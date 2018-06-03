Засуха: будет ли Украина с хлебом?

Пока украинские политики дергались из-за будущих выборов, у них совсем не было времени заметить, что в Украину пришла страшная жара, которая вызывала засуху на полях и несет угрозу будущему урожаю. К счастью, Ющенко с Януковичом договорились, и у наших правительственных чиновников появилось время подумать о государстве – как ему все это время жилось, что новенького произошло. И тут выясняется, что украинские поля охвачены страшной засухой, которая приобретает масштабы стихийного бедствия. И начали наши власти предержащие чесать чубы и решать, что же делать с этою бедой, и как не остаться без зерна и хлеба. Теперь правительство срочно ищет пути преодоления последствий засухи и возможности формирования государственного продовольственного резерва в объемах, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности страны. Опять вспомнили печально известное квотирование экспорта зерна. Однако эксперты скептически смотрят на эти планы и считают их нецелесообразными. Так, будет ли Украина в этом году с хлебом? ЖАРА

Специалисты и аграрии бьют в набат. По данным министерства аграрной политики Украины, из-за засухи придется пересевать свыше 500 тыс. га посевов сельхозкультур – это те площади, на которых, даже при осадках, не возобновится вегетация – такое вот сено на корнях. К тому же площади погибших посевов в условиях отсутствия дождей и повышения температур ежедневно увеличиваются. Однако эксперты твердят, что пересевать площади, где растения не взошли или погибли, уже слишком поздно - ничего не успеет вырасти. Единственной приемлемой культурой считают разве что просо. Но в данный момент сеять его в сухую землю абсурдно.

А еще месяц назад виды на урожай в Украине были оптимистичными. Озимые хорошо пережили зиму – почти 96% площадей под озимыми культурами вышли из зимы в хорошем и удовлетворительном состоянии, весеннюю посевную кампанию начали даже раньше, чем всегда. Правительство и аграрии не могли нарадоваться – единственной проблемой называли завышенные цены на минудобрения и высокие ставки по кредитам. Министерство аграрной политики, ввиду прогнозируемых площадей посевов, прогнозировало урожай зерна на уровне 38 миллионов тонн. Правда, аграрные эксперты были не такими оптимистами, говорили, что соберем около 36 миллионов тонн зерна.

Однако погода внесла свои коррективы. Начиная с середины мая на большинстве территории Украины произошло резкое ухудшение погодных условий – установилась сухая и аномально знойная погода. По данным Украинского гидрометеорологического центра, с 1 апреля на большинстве территории Украины не выпадали эффективные осадки, что привело к тому, что на сегодня около 10 млн. га посевов (из посеянных 14,8 млн. га) охвачены воздушно-грунтовой засухой. Специалисты Гидрометцентра говорят, что сегодня запасы производительной влаги метрового слоя почвы в большинстве областей степной и лесостепной зон Украины не превышают 25-45 мм, что в 2-3 раза ниже многолетних средних значений. По мнению специалистов, если такие погодные условия сохранятся до конца текущего месяца, можно ожидать полного высыхания метрового слоя почвы. Кроме того, по прогнозам метеорологов, в июне ожидается снижение температуры, но, к сожалению, осадки не прогнозируются. “Если к середине июня осадков не будет, ситуация будет жесткой”, - говорит вице-премьер по вопросам АПК Виктор СЛАУТА.

По мнению руководителя аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Марии КОЛЕСНИК, валовой сбор урожая в Украине в текущем году из-за засухи сократится на 20-30 процентов. «Минимум 20 процентов ожидаемого урожая не будет. А, возможно, и до 30 процентов. Это при том, что урожайность культур останется на том же уровне, как и ожидали сначала. Если при этом еще будет неблагоприятная погода летом и будет снижаться урожайность культур, тогда возможно еще будет снижение валового сбора», - говорит М.Колесник. Снижение объемов урожая касается почти всех культур: и пшеницы, и ячменя, и сахарной свеклы, и кукурузы с подсолнухом. По мнению экспертов, на сегодня урожай зерна уже снизился на 8-10 миллионов тонн, то есть Украина может рассчитывать максимум на 28 миллионов тонн зерна. Однако окончательно сказать об объемах можно будет позже.

ЭКСПОРТУ – НЕТ?

Правительственные чиновники, решив свое политическое будущее, взялись решать продовольственное будущее страны. Опять начали говорить о таких до боли знакомых механизмах рыночной регуляции, как запрещение экспорта, более точное введение квотирования экспорта зерна, что в условиях выполнения приказов в нашей стране фактически одно и то же. Мол, чтобы “прокрятые трейдеры” все не вывезли, закроем экспорт. Эксперты и аналитики на такие инициативы смотрят скептически. По их мнению, из Украины зерно сейчас и так никто не повезет, поскольку на внутреннем рынке цена является высокой, даже в чем-то выше мировых цен, и понятно, что цена будет расти. Кто же повезет куда-то то, что можно за большие деньги без лишних усилий продать здесь? Зачем платить больше? Повезут лишь то, что давно законтрактованно.

Однако, сразу успокою, что все не так страшно и плохо. Голода в стране не будет! Как ни как, в государственном резерве сохраняется “неуменьшаемый запас” зерна, на случай вот такого неурожая или другой беды. К тому же, в продовольственных резервах тоже соберется немного зерна. Кроме того, Госкомстат говорит, что в Украине на 1 мая на предприятиях по хранению и переработке зерновых культур, и у сельхозпроизводителей было в наличии 5,8 миллионов тонн зерна, из них 3,4 миллиона тонн – пшеницы. Следовательно, по закромам наскребем. Хотя Кабмин своим апрельским решением позволил Аграрному фонду продавать пшеницу 2005 года из государственного продовольственного резерва, что в теперешних условиях выглядит бессмысленно и лучше было бы придержать ее до лучших урожаев.

Однако правительству все же нужно действовать, и чем быстрее, тем лучшим будет результат. Одним из вариантов решения проблемы является импорт зерна. Тем более во многих странах мира хорошие виды на урожай. Потому Украине нужно уже сейчас заключать соглашения с другими странами на поставки зерна по фиксированным ценам, без ажиотажа, спокойно и уравновешенно. Правительство уже думает над установлением нулевой ставки пошлины на импорт фактически всех зерновых культур: пшеницы, ржи, ячменя, которую планируется установить с большинством стран: Канадой, США, странами Европы.

Кроме того, правительство надеется сформировать необходимые продовольственные резервы, работая на внутреннем рынке, но для этого этим государственным операторам необходимы “живые” деньги, чтобы иметь возможность проводить закупки зерна на свободном рынке по рыночным ценам. А с этим как раз и возникали ежегодные проблемы. Остается надеяться, что в бюджете найдутся резервы для этих потребностей.

А пока еще аграрии считают понесенные убытки и надеются на обещанную компенсацию потерь из госбюджета, поскольку застрахованными оказались не больше 10 процентов посевов. Да, в Херсонской области по предварительным данным потери сельхозпроизводителей будут составлять около 282 млн. грн. Окончательные цифры правительство обещает обнародовать после проведения всех проверок и мониторинга.

Справка УНИАН. По данным на 24 мая яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 8,1 млн. га (102% от плана), в т.ч. ячмень - 4,2 млн. га (102%), кукуруза на зерно - 2,1 млн. га (109%), сахарная свекла - 650 тыс. га (97%), подсолнух - 3,2 млн. га (99%).

Лилия Иванчук