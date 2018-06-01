Бюджет в январе – нас опять дурят или чего-то не говорят?

Наступил февраль, и Казначейство отчиталось о выполнении государственного бюджета по доходам в январе 2011 года.

Куда делись прошлогодние проблемы

2010 год, хоть и был завершен недовыполнением плана мобилизации доходов в бюджет в сумме 14597,7 млн. грн., все же оказался намного лучше, чем ожидали большинство экспертов. Достигнуто это было, во-первых, за счет больших, чем предусматривалось бюджетным законом, сумм превышения доходов Нацбанка над его расходами. Вместо 10 млрд. грн. Нацбанк, явно не по собственному желанию, перечислил в госбюджет 12,4 млрд. грн. Кроме того, общественности остался неизвестен размер возмещенного НДС по итогам прошлого года. Сообщалось лишь, что за 11 месяцев предпринимателям возмещен НДС на общую сумму 20,9 млрд. грн. А согласно госбюджету на 2010 год такое возмещение должно было составлять 27,5 млрд. грн. Вряд ли на протяжении декабря Минфин имел возможность возместить еще 6,6 млрд., поєтому можем предположить, что по крайней мере еще на 3 млрд. грн. имело место скрытое завышение доходов госбюджета.

Пенсионный фонд – черная дыра с неизвестным дефицитом

Еще одной проблемой был фактический размер дефицита Пенсионного фонда – он был больше, чем об этом отчитываются правительственные чиновники. По закону о госбюджете, дефицит ПФ за 2010 год ожидался на уровне 26,5 млрд. грн. Вместо этого, по информации Сергея Тигипко, он составлял 34,4 млрд. грн. Весьма оптимистичные цифры, потому что за неделю до того господин Тигипко сообщил, что дефицит Пенсионного фонда в 2010 году достиг 37 млрд. 482 млн. грн. Правда, такое «улучшение» - на 3 млрд. грн., наступившее в течение недели, - вызывает удивление. Это ж какой кавардак творится в полностью автоматизированной системе учета доходов и расходов Пенсионного фонда, если там теряются и “вдруг” находятся 3 млрд. грн... Впрочем, с момента основания Пенсионного фонда еще ни разу не проводился независимый аудит его деятельности. Но это другой вопрос.

Дефицит Пенсионного фонда прежде всего интересует нас в том смысле, что расходов на покрытие его превышения в бюджете предусмотрено не было. То есть профинансировать его правительство могло лишь за счет кредитов Казначейства.

Отсюда два вопроса. Во-первых, как Пенсионный фонд и правительство планируют их закрывать? Очевидно, несмотря на все заверения правительственных чиновников, никакого сбалансирования собственных доходов и расходов Пенсионного фонда в ближайшие годы ждать не стоит, а потому следует предполагать списание этих сумм, означающее рост реальных расходов госбюджета в 2011 году. А это будет порождать рост формального дефицита госбюджета в размерах больших, чем это предусмотрено соглашениями между правительством и МВФ. Правда, не исключено очередное манипулирование с отчетностью, и эти кредиты просто провисят на балансах Казначейства и Пенсионного фонда весь 2011 год. А правительство будет надеяться на улучшение с выполнением бюджета в следующие годы.

Во-вторых, за счет чего правительство планирует покрывать реальный дефицит ПФ в этом году? Учитывая обнародованные данные о размере дефицита Пенсионного фонда за прошлый год, ждать, что правительство сможет сократить его в 2011-м до 17 млрд. грн., было бы слишком оптимистично.

Анализ выполнения бюджета в 2010 году помогает лучше понять, чего следует ожидать в текущем году.

Январь как-то пережили

Итак, по данным Казначейства, общая сумма доходов бюджета за январь 2011 года (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета) составляла 18340,1 млн. грн., что на 3245,4 млн., или 21,5% больше, чем за соответствующий период 2010 года. Учитывая, что годовой показатель составляет 281464,9 млн. грн., можем сделать вывод, что в январе в государственную казну в целом мобилизовано 6,5% годовых доходов.

