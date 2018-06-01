Кого Азаров с Балогой будут эвакуировать из Египта за 10 299 000 гривен?

Туристов планово вывозят туроператоры, а «не-туристов» на такую сумму в Египте просто не наберется... Сколько в действительности стоит эвакуация…

Из беспокойного Египта страны Западной Европы уже вывезли своих граждан. На курортах остались лишь россияне и украинцы. На эвакуацию украинцев Кабмин выделил довольно большие деньги. Будет вывозить украинцев авиакомпания МАУ. Но кого будут перевозить «кабминовским» чартером, если туристов планово к середине февраля вывозят собственными чартерными рейсами туроператоры? Туристы, пока на курортах все спокойно, досрочно выезжать и не спешат. А остальные – это несколько сот работающих в Египте украинцев и их семьи.

В ХУРГАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО

В пятницу в “Борисполе” приземлился первый самолет с эвакуированными из Египта украинцами. Куча камер выстроилась в терминале F в ожидании рейса из Хургады. Пассажиры, преимущественно женщины и дети, семьи работающих в Египте украинцев, подтвердили, что на морских курортах пока все спокойно.

– А как вы узнали об эвакуации? – спрашиваю у одной из женщин.

– Нам позвонили из посольства в 12 ночи и сказали: остались три последних места в самолете, самолет бесплатный, вы можете полететь на родину. И, конечно, мы согласились.

– В Хургаде спокойно, - рассказывает другой пассажир. Нам позвонили из посольства и предложили бесплатный самолет. – Украинцев в Египте еще много. Но больше россиян. Их не вывозят. Они эвакуируются за свой счет.

СКОЛЬКО СТОИТ ЭВАКУАЦИЯ? Для эвакуации граждан Украины из Египта Кабмин выделил 10 млн. 299 тыс. грн. Перевозить украинцев будет авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Планируется, что все украинские граждане, которые находятся в Египте, будут вывезены в Украину до 6 февраля. Как заявляют в пресс-службе МАУ, за эти три дня из Египта в Украину вернутся до двух тысяч граждан (кто их там столько насчитал? – ведь речь идет не о туристах!). В пятницу, 4 февраля, МАУ по запросу МЧС выполнила два спецрейса в Киев – из Хургады и Каира. А с пятницы по воскресенье авиакомпания якобы сделает еще 8 полетов между курортными городами Египта и Украиной. Хотя МАУ вряд ли сможет сделать 8 рейсов за два дня, для этого им нужно отменить все другие международные рейсы, иначе самолетов не хватит, кроме того, больше двух рейсов в сутки на такое расстояние один самолет сделать не может по нормам безопасности.

По словам директоров украинских турфирм, чартерный самолет в Египет стоит в пределах 45 тысяч долларов, то есть, около 359 тыс. грн. Столько платит туроператор авиакомпании. В стоимость билета уже включены расходы на топливо, питание и обслуживание на бортах и аэропортовые собрания. Если МАУ сделает 10 запланированных рейсов, это получается 450 тысяч долларов, или около трех с половиной миллионов гривен. А куда же денутся остальные шесть с половиной миллионов? ЭТО ВОПРОС МЫ АДРЕСУЕМ МЧС И КАБМИНУ. Да и те 10 перелетов, вероятно, не будут востребованы.

Кстати, на украинских туристов это предложение не распространяется. То есть они не могут, если захотят воспользоваться бесплатным билетом?

Интересно почему?

Ведь именно туристов в Египте как раз больше всего.

По подсчетам экспертов, на курортах Египта по состоянию на 31 января отдыхало около 6,5 тысяч туристов из Украины, но 80% из них должны вернуться до 12 февраля.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ В ЕГИПЕТ УКРАИНЦАМ ЗАПРЕТЯТ?

Впрочем, в то время, когда туристы из других стран массово покидают Египет, а страны будут эвакуировать своих граждан, самолеты с украинскими туристами продолжают вылетать в Египет. Хотя МИД и МЧС настоятельно рекомендуют нашим согражданам воздержаться от поездок на родину пирамид.

В МЧС убеждены: “Любые гипотетические финансовые убытки для тех, кто оплатил свой отдых в этой стране, несопоставимые с вполне возможной потерей жизни или здоровья”.

