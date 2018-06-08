Борис Гребенщиков: нас обманули организаторы, сказали, что дворец «Украина» - это паб

6 июня в киевском дворце Украина группа «Аквариум» продолжит праздновать свое 35-летие, или, по версии группы, 350-летие. За два дня до концерта бессменный лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков предоставил киевским журналистам возможность задавать вопросы на пресс-конференции.

- У вас есть вопросы к Борису Гребенщикову? - спросила я у друзей и знакомых, по моему мнению, близко знакомых с творчеством «патриарха» российского рока.

Наташа, бильд-редатор, лет 10 назад огромные плакаты с Гребенщиковым украшали стены ее комнаты:

После того, как он получил орден от президента России Путина, у меня к нему больше нет вопросов.

Таня, журналист экономической редакции, любит слушать последние творенья БГ: Спроси, что ему помогает быть в гармонии с самим собой. Видно, что у него это получается.

Саша, редактор отдела конкурирующего СМИ: У меня нет к нему вопросов. Он капитально починил себе голову. Я тоже потратил на это 12 лет жизни. Сейчас я его понимаю на все сто. Все, что он говорит, - это настолько правда, что ты себе не представляешь. В нем совсем не осталось депрессии – это сплошной позитив. После вчерашнего концерта в Докер-пабе я чувствую огромный прилив сил, драйв и возбуждение. Вчера девчонки танцевали на барной стойке…

Итак, Гребенщиков явился на пресс-конференцию наутро после зажигательного концерта в «Докер-пабе» расслабленный и готовый продемонстрировать свое умение проводить пресс-конференции, т.е. час отвечать на вопросы и при этом практически ничего не сказать. Иначе говоря, тема конференции – «Особенности юбилейного концерта в Киеве и дальнейшие планы группы «Аквариум» - осталась просто строчкой в анонсе. Правда, «раскрыть тему» отважно пыталась пиар-менеджер «РИА-Новостей», задавая наводящие вопросы об этих самых особенностях, но Гребенщиков зарубил ее славные начинания на корню:

- Очень хороший вопрос. Но я бы сказал иначе: получается, что люди, которые для юбилейного концерта ставят особенную программу, как-то показывают, что те, кто придут на юбилейный концерт, люди особые, уважаемые, и мы для них постараемся, а во всех остальных местах, значит, мы будем халтурить. Я не считаю, что это справедливо. Поэтому мы уже несколько лет считаем, что у нас каждый концерт юбилейный.

За ответом на второй вопрос Гребенщиков отправил пиар-менджера на свой собственный веб-сайт. Когда же смелая пиар-менеджер, сделав значительную передышку, снова попыталась задать вопрос, сидящий рядом Гребенщиков развернулся к ней и так посмотрел, что она выронила крышечку от бутылки, из которой наливала ему воду.

Тогда кто-то из журналистов решил заставить Гребенщикова озвучить вторую часть темы пресс-конференции, а именно планы на будущее.

- Когда «Аквариум» собирается записывать новый альбом?

- Это тайна для меня самого, потому что мы не собираемся записывать новый альбом.

- А почему?

- А специально.

Аналогичный облом вышел у желающих задать политические вопросы.

- Как вы относитесь к политическим событиям в Украине, происходящим сейчас, а также к «помаранчевой» революции 2004 года. Наверняка вы знаете об этих событиях из прессы. Что для вас Украина? Как вы оцениваете ситуацию в Украине по сравнению с другими странами, например, с Россией?

Гребенщиков назидательно отметил, что телевизор он, к счастью, не смотрит, а газеты никогда не дают представления о происходящем на самом деле, кивком головы дал право на существование в его жизни Интернета, и в качестве ответа выдал следующий текст:

- Я считаю, что Украина – это особое место. Назвать ее особой страной я не могу, потому что культура у нас общая. Но, на мой взгляд, Украина в течение последних нескольких лет становится краше. За счет чего это происходит, я не знаю, потому что в мире много есть того, чего я не знаю. А с Россией я не вижу разницы. Какие-то места в России становятся краше, а какие-то не становятся краше, и никакой политики я здесь не вижу.

- Предлагали ли Вам российские политики выступить в поддержку их предвыборной компании, получали ли Вы какие то официальные награды, приглашали ли Вас на официальные приемы?

