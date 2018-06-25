Госбюджет-2010: налоги лупили с бизнеса

Казначейство с учетом понятной задержки, вызванной новогодними и рождественскими праздниками, обнародовало оперативные данные о выполнении государственного бюджета по доходам в январе-декабре 2010 года (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа).

Так, по данным Казначейства, общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2010 года составляла 240398,0 млн. грн, что на 30697,7 млн. грн, или на 14,6% больше, чем за соответствующий период 2009 года.

Учитывая, что общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2010 года составляла 215089,5 млн. грн, можно определить, что в декабре поступило 25,3 млрд грн.

Следовательно, общее недовыполнение доходной части Госбюджета составило 14597,7 млрд грн. Следует отметить, что в конце года были внесены изменения в Госбюджет-2010. Этими изменениями на 2,4 млрд грн был увеличен спецфонд и, соответственно, - общие доходы Госбюджета.

Интересно, что эти 2,4 млрд грн в спецфонд - это поступление налога на добавленную стоимость при таможенном оформлении природного газа, ввезенного на территорию Украины в прошлых периодах. До декабря Нефтегаз имел задолженность перед бюджетом по нерастаможенному газу именно в размере 2,4 млрд грн. Вряд ли у него неожиданно появились эти деньги в последний месяц года, потому можно предположить, что правительство просто провело ряд взаимозачетов - обязательств Нафтогаза перед госбюджетом, местных бюджетов перед теплоснабжающими предприятиями и между последними и Нафтогазом.

В январе-декабре 2010 года в общий фонд госбюджета поступило 207472,7 млн. грн, что на 50918,4 млн. грн, или на 32,5% больше соответствующего показателя 2009 года.

Исходя из того, что в январе-ноябре 2010 года в общий фонд поступило 186860,8 млн. грн, несложно посчитать, что в декабре в общий фонд поступило 20,6 млрд грн, и общее недовыполнение годового показателя - всего 2,6 млрд грн.

Налоги лупили с бизнеса

Налоговые поступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составляли 170514,5 млн. грн, что на 36734,1 млн. грн, или на 27,5% больше поступлений за январь-декабрь 2009 года.

Зная объем налоговых поступлений за предыдущие одиннадцать месяцев, можно посчитать, что в декабре они составили 15,8 млрд грн, что невероятно много и выглядит довольно странно. Скорее всего, вызвано оно переплатами в госбюджет, сделанными в результате настойчивых "просьб" налоговиков, от которых отказаться было себе дороже.

При этом общее недовыполнение планов поступления налоговых платежей в общий фонд госбюджета по итогам года составило 5,3 млрд грн. Эта цифра корреспондируется с недополучением больше 3 миллиардов (по состоянию к концу ноября 2010 года) в результате скандальной деятельности явно связанной с руководством правительства фирмы «Ливела», которая через суды, видимо, не без помощи власти, получила право не платить НДС и пошлину при ввозе товаров на территорию Украины.

Следует отметить, что для Казначейства со времен деятельности предыдущего правительства стало уже «доброй» традицией не сообщать об объемах возмещения НДС и переплат по налогам. А без этого тяжело утверждать, что показатель налоговых поступлений полностью отражает реальную ситуацию. Известно лишь, что за 11 месяцев прошлого года правительство возместило предпринимателям НДС на общую сумму в 20,9 млрд грн. А согласно госбюджету на 2010 год такое возмещение должно было составлять 27,5 млрд грн. Понятно, если фактическое возмещение было меньше этой суммы, а также наблюдался прирост переплаты по налогам в сравнении с показателями начала 2010 года, то это значит, что реальные налоговые поступления были меньше, чем об этом сообщает Казначейство, а соответственно было меньше выполнение доходов и большим реальный дефицит госбюджета.

Показатель налоговых поступлений важен также, чтобы оценить реалистичность выполнения госбюджета текущего года. Правительство уже в 2011 году должно обеспечить налоговые поступления в общий фонд госбюджета в сумме 216965,4 млн. грн. То есть ему нужно будет увеличить налоговые поступления по сравнению с этим годом на 46450,9 млн. грн, или больше, чем на 27%. И это при том, что рост ВВП по оптимистичным прогнозам правительственных чиновников должен составить не больше 4-4,5%. При таком росте ВВП подобное увеличение налоговых поступлений выглядит довольно сомнительным, а потому не следует исключать секвестр бюджета.

Неналоговые поступления в общий фонд государственного бюджета составляли 30229,1 млн. грн, что на 15331,3 млн. грн, или на 102,9% больше соответствующего показателя января-декабря 2009 года.

Мобилизацию средств в спецфонд откровенно провалили, но планку ставят еще выше

Существенным является недовыполнение плана мобилизации средств спецфонда. Так, согласно данным Казначейства, в специальный фонд государственного бюджета за 12 месяцев 2010 года поступило 32,9 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС облигациями внутренего госзайма), что на 12 млрд грн меньше запланированного.

По каким статьям было настолько существенным недовыполнение, станет известно позже, но оно также ставит под сомнение бюджетные планы на 2011 год. В текущем году запланировано мобилизовать в спецфонд 42,9 млрд грн. Это в свою очередь означает, что, как и в этом году, значительная часть целевых расходов, источником которых является поступление по отдельным статьям спецфонда, может быть по факту не профинансирована.

Аренда метра государственной границы - уже не анекдот Какой же общий вывод можно сделать о выполнении правительством доходной части госбюджета? Недовыполнение доходной части госбюджета – лучше чем ожидали, но вопросов остается довольно много и в первую очередь они касаются не столько того, что было в 2010 году, а чего следует ожидать в 2011-м. Очевидно, что 2011 год для правительства будет сложным. Но еще сложнее он будет для предприятий, из которых налоговики будут стараться вытрясти средства, необходимые правительству для выполнения откровенно завышенных показателей мобилизации средств в госбюджет. Это вытрясание налогов из бизнеса, особенно малого и среднего, будет особенно контрастировать с обогащением правительственных чиновников, связанных с деятельностью фирмы «Ливела», которая может и в дальнейшем ввозить любые товары в Украину, без уплаты налогов. Это такой современный вариант реализации анекдота об аренде метра государственной границы в исполнении нынешних властьимущих, и практическая реализация лозунга об улучшении жизни уже сегодня для отдельно взятых лиц.

Борис Кушнирук