В общий фонд бюджета поступило 15672,2 млн. грн., что на 3215,3 млн., или 25,8%, больше соответствующего показателя 2010 года.

Годовая цифра достигает 238581,2 млн., то есть за январь в общий фонд поступило 6,6% того, что нужно собрать на протяжении года.

Налоговые поступления в общий фонд составляли в январе 13475,5 млн. грн., что на 2313,8 млн. (20,7%) больше поступлений в январе 2010-го.

Годовой показатель составляет 234288,8 млн. грн., а это значит, что в январе собрали 5,8% годового плана.

Следовательно, в 2010 году правительство недовыполнило план по налоговым поступлениям в общий фонд по меньшей мере миллиардов на 9. 5,3 млрд. – это официальное недовыполнение, а еще 3,5-4 млрд. грн. – невозмещенный НДС (в сравнении с показателями госбюджета). На этот год госбюджетом предусмотрен рост налоговых поступлений относительно фактической мобилизации в прошлом году почти на 68 млрд. грн. То есть расчетное увеличение налоговых поступлений запланировано на уровне по меньшей мере 40%. И это вызывает большие сомнения в реалистичности плана.

Кроме того, Казначейство сообщает о сумме доходов государственного бюджета «с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета». Как видим, не упоминается возмещение НДС, хотя во всех предыдущих отчетах оно есть. Возможно, это техническое недоразумение, но скорее всего правительство в январе вообще не проводило возмещение НДС. Что дало ему возможность завысить формальный показатель налоговых поступлений.

Кстати, выполнение обязательств по введению автоматического возмещения НДС отложено на март, но поскольку правительство – “хозяин своего слова”, не исключено, что и в марте этого не будет.

Неналоговые поступления в общий фонд составляли 1962,8 млн. грн., что на 1148,5 млн. грн., больше соответствующего показателя января 2010-го. Поступления в январе выглядят довольно неплохо, учитывая, что годовой показатель мобилизации установлен на уровне 18741 млн.

В специальный фонд бюджета поступило 2667,9 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета). Позитивом, видимо, считать то, что Казначейство начало указывать данные с учетом «собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета». То есть при анализе выполнения бюджета не нужно будет строить предположения о собственных поступлениях бюджетных учреждений, чтобы потом добавлять эти данные к показателям спецфонда.

Государственные заимствования

Картина не будет полной, если не вспомнить о финансировании дефицита бюджета.

Государственные заимствования предусмотрены росписью финансирования общего фонда на января в сумме 4003,4 млн. грн. На 31 января в бюджет поступило 3589,6 млн., что на 413,9 млн. меньше, то есть 89,7%.

При этом Казначейство не указывает, из каких источников это делалось, но исходя из данных НБУ, можем сделать вывод, что 2805,5 млн. грн. правительство привлекло путем выпуска ОВГЗ. А вот у кого оно одолжило еще почти 800 млн., не совсем ясно.

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Очевидно, что показатели января всегда существенно ниже, чем среднемесячные за год, поэтому делать какие-то однозначные выводы рано. Можно лишь утверждать, что как и в прошлом году с выполнением бюджета будут проблемы, и наверняка правительство прибегнет к коррекции его показателей на протяжении года.

Особенно сомнительны налоговые поступления и возможность обеспечить покрытие дефицита Пенсионного фонда на уровне, предусмотренном госбюджетом. Более того, очень вероятна перспектива обострения ситуации вокруг Пенсионного фонда, потому что рост налогового давления обусловит свертывание деловой активности малого бизнеса и его уход «в тень», что приведет к потере взносов в Пенсионный фонд.

Сможет ли улучшение ситуации на внешних рынках обеспечить рост экспорта, который способствующий рост доходов физических лиц с соответствующим ростом взносов в Пенсионный фонд? Пока это трудно прогнозировать – лишь по итогам первого квартала станут более понятны основные проблемы с выполнением доходной и расходной частей бюджета и Пенсионного фонда.

Борис Кушнирук