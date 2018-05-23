Валерий Нечипоренко всегда был генератором идей

Вчера ушел из жизни заместитель генерального директора УНИАН, заслуженный журналист Украины, член Национального союза писателей Украины Валерий Нечипоренко.

Василий Шкляр, писатель: ОН БЫЛ ИНТЕРЕСНЫМ ПИСАТЕЛЕМ, ИРОНИЧНЫМ, ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШЕЙ ПРОЗЕ

Валерий Нечипоренко был моим товарищем. В последние дни я с ним много общался, потому что он входил в комитет по сбору средств на кинофильм “Черный ворон”. Мы с ним очень близко контактировали. Он мне и из больницы звонил, беспокоился о моих проблемах.

Валерий Нечипоренко был чрезвычайно интересной личностью. Ироничный, харизматичный. Иногда он казался скрытым, таинственным, но в близких разговорах открывался человек... Не хотелось бы говорить тут банальных вещей, но действительно, человек щедрого сердца и абсолютно неожиданных ходов, рассуждений, свежих взглядов на жизнь.

Валерий Нечипоренко был интересным писателем, ироничным, чего не хватает нашей прозе.

К сожалению, эта наша суматоха – журналистская, коммерческая деятельность – забрала у него львиную долю жизни, и он не успел реализоваться сполна как прозаик. Можно было бы ожидать от него еще много неожиданных вещей...

Это большая потеря для всех нас.

Григорий Павлов, заместитель главного редактора газеты “Житомирщина”: ЭТО БЫЛ ФОНТАН ИДЕЙ Он был очень непоседливым, активным, настойчивым. И во время работы в “Житомирщине”, и потом, когда я с ним сотрудничал в нашей областной “Деловой газете”, одним из организаторов которой он был.

Валерий Нечипоренко – это был фонтан идей. Он придумывал и сам тут же брался их реализовывать. Он придумывал и темы журналистских материалов, и темы выступлений, и какие-то экономические проекты.

Он был очень общительным. Имел много друзей. Хотя были и завистники и свои проблемы, как у каждого человека.

И все время он занимался литературным творчеством...

Михаил Сидоржевский, главный редактор “Украинской литературной газеты”: В НЕМ СОВМЕЩАЛИСЬ ДЕЛОВИТОСТЬ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ Я знал Валерия Нечипоренко с середины 80-х, еще с Житомира. Он работал в “Советской Житомирщине”, а я – в молодежной газете. Так жизнь складывалась, что все время мы пересекались по работе.

В конце 80-х он организовал в Житомире в сущности первую газету нового поколения “Житомирский вестник”, до той поры в городе выходили только две газеты советских времен. Во многих вопросах это был новатор.

Он был искренен, приветлив, коммуникабелен. Всегда отзывался на деловые или творческие предложения. Валерий был чрезвычайно эффективный руководитель, талантливый менеджер. Относился с пониманием к подчиненным, к их потребностям и проблемам. В нем совмещались деловитость, профессионализм и в то же время человечность, которая сегодня не часто встречается в соответствующих средах.

Он был инициатором и промоутером литературного фестиваля “Просто так”. Последние пять лет я был членом жюри и председателем экспертного совета этого конкурса. Знаю, сколько он сил вкладывал в его организацию, это было чрезвычайно важно для него.

Я несколько раз бывал в Коростене на Всеукраинском фестивале дерунов, организованном тоже по его инициативе. Это прекрасный праздник с огромным количеством людей и соответствующей атмосферой.

Он был разноплановым и разнообразным.

Знал его как писателя еще с житомирского периода. Он был чрезвычайно интересен как прозаик. Но так сложилось в его жизни, что из-за работы у него не хватало времени, чтобы полноценно реализоваться как писатель.

Владимир Москаленко, городской голова Коростеня: ОН БЫЛ ПАТРИОТОМ ДРЕВЛЯНСКОГО КРАЯ

Он был патриотом древлянского края, ведь родился в Коростене, закончил тут школу. Очень много проектов мы с ним сделали: и литературный фестиваль “Просто так”, и фестиваль дерунов... И избирательную кампанию он помогал мне проводить.

Это уникальный человек. Генератор идей. Человек творческий, нерядовой. Он постоянно находился в поиске. И его теоретические наработки мы вводили в практику.

Для всего нашего древлянского края это колоссальная потеря.

Николай Шпаковатый, издатель: ОН ОЧЕНЬ ЛЮБИЛИ УХУ, НО НЕ РЫБАЛКУ Он был очень добрым... Гордился дочкой как художницей... Относительно его деловых качеств – он был честен во всех ситуациях, уважал себя и людей, которые с ним рядом.

Он был порядочен, откровенен, прямодушен...

Вне работы... Он очень любил уху. А вот рыбачить не любил...

Елена Качуренко, завотделом еженедельника “Власть денег”: ЕГО МАТЕРИАЛЫ ВСЕГДА БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ ШЕДЕВРАМИ В 1997 году несколько месяцев я редактировала городскую газету «Daily-копейка», которая выходила как приложение ко «Всеукраинским ведомостям». Валерий Петрович был едва не вдвое старше наших самых молодых сотрудников, эдакий метр журналистики. Но никогда в редакционном быту не акцентировал на своих жизненных и творческих преимуществах над нами. Зато в работе был, без преувеличения, примером для молодых. Вел рубрику «Киевляне», писал прекрасные репортажи из жизни города, часто в блестящем дуэте с Николаем Полищуком.

Материалы Валерия Петровича всегда были маленькими шедеврами, украшенными присущим ему юмором. Термин «желтая пресса» тогда еще только приживался в обществе, «Daily-копейка» балансировала где-то на грани, и в этом формате Валерий Петрович чувствовал себя вполне комфортно, вдохновляя и нас на освоение новых направлений журналистики.

Очень грустно, что настоящие профессионалы так рано уходят из жизни.

Опрашивала Анна Ященко