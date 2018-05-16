Верка Сердючка: если в прошлом году выиграло уродство, в этом году должна выиграть красота

На свою последнюю перед Евровидением-2007 встречу с украинскими журналистами в редакции «Обозревателя» Верка Сердючка приехала в автомобиле «Чайка».

Мероприятие артист Андрей Данилко назвал не пресс-конференцией, а «просто встречей украинцев». Интересно, что вместе с Сердючкой прибыла ее сценическая «мама». Артисты были облачены в сине-желтые спортивные одежды, объяснив это тем, что такова униформа украинской сборной, а мы - «сборная эстрады». На майках представителей семьи Сердючек красовались цифры «69», что, по мнению Данилко, символизирует взаимную любовь Украины и Европы. На голове артиста красовалась звезда. Та самая, с которой он будет выступать в Хельсинки.

На «встрече украинцев» Сердючка не столько отвечала на вопросы, сколько говорила, что придет в голову, предаваясь потоку своего буйного сознания. Не обошлось и без «раздач» в адрес коллег: «Олег Скрипка хотел поехать (на Евровидение - УНИАН), и я опять перебила ему малину», - в частности, сказал Данилко. Многих современных украинских эстрадных исполнителей Сердючка сравнила с… кровяной колбасой, которую она боялась в детстве. Правда, конкретных имен не назвала, охарактеризовав их только одним словом: «Непревзойденные».

Также Сердючка сообщила, что было очень много желающих поехать на Евровидение, но когда фанаты узнали о ценах в Хельсинки и о том, что там «сухой» закон, желание у многих пропало. Правда, в Финляндии будет присутствовать исполнитель Эль Кравчук, который поедет туда, по словам Данилко, для того, чтобы попиариться. В Хельсинки Сердючка с мамой собирается подработать. Она заявила, что будет там сидеть в парке и вязать, рядом с ними установят табличку: «фото – 10 евро, с улыбкой – 15, в обнимку – 20 евро. Интим не предлагать».

Сердючка пожаловалась на то, что государство не захотело финансировать его поездку. Но в качестве спонсора выступила одна водочная торговая марка. О себе же Данилко сказал: «Вы знаете, я сейчас почему-то не пью». О своих чувствах перед ответственным выступлением артист сказал, что чувствует запах экзаменов, и пояснил: «Это когда ты весь год не учила, дурака валяла, на другой стороне тетрадки по математике рисовала учительницу в обнаженном виде».

О своем наряде Сердючка сообщила, что его придумывала вся команда. «Если надеть эту шапку, то можно сойти с ума. Еще два дня после снимок клипа думала, что у меня на голове эта шапка. Мне кажется, что это пошло от Ильи Муромца», - сказала она.

Среди вопросов журналистов был о словах «Раша, гуд бай!», будто бы звучащих в его песне. На это Сердючка ответила: «Если вы хотите услышать «Раша, гуд бай!», вы это услышите. Там его нет. Сделайте звуковую экспертизу и послушайте. Кто вы будете после этого? Дебилы».

Раньше Верка кокетничала, заявляла, что главное для нее – участие в конкурсе, а не результат, то сегодня «раскололась», сказав, что, конечно, думает о победе. «Если в прошлом году выиграло уродство, в этом году должна выиграть красота», - сказала она о себе. «Я уезжаю в дальний путь, но сердце с вами остается», - процитировал Данилко слова из фильма «Собака на сене» и отправился в Хельсинки.

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского