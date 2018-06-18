Польские университеты заманивают украинцев

Стоимость года учебы в некоторых украинских университетах уже достигает 25-30 тысяч гривен. Честно вступить на бюджет, успешно сдав ВНО, становится все сложнее, учитывая, что Минобразования делает все возможное, чтобы нивелировать ценность тестирования и уменьшить его вес при вступлении. Поэтому ничего удивительного, что все больше молодых украинцев интересуются учебой в Европе - цены не намного выше, а кое-где и ниже, плюс европейский диплом, плюс, как правило, более комфортные условия учебы и проживания, плюс многолетний Шенген...

А соседняя Польша - вообще сама предпринимает шаги навстречу. С апреля Корпорация “Украинско-польский центр академических обменов” организует экскурсии в польские университеты на дни открытых дверей, чтобы украинские студенты, абитуриенты и их родители смогли собственными глазами увидеть и оценить условия и перспективы учебы в Европе. На одной из таких экскурсий побывал УНИАН.

Семестр в европейском вузе - за 550 евро

Во всех государственных вузах польские студенты учатся бесплатно. У них нет такого понятия, как контракт. За исключением заочников. Заочная учеба в стране платная для всех. Минимальная цена контракта для иностранцев, установленная Министерством образования Польши, – 2200 евро. Но Корпорации удалось добиться льгот в университетах-партнерах и снизить стоимость учебы до 1100 евро в год. Это при том, что студенты часто могут получить стипендию, и полностью покрыть свою учебу и проживание в Польше.

Украинцы, имеющие карту поляка, вступают в вузы на тех же условиях, что и граждане Польши.

– Существуют стипендии научные, социальные, на жилье, личная помощь ректора, – рассказывает профессор Высшей школы управления и администрации г. Ополе. – Кто хорошо учится, тот заработает научную стипендию. Бедный получит социальную. Главное – чтобы было желание.

– Если средний балл за учебу выше 4,75, то студент частного вуза освобождается от оплаты, – рассказывает студент из Украины Андрей, который получив диплом бакалавра Академии банковского дела НБУ, что в Сумах, в настоящее время учится в магистратуре в Высшей школе управления и администрации.

Это при том, что Высшая школа – это частный вуз.

К тому же ректор по просьбе студента вообще имеет право освободить его от платы за учебу.

– Получают ли частные вузы в Польше какую-то помощь от Минобразования, в том числе и финансовую? – интересуюсь у профессора Высшей школы.

– В Польше нет деления между государственными и частными вузами. Получить стипендию можно, как в государственном, так и частном вузе. Дипломы одинаковые. Мы живем на собственные средства. Но от министерства частично получаем дотации на науку, оборудование, гранты. Также получаем средства в рамках разных проектов Евросоюза.

Споришь с преподавателем – получаешь отлично

Неля училась в Винницком филиале Киевского национального университета культуры и искусств. В конце первого курса узнала о возможности получить высшее образование в Польше на льготных условиях. Прошла все испытания. И только когда оставалось решить финансовые вопросы, рассказала о задуманном родителям.

– Родители нашли деньги (хоть это было непросто для них) и дали мне шанс. Теперь все зависит от того, как я им воспользуюсь, – рассказывает Неля, в настоящее время студентка Высшей школы управления и администрации г. Ополе.

– А как с языком, адаптацией, проблем не возникало?

– Я вообще не знала языка. Но через полгода поляки у нас уже списывали, – смеется девушка. – Здесь споришь с преподавателем и получаешь за это плюс. То есть тебя ценят за то, что ты имеешь противоположную точку зрения и можешь ее отстаивать. А у нас обычно существует только мнение преподавателя и неверное.

Около 70 украинских ребят и девушек, воспользовавшись услугами “Украинско-польского центра академических обменов”, теперь получают высшее образование в Опольском университете.

– У нас много договоров с другими университетами, очень много программ по обмену. Иногда больше бывает мест, чем желающих. Уже до такого дошло, – рассказывает проректор Опольского университета Стефан Марек Грохальский.

