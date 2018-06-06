Освобождение Киева: сотни тысяч жизней – к празднику Октябрьской революции
Новобранцев вооружали половинками кирпичей и бросали на немцев... То был второй геноцид против украинцев... «На хрена обмундировывать и вооружать этих хохлов?» - сказал Жуков...
Новобранцев вооружали половинками кирпичей и бросали на немцев... Это был второй геноцид против украинцев... «На хрена обмундировывать и вооружать этих хохлов?» - сказал Жуков... Праздник освобождения или День траура? Долго думал, как назвать материал об освобождении Киева от немецких оккупантов в ноябре 1943 года и решил, что это заглавие будет самым точным. Писать очередные оды советской власти и «талантливым» командирам Красной армии, которые выиграли войну с Германией не намерен, – в последнее время желающих это делать хоть пруд пруди. Хотел бы в который раз напомнить сторонникам Коммунистической партии и ее лидерам, что войну выиграли не Сталин и Жуков, а простые люди, которые миллионами отдавали свою жизнь ради Победы, иногда из-за элементарных прихотей тогдашних руководителей.
Известно, что освобождение столицы Украины 1943 года было приурочено к 26-й годовщине Октябрьской революции. Чтобы исполнить желание Сталина, тогдашние военачальники сгубили сотни тысяч человеческих жизней, но приказ главнокомандующего выполнили. Недавно представители коммунистов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о праздновании Октябрьской революции на государственном уровне, а этот день в календаре сделать выходным и, как по мне, очень вероятно, что за абсурдный документ в конце концов проголосуют нардепы большинства, ведь они не знают истории или подыгрывают в понимании ее северным соседям. Коммунисты (верхушка которых находится на иждивении у олигархов) давно навязывают обществу лживую идею о том, что без Октябрьской революции не было бы современной Украины...
У меня при одной только мысли о том, что у нас будут праздновать день прихода к власти большевиков, которые за свыше семдесят лет своего господства уничтожили миллионы украинцев и никогда не признавали украинской государственности, мурашки бегут по телу.
Но вернемся к освобождению Киева.
Недавно на Крещатике стал невольным слушателем советских песен на военную тематику, которые гремели в динамики и, очевидно, по замыслу организаторов готовили киевлян к очередной годовщине освобождения города от нацистов. Согласен, такие даты в истории народа нужно вспоминать, даже на государственном уровне, вот только не понимаю эти радостно-праздничные формулировки: «Празднуем очередную годовщину освобождения Киева», «Столица отметила очередную годовщину освобождения от нацизма» и тому подобное. Мне выдается, что справедливо было бы во всех церквях и соборах города отправить литургию по невинно убиенных во время освобождения Киева и отказаться от этой коммунистической тарабарщины. Сообщения об этом дне должны были бы звучать так: «Киевляне в очередной раз отдали дань погибшим освободителям», «В столице прошел молебен по погибшим воинам в боях за Киев»...
На войне без потерь не бывает.
Но во время освобождения Киева полегли сотни тысяч человек, которым тогдашняя власть приказала форсировать Днепр без оружия, военного опыта и знаний. Именно поэтому речь дальше пойдет, о мобилизованных в Красную армию из освобожденных населенных пунктов, прозванных в народе «пиджачниками», «черносвитниками», «черной пехотой» из-за того, что нередко они шли в бой без военного обмундирования. Такие люди, которые по замыслу тогдашней власти должны были собственной кровью «смыть позор пребывания на оккупированной территории», были мобилизованы 300 тысяч – в битве за Днепр их погибло приблизительно 250 – 270 тысяч. Общие же потери в этой битве достигли 380 тыс.
