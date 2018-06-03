Украина хочет стать родиной Славянского канала

В Украине заявлено о создании первого в мире “Международного “Славянского канала”. Призванный организовать так называемое славянское телепространство, новый канал, как уверяют его авторы, будет осуществлять вещание на украинском, русском, английском, арабском и китайском языках, его контент будут формировать сразу 12 славянских стран.

Об особенностях работы над проектом мы ведем разговор с председателем совета директоров „Славянского канала”, одним из создателей телеканалов ТОНИС и ТЕТ, президентом Международного фестиваля телевизионных программ „Бархатный сезон” Валерией Иваненко.

Вы всё говорите об уникальности Вашего проекта, а что в нём, собственно, уникального?

Действительно, чего только сегодня нет в мировом телепространстве... Всевозможные межгосударственные и транснациональные, региональные и этнокультурологические и другие каналы.

В разные годы был основан и успешно апробирован на многомиллионной аудитории спутниковый „Испанский канал”, ориентированный на страны Латинской Америки. На зрителей тюркоязычных стран рассчитывался канал „Великий Туран”. На Францию, Бельгию, Люксембург, Швейцарию, Канаду, тропическую Западную Африку – канал „Франкофония”, на всю Западную Европу – двуязычный франко-немецкий культурно-познавательный канал „АРТЕ”.

Арабские мусульманские страны, создав общий телевизионный канал, положили начало своему межгосударственному информационному пространству, которым могут пользоваться страны всего мира и благодаря которому они передают важную для себя информацию мировому содружеству.

Для русско- и украиноязычного населения ведут вещание телеканалы, созданные на постсоветском просторные (ОРТ, НТВ, 1+1, Интер, 5-й канал и некоторые другие).

Все это прекрасно, но, несмотря на общемировую тенденцию, когда все более интенсивным становится процесс объединения телепространств разных стран по тем или другим, в первую очередь этнокультурными признаками, в стороне до сих пор остается славянский мир – свыше 300 миллионов славян, которые и сегодня, находясь в разных странах, социально-экономических и политических условиях, в своей жизнедеятельности опираются на единую или чрезвычайно близкую историю, духовные и культурные традиции, на общую ментальность и мировосприятие. Как следствие, большинства славянских государств не имеют возможности предоставить остальной Европе и всему мировые визуальную информацию ни о политических и экономических происходящих в них преобразованиях, ни о своих культурных достижениях.

Извините, но, возможно, в этом нет еще насущной необходимости, может, так называемому „глобальному миру” не очень интересно, что творится в дебрях 300-миллионного славянства? Позвольте не согласиться... Славянская проблема, которая всегда считалась традиционной в европейской политике, в последнее десятилетие является чуть ли не главной. Экс-президент Польши Александр Квасневский, отмечая это, сделал прогноз, что в ближайшее время именно славянский фактор „придаст динамику нашей старой Европе, усилит ее самосознание и поможет положить конец историческим спорам”.

Хочет кто-то того или нет, но неравнодушный наблюдатель заметит: все больше активизируется поиск, как говорят научные работники „оптимальних форм бытия и развития славянского мира в новых исторических условиях его существования”. Но разве нельзя не видеть, что на протяжении конца ХХ – начала ХХI веков были основаны сотни общественных объединений славян, прошли международные съезды, конгрессы и конференции, издаются книги, газеты, буклеты, в разных странах регулярно происходят декады славянской культуры, кинофестивали и телемарафоны, концерты классической музыки и народного песенного творчества, выставки, ярмарки, празднования исторических дат и другие мероприятия общеславянского характера.

И всё это подтолкнуло Вас к идее создания „Славянского канала”? Это тоже, но главное в другом.

Славянам, миллионы которых проживают и в славянских, и во многих других странах мира, всегда принадлежала и принадлежит особенная роль в развитии мировой цивилизации. Славянские государства за последний очень короткий (конечно, исторически) период прошли серьезные испытания самоопределением, обретением независимости, фиксацией границ и т. п. В то же время активизировался и поиск утраченного в национальной истории, культуре, традициях.

Сегодня, по нашим наблюдениям, не только Беларусь, Болгария, Польша, Россия, Словакия, Украина, Чехия нуждаются именно в славянских новостях, хотят знать больше о том, чем и как живут соседи-славяне. Важно это и для южных славян, только-только самоопределившихся стран бывшей Югославии, а также для славянской диаспоры во всем мире, насчитывающей миллионы людей. Только украинская диаспора в больших неславянских странах составляет: в США – почти 2 млн. чел.; в Канаде – свыше 800 тыс.; в Молдове – 800 тыс.; в Казахстане – свыше 500 тыс.; в Бразилии – почти 500 тыс.; в Португалии, Италии, Аргентине, Англии – по несколько сот тысяч украинцев.

