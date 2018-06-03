Курков рассказал о краденой ложечке, Кинах – о душевном богатстве

Андрей Курков, Екатерина Серебрянская, Оксана Байрак, Анатолий Кинах показали своего рода мастер-класс, который можно было условно назвать «Коллекционируем не только ювелирные изделия». На вечеринке, прошедшей в конференц-зале отеля «Опера» писатель, олимпийская чемпионка по гимнастике, режиссер и министр экономики показали себя совершенно с другой стороны, чем мы их привыкли видеть. Идея провести акцию, имевшую название «Галерея талантов», принадлежит дизайнеру Елене Стаценко и арт-фотографу Ирине Продаевич.

Оказалось, что более всего побочных талантов оказалось у Андрея Куркова. Он, в частности, поведал о том, что в период с девяносто первого по девяносто второго годов его руками было сделано около трехсот черепков, блюдец и пиал. Литератор жег глину в городе Славянске Донецкой области.

- Я в ту пору увлекался разной революционной атрибутикой и нашел старую периодику двадцатых-тридцатых годов. Среди всего этого был журнал «Каторга и ссылка» для бывших жертв царского режима. В журнале и начитался рассказов каторжан. Поэтому одно блюдце, представленное здесь, так и называется «Память о ссылке».

Курков также сам расписывал свои работы примитивными рисунками, на которых можно увидеть красноармейцев, елочек, трактора. Обжигая, он пропускал фарфоровые изделия через огромную тоннельную печь вместе с сырыми унитазами и бачками, между которыми их расставлял. По технологии унитазы должны были быть сухими. Но попадались те, что содержали в себе влагу - они взрывались. Поэтому не удивляйтесь, если на многих работах писателя вы обнаружите осколки взорвавшихся унитазов.

В целом Курков представил посетителям выставки четыре работы, среди которых была, в частности, тарелка «20 лет РККА» (РККА – Рабоче-крестьянская красная Армия - УНИАН). «Агитфарфор – это единственное, что я могу делать», - сказал писатель. Правда, он также отметил, что коллекционирует живопись и графику. Имеется также у него экспозиция подстаканников советского времени - он покупал их у проводников.

- В среде коллекционеров что-то украсть для своей коллекции грехом не считается. Есть у Вас ворованные вещи? – спросил у литератора УНИАН.

- Украсть у человека – всегда грех, воровство у предприятия грехом не считалось… У меня есть ложка, которую для меня специально украли из гранд-отеля в Норвегии. Очень красивая.

Гимнастка Серебрянская показала картину, которую она написала вместе со своим шестилетним сыном Женей:

- Это фиолетово-красное море с облаками было написано после медитации. Но такое ощущение складывается, если смотреть на картину горизонтально, если же ее поставить вертикально, то мы увидим нисходящий поток энергии.

Действительно, красиво и действительно это раскрыло для публики спортсменку с новой стороны. Только мы подумали, что этот поток энергии - восходящий.

Оксана Байрак представила нам четыре маски, привезенные ей друзьями из разных концов света и расписанные своими руками. Одну из этих масок подарил Дмитрий Харатьян, и потому Байрак много говорила о Тибете, ян-инь и любви с большой буквы. Еще в коллекции актрисы и режиссера - посох гвинейского племени, единственного матриархального среди других окружавших его. Этот предмет несколько столетий передавался от матери к дочери. Байрак активно жестикулировала, с удовольствием демонстрировала африканский предмет и говорила: «Мне подарили этот посох, потому что я самая достойная женщина».

Анатолий Кириллович рассказал о том, как он в свое время учился в Ленинграде на корабела и продемонстрировал десяток различных макетов суден.

- А вообще в моей коллекции их около пятидесяти, - сказал Кинах. – Это в основном подарки моих друзей. Дорогие подарки. В частности, вон тот маленький янтарный корабль – подарок российского политика и бизнесмена Аркадия Вольского, который, к сожалению, от нас уже ушел. В целом же я не задумывался, сколько стоит моя коллекция, наверное, не мало.

- В китайской традиции корабль – символ материального богатства. Как министру экономики и предпринимателю, Вам это помогает?

- Я больше оцениваю это как символ душевного богатства, - сказал Анатолий Кириллович.

На этом «Галерея талантов» не заканчивает свою работу. Следите за прессой, говорил когда-то Кучма: кто знает, у кого из ваших кумиров какое окажется необычное хобби.

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского