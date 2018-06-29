На солдатской каше таки «варят бизнес»?

Вокруг Минобороны опять разгорелся продовольственной скандал. Перед самым Рождеством в “Белоцерковском военторге” (одно из госпредприятий оборонного ведомства, которое обеспечивает питание военнослужащих) заявили, что не исключают в ближайшее время прекращения питания 11 тысяч солдат из-за 30 миллионов гривен долга Минобороны.

“Очевидно, что проблемы нашего госпредприятия созданы искусственно. По сценарию отдельных должностных лиц, которые являются кураторами этого рынка, таким образом нас планируют подвинуть из солдатской кухни”, – идет речь в заявлении за подписью руководителя предприятия Людмилы Рябич.

По ее словам, “с переходом на новую систему организации питания солдатская кухня превратилась в бизнес-плацдарм”. “На солдатской каше стали “варить бизнес”... Борьба ведется не за желудок солдата, не за умение лучше стряпать, а чьих людей на этом рынке будет больше”, – заявила Рябич.

В силовом ведомстве не медлили с ответом. Заверили, что кормить солдат не прекратят и признали долг перед “Белоцерковским военторгом”, отметив, что трудности “связаны с соблюдением процедурных норм относительно государственных закупок”.

«Сумма долга составляет около 30 млн. грн. Она возникла в связи с окончанием в сентябре 2010 года суммы договора в результате дефицита бюджета и кредиторской задолженности за предоставленные услуги в 2009 году», – отмечают в Минобороны.

В октябре 2010 года Кабмин выделил Минобороны 107 миллионов гривен на оплату питания военнослужащих.

«Во время проведения Минобороны Украины процедуры закупки услуг со стороны ГП «Белоцерковский военный торг» не были представлены необходимые документы для участия в конкурсе, а предложенная цена оказалась выше, чем у другого участника. Антимонопольный комитет соответствующую жалобу предприятия отклонил в отсутствие нарушений в действиях Министерства обороны Украины во время проведения процедуры закупок», – объяснили ситуацию в военном ведомстве.

Объяснили как могли. А вот источники в Минобороны в комментарии УНИАН рассказывают, что ситуация абсолютно простая и понятная.

– Под лозунгом борьбы с коррупцией к власти пришли люди, у которых самих “рыльце в пушку”. Сейчас идет самая обычная борьба коррупционеров, тех, которые при власти, с теми, которые начинали эти схемы в прежние времена, – рассказывает собеседник агентства. – Абсолютно не является тайной, что все эти тендеры – это “филькина грамота”. Они проводятся в интересах определенных людей, определенных структур. Сейчас идет выживание Белоцерковского военторга с этого рынка. Ситуация такова: перед всеми была задолженность, но Кабмин выделил сумму, которая должна была погасить ее. Все получили, только Белоцерковский военторг не получил. Причем те деньги, которые предназначались Белоцерковскому военторгу, дали другим структурам, то есть заплатили наперед. Насколько я знаю, им сказали открытым текстом: этих денег вы не получите. Хотите – обращайтесь в суд. А чтобы выиграть суд, им нужно 5-6 миллионов.

В Белоцерковском военторге тоже отметили: “Заказчик – Минобороны – не объяснил, почему с одними предприятиями рассчитались, а для отдельных это осталось лишь их проблемой”.

Напомним, в конце 2007 года Вооруженные силы перешли на организацию питания военнослужащих по принципу аутсорсинга (привлечение внешних частных или коммерческих организаций к обеспечению вспомогательной деятельности любого экономического субъекта). Сейчас на этом рынке работают пять таких специализированных предприятий.

– С первого тендера были назначены люди, которые должны были получить эти заказы. С того времени так и повелось – получат заказы структуры, которые имеют какое-то отношение к военному руководству, "свои" люди, – добавляет эксперт.

Военные говорят, что с переходом на новую систему обеспечения горячим питанием солдатские и офицерские обеды стали вкуснее и лучше во всех отношениях. К тому же, отныне солдаты перестали вместо военной подготовки просиживать сутки в столовой, чистя ванны картофеля и моя кастрюли.

Впрочем, как только началась эта реформа, много фирм по обеспечению питанием военных возглавили бывшие начпроды (начальники продовольственной службы) и зампотылы (заместитель командира по тылу и обеспечению). То есть, военные быстро сориентировались и стали делать бизнес на солдатской каше.

Однако все представители силового ведомства, с которыми мы пообщались, убеждены, что голодными солдаты точно не останутся. Потому что даже если возникнут форс-мажоры с поставками еды, в каждой части существует НЗ. Поэтому в крайнем случае можно его открыть и накормить солдат.

До 2011 года на организацию питания одного солдата на сутки выделялось 35 грн., что составляет в год по меньшей мере 900 миллионов гривен. С декабря 2010 года бесплатными обедами также должны обеспечиваться военнослужащие службы по контракту.

Мы спросили экс-министра обороны Анатолия Гриценко: чем вызван этот конфликт и насколько прозрачно происходят тендеры в Минобороны?

– Это на ответственности министра и министерства, чтобы солдаты были обеспечены всем необходимым, и в первую очередь – это полное питание. С приходом команды Ежеля состоялось перераспределение рынка снабжения продовольствия, медицинского оборудования, вещевого имущества и горюче-смазочных материалов – об этом не писал только ленивый, – рассказывает Гриценко. – Об этом знает и премьер-министр, и структуры аппарата Кабмина. Поэтому часть проблем создана Ежелем и его командой. Если бы прокуратура захотела разобраться в этой ситуации, то нашла бы очень длинные уши частного интереса руководства Минобороны. Но у меня большие сомнения, что прокуратура будет заниматься этим вопросом.

Кстати, это не первый продовольственный конфликт в оборонном ведомстве. В мае 2009 года Юлия Тимошенко обнародовалафакты коррупции в Минобороны при организации питания солдат и закупке горючего. Когда “колбаса самого низкого качества покупалась по 68,4 грн. за килограмм, тогда как колбаса лучшего качества в розничной торговле у других поставщиков стоит 36 грн.”, - сказала тогда премьер, ссылаясь на данные проверки ГлавКРУ. В Минобороны сразу назвали отчет КРУ“необьективным и предвзятым, обнаруженные отдельные недостатки “подгонялись” под предварительно подготовленные выводы”: “Фактически, речь идет о служебном подлоге, осуществленном в интересах одной политической силы и направленном на втягивание Министерства обороны в политический конфликт”.

Поэтому, как всегда, пока паны дерутся – у холопов чубы трещат.

Яна Солнцева