- Да нет, особых титулов нет. Разве что Повелитель вселенной. Потому и не приглашают, что пригласишь Повелителя вселенной, а он … Они стараются держаться подальше и правильно, а я их не трогаю.

(В 2003 президент России Владимир Путин наградил Бориса Гребенщикова орденом «За заслуги перед отечеством», концерт в честь своего 50-летия Гребенщиков играл в Кремлевском дворце, за чашкой кофе его принимал министр внутренних дел Грызлов, а заместитель главы администрации Владислав Сурков является его близким знакомым и частым собеседником. )

На правах вежливого гостя Гребенщиков все же похвалил украинский рок и альтернативу, и сказал, что возлагает на них большие надежды, «потому что здесь в Украине все гораздо менее застойно, чем в России». Но вобщем о творчестве коллег по музыкальному цеху БГ отзывался неохотно. С теми, с кем тусовался на заре российского рока, практические не общается, потому что они сейчас не играют музыку, с кумирами своей молодости «Битлз» встречался и не разочаровался, «Роллинги» должны играть вечно, с Элтоном Джоном лично не знаком, его концерту в Киеве предпочтет свой в другом месте, лучшие украинские рокеры очевидны – «ВВ» и «Океан Эльзы», и т.д. Самый длинный спич заслужил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

- Музыку «Ленинграда» я почти не знаю. То, что я слышал, мне не очень нравится. Но аранжировки духовые в некоторых местах блестящие, а сам Сергей Шнур, на мой взгляд, порядочный человек, я видел его два раза, и мне он был очень приятен.

- А как начет использования нецезурных выражений в лирике «Ленинграда»?

- Давно подмечено, что человек прибегает к мату, когда у него исчезает словарный запас. Но я не знаю, что заставляет Сергея использовать такую лексику. Возможно, он, имея богословское образование, пришел к выводу, что в современной среде нужно действовать именно так. Я надеюсь, что это не потому, что у него иссяк словарный запас.

- А как же тогда ваша песня «Кошка сдохла все п…ц», в которой достаточно много именно нецензурной лексики?

- А это песня не наша, это песня группы, простите меня, «Х..й забей». А мы исполняем ее, потому что очень много людей, которые пришли с войны, указали мне, что это самая лучшая, самая честная и справедливая песня про войну. Но чтобы не оскорблять вкусы людей, мы ее не выпускаем на СD, а только выставляем в Интернете.

Гребенщиков не видит своих актерских перспектив, потому что Джонни Депп играет лучше, писательских - потому что лучше пишут Акунин, Пелевин и Уильям Гибсон, а в соловьевской «Ассе-2» клятвенно обещает не участвовать.

Правда, Гребенщиков любит фотографировать город по ночам, и в Москве уже открылась выставка его фотографий, обработанных фотошопом. Но на вопрос, будет ли выставка в Киеве, и будет ли Киев в этой выставке, внятного ответа не поступило. «Не скажу», - ответил Гребенщиков также на вопросы: в каких местах Киева вы любите бывать обязательно, какие планы на вечер, что делаете, когда вы не в гостинице, каковы темы радиопрограмм, которые вы готовите как радиодиджей. Однозначный ответ удалось получить на вопрос, бывает ли Гребенщиков в Киеве, когда не дает концерты.

- Если я буду бывать в Киеве, когда не даю концерты, то люди в других городах скажут, а чего это ты вместо того, чтобы дать концерт у нас, где-то шляешься.

- Т.е. без концертов вы вообще нигде не бываете?

- В пределах России я только на концертах.

- А за пределами России?

- За пределы России я выезжаю куда-нибудь в клинику, чтобы меня положили в саркофаг и там два месяца держали, чтобы я пришел в себя к следующему сезону.

- А, кроме клиники, вы где-то еще отдыхаете?

- Да, это те места, где нет людей, телевизора, радио, но есть Интернет.

Вообще Интернет, как выяснилось, занимает много внимания Бориса Гребенщикова. Он с возмущением рассказал, что киевские кафе могут позволить себе то, чего не могут себе позволить «понтовые» российские гостиницы. Потому что там среди дорогого мрамора на входе висит табличка Wi-Fi, а потом оказывается, что это не бесплатно, и надо покупать карточку, а потом оказывается, что карточка не работает. А в киевских кафе это бесплатно и все работает.

Охотно Гребенщиков рассказал о своем концерте в киевском «Докер-пабе»: о том, что аппаратура была не готова, пришлось настраиваться прямо в процессе концерта, начало концерта затянулось, но в пабе все равно всегда приятно играть.

- Наша группа создана для того, чтобы играть в пабах. Нам нужно, чтобы была барная стойка, чтоб девочки на ней танцевали.

- А почему вы тогда играете на таких площадках как дворец «Украина», спорткомплекс «Олимпийский» и т.д.?

- А нас обманули организаторы, сказали, что «Украина» - это паб. Мы всегда ставим условие, что мы играем в пабе, но иногда организаторы нас обманывают.

Гребенщиков также пересказал с небольшими вариациями уже озвученную на московских пресс-конференциях легенду о первом официальном концерте группы «Аквариум», который состоялся в 1657 году на Тортуге, а также о некоторых свидетельствах того, что группа играла на крещении Руси.

Последняя книжка, которую Гребенщиков прочитал с интересом – это «Жизнь пророка Магомета». Он также не против, чтобы о нем самом писали книжки медики и психиатры. Последние концерты, которые понравились Гребенщикову – концерт в Санкт-Петербурге Шона Ленона, а также концерт «гениального перкуссиониста» Арто Тунчбояджана. На концерт «Роллинг стоунз» идти не хочет, потому что на стадионе слишком далеко до сцены, а он предпочел бы посетить маленький концерт «Ролингов».

В оценке своего творчества Гребенщиков ориентируется только на себя и свои внутренние ощущения. Правда, это внутреннее чувство правильного решения нужно постоянно и сильно в себе развивать. Не отрицает, что является снобом.

И наконец мне удалось задать вопрос Татьяны:

- Вы пребываете в гармонии с самим собой и окружающим миром? И если да, то как вы этого достигаете?

- Да пребываю часто, хотелось бы, конечно, постоянно. Достигаю просто – посредством молитвы и медитации. В идеале медитировать нужно каждый день, для этого мне нужен ровный пол и относительное тепло, громкая музыка может помешать.

Как мудрость, постигнутую с годами, Гребенщиков представил свое видение денег:

- Деньги - это форма энергии. Поэтому, когда мы обмениваемся деньгами, мы обмениваемся как бы формой энергии. Это нужно понимать. Иногда мы перестаем это понимать и видим в деньгах самостоятельную ценность. Но пока мы зарабатываем те деньги, которые, как мы думаем, нам потом принесут радость, мы как раз пропускаем возможность эту радость почувствовать. А к тому времени, когда мы заработаем эти деньги, чтобы получить радость, выясняется, что на эти деньги уже купить эту радость нельзя, потому что «поезд ушел».

- А сколько достаточно вам, чтобы чувствовать себя комфортно?

- Мне для того, чтобы чувствовать себя прелестно, денег не нужно вообще. У меня даже может быть нет сейчас кошелька, но я знаю, что есть люди, которые не дадут мне тут умереть с голоду. Деньги для счастья не нужны. Но они полезная вещь, деньгами можно помочь людям. Но самостоятельной ценностью они не являются.

Сам Гребенщиков также не является адептом семейных ценностей. В его питерской квартире периодически проживает кто-нибудь из его 4 детей, но никаких семейных традиций они не соблюдают, все делают то, что им нравится, и приходят, и уходят в любое время. Всех собрать одновременно обычно не удается, а праздники могут устраивать каждый день. Гребенщиков рад за свою дочь Алису, которая росла и воспитывалась без него, а сегодня является востребованной актрисой и занимается любимым делом.

- Как вы относитесь к тому, что все, что Вы делаете, воспринимается через призму того, что вы являетесь «патриархом русского рока»?

- Тогда лучше называйте меня "шейх русского рока" или "аятолла русского рока", это более весомо, чем патриарх. А вообще это прекрасно, если кто-то любит то, что мы делали в 80-е, кто-то любит то, что мы делали в 90-е, кто-то любит то, что мы делаем сейчас, я счастлив, что мы стольким многим людям дали то, что они любят.

Алиса Сова