В Херсоне к Дню Соборности поднят самый большой сине-желтый флаг

По решению мэрии Херсона в рамках подготовки к празднованию 22 января Дня Соборности Украины в городе поднят новый государственный флаг, который является крупнейшим в области - его площадь – 28 кв. м (размеры - 4х7 м).

Как передает корреспондент УНИАН, флаг поднят на 22-метровом флагштоке, расположенном между областной универсальной библиотекой им. О. Гончара и монументом Неизвестному солдату в парке Славы.

«Государственный флаг - символ прочности, единства и мощи Украины, он установлен в памятном месте, где отдают дань уважения героям, проводят торжества и т.п. Поэтому обновление государственного флага является неотъемлемой частью подготовки к празднику», - сказал на церемонии поднятия флага заместитель городского председателя Сергей ЧЕРЕВКО.

Справка УНИАН: упомянутый флагшток был возведен в 2008 году ко Дню Независимости, и ежегодно руководство области на нем торжественно поднимало государственный флаг Украины площадью 24 кв. м (размеры - 4х6 м). За состояние флагштока и своевременное вывешивание флага отвечает Херсонская облгосадминистрация.

Местоположение флагштока было выбрано так, чтобы установленный на склонах Днепра флаг был хорошо виден с кораблей, проплывающих по реке.

В конце 2010 года представители херсонской областной организации партии «Наша Украина» заявили, что обратятся к руководству государства и правоохранительных органов по поводу издевательства над государственным флагом должностными лицами Херсонской области. "Нашеукраинцы" тогда сообщили, что крупнейший в регионе государственный флаг с середины декабря 2010 года находился в плачевном состоянии: он был почти полностью оборван, на флагштоке висели остатки знамени.