Новобранцев вооружали половинками кирпичей и бросали на немцев Мобилизацией таких людей занимались полевые военкоматы, состоявшие, как правило, из взвода солдат и нескольких офицеров. Забирали всех способных держать оружие, даже 16-17-летних ребят. Все проходило якобы на законных основаниях, ведь накануне Ставкой Верховного Главнокомандования, приказом от 9 февраля в 1942 г. №089, право призывать на военную службу было предоставлено не только военным советам армии, но и командирам дивизий, частей в неограниченном количестве. Страшнее всего то, что большинство из мобилизованных совсем не имели военного опыта, не проходили никаких учений, и их без соответствующей подготовки сразу бросали в бой. Понятно, что большинство из них погибало в первой же битве.
Уже впоследствии после войны первыми попробовали привлечь внимание общества к этой проблеме тогдашние писатели. В ноябре 1943 года Юрий Яновский в статье «Путь войны» впервые употребил словосочетание «черная пехота». Через 23 года вышла в свет небольшая повесть Мищенко «Батальон необмундированных», в которой говорилось о мобилизованных мужчинах, которые погибли осенью 1943 года. В 1968 году Олесь Гончар коснулся этой темы в романе «Собор». Не обошли стороной в своих работах эту проблему Захарченко, Димаров, Дмитренко, Астафьев, Климов
Вот как описал этот процесс в своей автобиографичной «Песне победителя» Григорий Климов: «Когда Красная Армия начала выгонять немцев из Украины, то «домоседов» быстренько собирали, – этим занимались даже не военкоматы, а сами командиры передовых частей, – совали им снова винтовки в руки и, даже не переодев в шинели, в чем были – в первую линию боя! Их так и называли – «пиджачники». Берега Днепра, как весенними цветами, пестрели трупами в разноцветной гражданской одежде».
Больше всего только что призванных в ряды Красной армии погибло во время форсирования Днепра, когда людям, кроме немцев приходилось бороться с водной стихией. Главный удар по врагу в ставке было решено нанести силами 1-го Украинского фронта с Букринского плацдарма, где очень высокий и крутой правый берег Днепра, который к тому же был хорошо укреплен немецкими войсками. Именно этот неприступный плацдарм пришлось штурмовать необстрелянным и безоружным воинам.
Тогдашние мобилизации и штурмы довольно ярко изображает известный украинский писатель-фронтовик Анатолий Димаров: «Никаких медкомиссий не было. На фронт забирали калек и больных. Я уже в 20 лет был инвалидом, слепой и глухой от контузии, все равно взяли. И погнали нас на немецкие пулеметы знаете с чем? С половинками кирпичей! Так второй геноцид против украинцев был. Мы были не обмундированы, не вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу, и пригнали в местечко, разрушенное до основания. Выдали те половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала – ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и... выбивать его оттуда полукирпичами. А он пусть думает, что это... гранаты. Назад повернуть никто не мог, потому что нам показали хорошо оборудованные окопы, в которых через каждые три шага сидели смершевцы с нацеленными нам в спину пулеметами. Меня спасло лишь то, что я уже порох нюхал и бежал не в первом ряду, а в пятом. Мы добежали метров за сто от того ограждения, немцы нас подпустили. Вы представляете, голый лед, негде спрятаться! И как ударили из пулеметов кинжальным огнем! Ребята передо мной падали, как подкошенные, я тоже упал и лежал, а солдат передо мной аж вертелся от пуль, которые в него попадали. Все время на меня наползал... Потом немцы начали стрелять из минометов, слышали о таких минах, которые называли «квакушки»? Падает, ударяется о лед, не взрывается, а подскакивает вверх метров на 4-5, тогда взрывается и осколки идут вниз. Как меня теми осколками не убило?.. А затем взрыв – и черная яма, в которую я провалился. Меня санитары так и подобрали: с намертво зажатым кирпичом в руках».