Интересуемся у господина проректора, как учатся украинские студенты.

– Они досрочно выполняют возложенные на них обязанности. Для нас нет разницы между студентами из Украины и из Польши. Двум вашим студенткам, правда, не повезло в зачтении философии. Но философия – сложный предмет, тем более на польском. – улыбается господин профессор.

Не сдав экзамен или зачет в польском вузе, студент, как и в Украине, идет на пересдачу. Если после нескольких попыток получить удовлетворительную оценку таки не удалось, ему дают отсрочку на следующий семестр и только при худшем развитии ситуации отправляют на повторный курс прослушивания лекций по этому предмету. За который уже приходится платить. Однако студента из университета не исключат.

В Польше тоже новый закон об образовании

В то время, как в Украине Дмитрий Табачник пытается протолкнуть законопроект о высшем образовании, в котором предлагается тотальный контроль вузов со стороны министерства и нет никакого упоминания о Болонском процессе, в Польше подготовили новый закон об образовании, который вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

– По данному закону мы получаем очень большие возможности. То, что до сих пор зависело от министерства, уже будет зависеть от нас, университетов, – рассказывает господин Грохальский. – Прав у нас теперь много, но и ответственности много. Данный закон закрепляет нормы, характерные для 21 века. Он поможет нам очень быстро решать проблемы студентов и выпускников.

– В Украине госзаказ распределяется в кабинете министра. А по какому принципу польские университет получают госзаказы? – интересуемся у господина проректора.

– У нас очень сложная система госзаказа, которая состоит из многих компонентов, в том числе количества студентов, количества научных сотрудников, кандидатов наук и т.д. В новом законе прописано, что мы не можем больше, чем на 2% увеличивать количество мест для студентов, по сравнению с прошлым годом. Но могу сказать, что в этом году нам госзаказы увеличили.

По словам руководства вуза, министерство образования финансирует университет на 80%. Остальное вуз зарабатывает сам, в том числе это деньги от заочников и гранты.

– А какое у вас отношение к посещаемости студентами занятий: суровое или демократическое? – интересуются украинские абитуриенты.

– Демократическое, – с улыбкой отвечают профессора, немного удивляясь вопросу.

Лекции в Польше никто не принуждает посещать и “энки” не ставит.

Студенческая жизнь: в Лондон на уик-энд за 50 злотых

Студентка Опольского университета Николетта, которая знает русский, помогает проводить экскурсию по вузу. Не удерживаюсь, и делаю ей комплимент: какая хорошая у нее сумочка.

– Это мне друзья из Великобритании на днях прислали, – улыбается девушка. – Скоро к ним собираюсь опять полететь.

Николетта рассказывает, если заблаговременно забронировать лоу-кост, то билет до Лондона для студента будет стоить 50 злотых (меньше 150 грн.). Поэтому почему бы и не слетать на выходные?

Учась в стране Евросоюза, у украинских студентов открывается множество возможностей. От элементарной возможности без проблем путешествовать по Европе до возможности учебы по обмену в любом вузе ЕС. Со вторым, правда, сложнее.

Erasmus (европейская программа сотрудничества и развития мобильности в сфере высшего образования) позволяет всем полякам семестр или два учиться в избранном университете ЕС. Официально на украинцев эта программа не распространяется. Но некоторые польские университеты практикуют такие обмены и для иностранных студентов. К тому же, любой украинец, учась в польском вузе, со второго курса может без проблем воспользоваться программой “Мост” – обмен между вузами Польши. По этой программе большинство студентов мечтают попасть в самый старый и самый престижный университет Польши – Ягелонский. В этом вопросе вкусы поляков и украинцев совпадают

Бросается в глаза техническое оборудование университетов. Интернет – везде. И бесплатно. Wi-Fi действует на территории всех вузов и общежитий. В некоторых университетах сразу на входе в ряд стоят компьютеры с проводным Интернетом. Спрос они имели в основном у студентов нашей украинской группы.