Согласитесь, оставлять без внимания такую аудиторию, когда чувствуешь собственную способность, в частности, через телевидение, отозваться на её потребности, – просто не могу. Поэтому я и мои коллеги задались целью создать тематический культурно-познавательный “Славянский канал”, регулярно и как можно шире рассказывать об истории, традициях, культуре, сегодняшних достижениях, правдиво информировать мировое сообщество о разных аспектах жизнедеятельности современного славянства, способствовать укреплению связей граждан славянских государств, славянских диаспор.

Кстати, должна сказать: наш „Славянский канал” начинается на признанной международной правовой базе. Это резолюция, принятая в августе 1972 года на XXVII сессии Генассамблеи ООН при принятии “Конвенции о принципах использования государствами искусственных спутников Земли для непосредственного телевещания”. Эту резолюцию также поддержал Европарламент. Специалистов особо дополнительно информирую: является действующей “Европейская конвенция о трансграничном телевещании” (м. Страсбург, 16 марта 1989 г. №НММ-891). Поэтому, уважаемые законодатели, давайте работать в интересах Украины вместе и помнить, что уже более чем 40 лет в рамках специализированной организации ООН – ЮНЕСКО есть действующий “Славянский проект”, в котором четко сформулирована идея независимого славянского радио- и телевещания.

Чем можете объяснить, что именно в Украине, а не каком-то другом государстве – скажем, России, которая всегда отличалась славянофильскими, правда, с оттенками православия, замашками, – создается такой канал?

Есть два обстоятельства – субъективное и объективное. В Украине живут очень креативные люди, способные видеть по меньшей мере на 50 лет вперёд.

Вспомним, в 1994–1995 годах авторским коллективом, который опирался на решение Кабинета министров и Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания, уже осуществлялось экспериментальное вещание „Славянского каналу” на почти 500-миллионную телеаудиторию Европы, Азии, Северной Африки. Произошел, по признанию иностранных источников, своеобразный прорыв Украины на европейское информационное пространство, что стало важным шагом для её сближения с европейским сообществом.

Это, в частности, было подтверждено и на самом престижном конгрессе телеиндустрии – европейском Форуме телевидения, проходившем тогда в Риме. Отмечалась немалая заинтересованность в проекте как европейских инвесторов, так и ряда американских финансовых институтов.

Главным автором идеи был Владимир Иваненко, внезапно скончавшийся в октябре 2006 года. Он был известным в Украине и за ее пределами телепродюсером и общественным деятелем, основателем первого в СССР эфирно-кабельного телевидения, инициатором проведения первого съезда независимых телекомпаний и телестудий под лозунгом “За охрану авторских прав”, основателем телекомпаний ТОНИС и ТЕТ.

На протяжении 12 лет и до последнего дня своей жизни он занимался проблемой создания „Международного „Славянского канала”. Получив специальное разрешение правительства Украины, через спутник 16 декабря 1994 года возглавляемый Иваненко коллектив, при содействии концерна РРТ, начал и впервые среди стран СНГ успешно осуществил вещание на европейский континент, Северную Африку и Ближний Восток. Контентом этой новации как раз и стали программы „Славянского канала”.

Теперь об объективном факторе учреждения канала именно в Украине.

Определение ее информационным центром славянства оправдано многими обстоятельствами. Наша страна и исторически, и географически находится в центре славянского мира, к тому же совмещает все его основные разновидности:

– восток Украины – по духу, вере, культуре, языку близок не только России, но и в целом восточнославянской традиции;

– запад Украины – по понятным историческим причинам – близок западной культуре, в частности, западнославянской;

– наконец, юг Украины аналогичен южнославянской ментальности, которая совмещает христианскую, исламскую и иудейскую традиции.

Были ли уже переговоры с его потенциальными инвесторами? Может ли осуществиться Ваше стремление сотрудничать с бизнесменами, которые бы видели в Славянском канале не только коммерческую привлекательность?

Скажу откровенно: с инвесторами у нас все вроде бы в порядке. Ни одного человека пока не встретила, который бы заявил: это новационно и инвестиционно не привлекательно. Но, к сожалению, должна признать, что наши соотечественники, соглашаясь с идеей и условиями сотрудничества в проекте, действуют не так энергично, как россияне и американцы, от которых уже поступили весьма привлекательные и конструктивные предложения.

Но что же тут поделаешь... Общаешься с отечественными бизнесменами, слышишь: подожди, разве не видишь, какая в стране ситуация... А если говоришь с российскими инвесторами, то земляки намекают, мол, изменяешь родине.

Хочу раз и навсегда произнести наше кредо: прежде всего и до последнего часа – это сотрудничество со своими отечественными инвесторами, с теми, кто хочет не только коммерческой выгоды, но и, используя возможности канала, способствовать информационному взаимообмену, межгосударственному общению, просто человеческому сближению руководителей, властных структур, славянских, и не только, стран, коммерческих и общественных организаций.

Государственное мышление, считаю, – это главная инвестиция в наш проект.

Беседу вела Ирина Круковская