Как рассказывает УНИАН член президиума Ассоциации лидеров турбизнеса Украины, директор туроператора Turtess Travel Александр Новиковский, на сегодня в компании закрыта продажа путевок в Египет в связи со сложной политической ситуацией, поэтому украинских туристов с курортов только забирают.

– До конца следующей недели наших туристов там не останется. Жалоб от тех, кто возвращается, нет, – заверяет Новиковский. – Нет ни одного случая, чтобы кто-то просил вернуться назад. Нет никаких вопросов, связанных с безопасностью туристов. В этих регионах ситуация подконтрольна, люди отдыхают в штатном режиме и будут выезжать по программам, которые они бронировали.

А вот тем туристам, которые уже купили путевки, но еще не успели выехать на отдых, предлагают или перебронировать их на более поздние даты, или перенести путешествие в другую страну (если путевка будет дороже – конечно, придется доплатить), или ждать возврата денег.

– Сейчас мы не можем вернуть всю сумму, деньги будут возвращаться через месяц, – отмечает директор Turtess Travel. – Это связано с тем, что деньги проплачены за авиабилеты, за размещение в гостинице. Вернуть их сейчас срочно невозможно. Компания не может расплатиться со всеми людьми одновременно. Но нет никаких оснований подозревать невозврат.

Министерство чрезвычайных ситуаций выступило с инициативой временно запретить туристические поездки в Египет для украинских граждан. В МЧС убеждены, что “нынешняя обстановка в Египте... создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в зоне беспорядков... На сегодня нет никаких оснований предполагать, что в ближайшее время напряжение в этом арабском государстве спадет”.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР С ТУРФИРМОЙ

Эксперт по правовым вопросам Андрей Гинкул проанализировал договоры с туристами туроператоров и по нашей просьбе прокомментировал их.

Заметили ли вы в этих договорах какие-то нарушения прав потребителей, в данном случае туристов? Заметил, и немало. Так, в договоре одного из наибольших туроператоров все записано так, что у туриста почти нет никаких шансов что-то получить в случае отказа от поездки. Я там вообще не нашел упоминания о форс-мажорных обстоятельствах, а ответственность оператора очень призрачна. У остальных – есть попутные упоминания, цепляясь за которые и используя Гражданский кодекс и законы о туризме и о защите прав потребителей, можно добиться возмещения, за исключением небольших расходов уже сделанных туроператором. Договоры, составленные турфирмами, защищают турфирмы, что и естественно. Однако туристам нужно очень внимательно относиться к подписанию таких документов. Потому что потом в случае изменения каких-то обстоятельств, как вот, например, сейчас в Египте, будет очень сложно получить свои средства назад.

Каждая из сторон договора может требовать внесения изменений или расторжения договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся: ухудшение условий путешествия, изменение сроков путешествия, непредвиденное увеличение транспортных тарифов; введение новых или повышение действующих ставок налогов и собраний и других обязательных платежей; резкое изменение курса национальных валют; другие основания, по договоренности сторон.

Следовательно, обязаны ли украинские турфирмы возвращать деньги туристам в случае отказа от поездки в силу чрезвычайных обстоятельств?

Обязаны, если есть соответствующие оговорки в договоре, если турист в письменном виде сообщил об отказе в поездке, а подрядчик согласился на возмещение – полное или частичное, - или если турист обязал осуществить возмещение через орган защиты прав потребителей или суд. Турист вправе отказаться от выполнения договора до начала путешествия при условии оплаты туроператору или турагенту фактически понесенных ими расходов за услуги, предоставленные до этого сообщения.

А в случае, если турфирма отказывается возвращать деньги или берет штрафы с туриста, может ли он обращаться в суд, чтобы вернуть свои деньги? Может в любом случае, но нужно просмотреть договор, чтобы понять, не были ли такие штрафы там описаны и есть ли условие о расторжении договора при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Иначе – будет очень сложно доказать вину подрядчика.

Чем в первую очередь будет руководствоваться суд – договором или действующими нормами закона?

Прежде всего договором, при этом решений, противоречащих закону, суд также не будет принимать. Поэтому еще раз отмечаю: чтобы не потерять свои деньги, внимательно читайте договор с туроператором. Если он вас не устраивает – идите в другую турфирму. Как показало наше мини-исследование: договоры в части всевозможных форс-мажоров и возвращения средств - у разных компаний разные.

Антонина Лесич, Анна Ященко