О принципе работы библиотек украинской молодежи остается только мечтать.

– Студенты в основном заказывают у нас книги он-лайн, – рассказывает заведующая библиотеки Высшей банковской школы в г. Хожуве. – Мы подбираем литературу и отвечаем, когда можно приходить работать. Если у нас нет каких-то изданий, мы ищем их в других библиотеках города. Если студент не успел поработать с литературой в читальном зале, мы можем дать ему книжки домой.

И здесь сразу вспоминается библиотека Вернадского. Пришел, заполнил карточки, сидишь в ожидании нужной литературы несколько часов, и наконец слышишь в ответ: это издание находится в филиале.

Жилье для иностранных студентов в Польше – не проблема. Все государственные вузы имеют так называемые “академики”, то есть общежития. Мест обычно всем хватает. В один из таких современных “академиков” заглянули и мы.

10-этажное помещение с буфетом, спортивным залом, лифтами. Жить можно одному, вдвоем или втроем. На каждые две комнаты – собственная кухня и ванная. На каждом этаже – комната для стирки с современными стиральными машинами. Новые общежития оборудованы комнатами, адаптированными для потребностей молодежи с ограниченными физическим возможностями, – подтверждение европейского кредо о равных шансах на получение высшего образования. Правда проживание в таком современном общежитии стоит 340-360 злотых (около 1000 грн.) Можно снимать квартиру, это даже обходится дешевле.

Студенческий парламент в университетах – это орган, который реально отстаивает права молодежи, а не как обычно в наших вузах – рупор руководства университета.

– Если студенты обратились с какими-то инициативами к руководству, оно просто не может их не поддержать, – рассказывает председатель студпарламента Силезского университета в Катовице Екатерина. – В бюджете университета предусмотрены определенные средства на студенческое самоуправление, которыми мы можем пользоваться на свое усмотрение. Конечно, согласовывая все со студентами.

Кстати, в Силезском университете каждый год проходит интересная церемония – “Лавр студенческий”, своеобразный “Оскар”, который вручают преподавателям, улучшающим жизнь студентам. Все серьезно, с Интернет-голосованием, счетной комиссией и торжественной церемонией.

Устроиться на работу поможет университет

Польские студенты обычно удачно совмещают учебу с работой. Во-первых, нагрузка у них на порядок меньше (в среднем посещать университет приходится 3 дня на неделю). Во-вторых, почти в каждом университете Польши существует Бюро карьеры – структура, которая помогает студентам трудоустраиваться. У бюро есть своя сеть работодателей: фирмы, банки, компании и даже государственные учреждения. Университет получает вакансии и подыскивает соответствующие кандидатуры на эти места среди желающих работать студентов. Бюро карьеры также учит студентов правильно себя рекламировать, писать резюме.

– Для работодателя не достаточно хорошего диплома, – рассказывает директор Бюро карьеры Высшей банковской школы г. Хожув Иоанна Дингенс. – Он смотрит, был ли студент членом студпарламента, какие курсы посещал, принимал ли участие в волонтерстве, какие знает языки.

Кстати, знанием английского в Польше никого не удивишь – это норма. А при приеме на работу приветствуется знание немецкого или французского.

PS

В 2011 году количество выпускников старшей школы сократится по сравнению с 2010 годом на 142,6 тыс. человек (на 42,1%) - с 338,4 тыс. человек до 195,8 тыс. человек. Это официальные данные Министерства образования. Поэтому, есть основания думать, что украинские вузы в этом году будут соревноваться за абитуриентов, и не только между собой - высшая школа соседней страны не дремлет... Но это лишь одна сторона медали. Потому что другая, и куда более важна, - захотят ли возвращаться молодые и образованные украинцы из чужих краев домой?

– Я не знаю, вернусь ли домой, или останусь здесь. Я об этом еще не думала, – рассказывает украинка Неля. – Я только могу сказать, что здесь созданы все условия, для того, чтобы студент учился и делал себе карьеру.

Анна Ященко

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