заплатить $5 тыс., престижные специальности достигают $7 тыс., столько же стоит обучение в МГИМО.

Конечно, вуз играет не последнюю роль при получении образования. Но все же важнее как учиться, а не где. Из 44-х тысяч выпускников, которые в этом году испробовали свои силы во внешнем оценивании, только трое (!) написали все тесты без единой ошибки. А по результатам конференции министров образования, которая состоялась в Лондоне 17-19 мая этого года, система образования Украины получила от международных экспертов четверку по пятибалльной шкале.

Анна Ященко