Еще более страшную картину описывает его коллега Виктор Астафьев – очевидец форсирования Днепра: «Самыми страшными оказались пулеметы. Легкие для перенесения скорострельные эмкашки с лентой на пятьсот патронов. Все они были предварительно пристреляны и теперь, каке бы из узких шеек брандспойтов, поливали берег, остров, реку, в которой кипело месиво из людей. Старые и молодые, сознательные и не сознательные, добровольцы и мобилизованные военкоматами, штрафники и гвардейцы, россияне и не россияне – все они кричали одни и те же слова: «Мама! Боженька! Боже!» и «Караул!», «Помогите!»... А пулеметы секли и секли, поливали разноцветными смертельными струйками. Хватаясь друг за друга раненые и те, кого еще не зацепили пули, вязанками шли под воду, река бурлила, вздрагивала от человеческих судорог, пенилась красными бурунами».
Количество погибших было таким, что не всех удавалось даже похоронить по-человечески: «Густо плавали в воде трупы с выклеваными глазами, начавшие раскисать, с лицами, которые пенились, как будто намыленные, были разбиты снарядами, минами, изрешечены пулями... Саперы, которых послали вытягивать трупы из воды и закапывать их, не справлялись с работой – слишком много было убито народу... А затем за рекой же продолжалось сгребание трупов, наполнялись человеческим месивом все новые и новые ямы, однако многих и многих павших на плацдарме так и не удалось отыскать по балкам, похоронить», – писал Астафьев.
«На хрена обмундировывать и вооружать этих хохлов?» Такие огромные жертвы невооруженный людей были на совести советских военных командиров, которые пренебрежительно относились к мобилизованным солдатам, не считая их жизнь ценной. Показательным в этом плане является высказывание заместителя Верховного главнокомандующего Жукова на заседании перед началом форсирования Днепра, свидетелем которого был офицер по особенным поручениям командующего 1-м Украинским фронтом Ватутина – Юрий Коваленко. На вопрос командиров, во что одеть 300 тысяч мобилизованных, Жуков ответил: «Как во что? В чем пришли, в том воевать будут!» Когда же зашла речь о вооружении призывников, цинизм маршала перешел все границы: «Автоматическим оружием этих людей не вооружать! У них же за спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автоматов – и из заградотрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к немцам. Трехлинейку им образца 1891 года!» Но заместитель командующего 1-м Украинским фронтом по тылу генерал Кулешов доложил, что на складах есть только 100 тысяч трехлинеек. Тогда командующий белорусским фронтом генерал Константин Рокосовский предложил послать в Москву в Ставку курьера, который бы доложил обстоятельства и попросил помощи с вооружением и обмундированием. И здесь прозвучала коронная фраза Жукова: «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нахрена обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они – предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать».
В 1990-х годах внимание на проблему «черной пехоты» обратили отечественные научные работники, одним из первых был доктор исторических наук Коваль, по его подсчетам, военные мобилизировали на территории Украины около четверти миллиона 16-17-летних ребят. В настоящее время над этой тематикой работают исследователи Король, Гриневич, Рыбченко.
...Хотел бы завершить словами из дневника Александра Довженко: «Я был вчера на параде Победы. Перед Мавзолеем стояло войско и народ. Маршал Жуков прочитал торжественную и грозную речь Победы. Когда вспомнил он о тех, которые упали в боях в огромных неизвестных в истории количествах, я снял сголовы убор. Оглянувшись, я заметил, шапки больше никто не снял. Тридцать, если не сорок, миллионов жертв и героев будто провалились в землю, или и совсем не жили, о них вспомнили, как о понятии. Перед величием их памяти, перед кровью и муками не стала площадь на колени, не задумалась, не вздохнула, не сняла шапки. По-видимому, так и нужно. Или нет?»
Возможно, нам стоит задуматься над этой трагедией и не праздновать, а в трауре вспомнить всех, павших за столицу, поставить свечи в церквях и отправить молебны по убиенным ведь значительная их часть и до сих пор не похоронена по христианскому обычаю, а нашла вечный покой на холмах и в водах Днепра.
Владимир Гинда, историк