Курков рассказал о краденой ложечке, Кинах – о душевном богатстве
Оксана Байрак коллекционирует маски, которые ей возит Дмитрий Харатьян, Екатерина Серебрянская медитирует вместе с сыном…
Андрей Курков, Екатерина Серебрянская, Оксана Байрак, Анатолий Кинах показали своего рода мастер-класс, который можно было условно назвать «Коллекционируем не только ювелирные изделия». На вечеринке, прошедшей в конференц-зале отеля «Опера» писатель, олимпийская чемпионка по гимнастике, режиссер и министр экономики показали себя совершенно с другой стороны, чем мы их привыкли видеть. Идея провести акцию, имевшую название «Галерея талантов», принадлежит дизайнеру Елене Стаценко и арт-фотографу Ирине Продаевич.
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- Я в ту пору увлекался разной революционной атрибутикой и нашел старую периодику двадцатых-тридцатых годов. Среди всего этого был журнал «Каторга и ссылка» для бывших жертв царского режима. В журнале и начитался рассказов каторжан. Поэтому одно блюдце, представленное здесь, так и называется «Память о ссылке».
Курков также сам расписывал свои работы примитивными рисунками, на которых можно увидеть красноармейцев, елочек, трактора. Обжигая, он пропускал фарфоровые изделия через огромную тоннельную печь вместе с сырыми унитазами и бачками, между которыми их расставлял. По технологии унитазы должны были быть сухими. Но попадались те, что содержали в себе влагу - они взрывались. Поэтому не удивляйтесь, если на многих работах писателя вы обнаружите осколки взорвавшихся унитазов.
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- В среде коллекционеров что-то украсть для своей коллекции грехом не считается. Есть у Вас ворованные вещи? – спросил у литератора УНИАН.
- Украсть у человека – всегда грех, воровство у предприятия грехом не считалось… У меня есть ложка, которую для меня специально украли из гранд-отеля в Норвегии. Очень красивая.
Гимнастка Серебрянская показала картину, которую она написала вместе со своим шестилетним сыном Женей:
- Это фиолетово-красное море с облаками было написано после медитации. Но такое ощущение складывается, если смотреть на картину горизонтально, если же ее поставить вертикально, то мы увидим нисходящий поток энергии.
Действительно, красиво и действительно это раскрыло для публики спортсменку с новой стороны. Только мы подумали, что этот поток энергии - восходящий.
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Анатолий Кириллович рассказал о том, как он в свое время учился в Ленинграде на корабела и продемонстрировал десяток различных макетов суден.
- А вообще в моей коллекции их около пятидесяти, - сказал Кинах. – Это в основном подарки моих друзей. Дорогие подарки. В частности, вон тот маленький янтарный корабль – подарок российского политика и бизнесмена Аркадия Вольского, который, к сожалению, от нас уже ушел. В целом же я не задумывался, сколько стоит моя коллекция, наверное, не мало.
- В китайской традиции корабль – символ материального богатства. Как министру экономики и предпринимателю, Вам это помогает?
- Я больше оцениваю это как символ душевного богатства, - сказал Анатолий Кириллович.
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На этом «Галерея талантов» не заканчивает свою работу. Следите за прессой, говорил когда-то Кучма: кто знает, у кого из ваших кумиров какое окажется необычное хобби.
Антон Зикора
Фото Дмитрия Стаховского