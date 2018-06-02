Директор Херсонеса: Если бы я вам рассказал об общении с Московским патриархатом, вы бы ужаснулись

Митрополит Лазарь врет, и за это будет отвечать перед Богом... В Херсонесе монахи опять хотят забрать себе земли и все имущество заповедника...

На днях в редакцию УНИАН попало письмо митрополита симферопольского и крымского (Московского патриархата) Лазаря Виктору Януковичу. В этом письме Лазарь просит Януковича «содействия в благом деле» – МП хочет забрать себе помещение заповедника “Херсонес” в Севастополе.

Недавно Американский Фонд всемирного наследия (GHF) включил Херсонес Таврический в список археологических объектов, находящихся на грани исчезновения. Согласно отчету организации, для Херсонеса представляет угрозу активное строительство, осложненное недостаточными усилиями по сохранению достопримечательности. А тут еще и МП активизировался. Какую угрозу для исторического наследия может представлять эта церковь, мы уже видим на примере Киевской Лавры.

Херсонес Таврический был основан греками в VI веке до нашей эры и просуществовал до конца XIV века, когда город был разрушен Золотой Ордой. Сейчас Херсонес имеет статус национального музея-заповедника и является наибольшим местом археологических раскопок на побережье Черного моря.

Леонид Марченко возглавляет заповедник уже 25 лет. Он и рассказал УНИАН, как московская церковь ведет борьбу за присвоение исторических достопримечательностей.

– Лазарь в письме говорит, что просит способствовать возрождению Свято-Владимирского Херсонского мужского монастыря, – говорит Марченко. – То есть они хотят вернуться в те времена, когда на территории этого памятника был мужской монастырь. Монастырь начали возводить в 1850 году, а раскопки Херсонеса начались в 1827-м.

Из летописи известно, что где-то здесь крестился киевский князь Владимир. Где именно это место, никто тогда не знал.

Когда велись археологические работы, центр древнего города церковники застраивали, и потому пока нам открылась лишь его часть. Это был греческий, римский и византийский периоды (Херсонес входил и в состав Византийской империи). Когда стало известно, что такое Херсонес, началась борьба за эти земли, в итоге отказались от монастыря, потому что он, кроме вреда Херсонесу, ничего не приносил.

У нас есть письма, которые графиня Уварова - в те годы председатель Московского археологического общества - писала императору Николаю ІІ о том, что монахи делают все, чтобы уничтожить Херсонес, поэтому нужно отселить монастырь.

Графиня называла Херсонес «русской Троей». Она писала: «Главное несчастье Херсонеса – это существование на его территории монастыря. Состоящего по обыкновению из подбора грубых, неграмотных, ничего не делающих, ни к чему не пригодных людей. По высочайшему повелению этот монастырь был обречен на постепенное и правильное вымирание, так как ему запрещалось без разрешения археологической царской комиссии возводить какие-либо постройки. Но археологическая комиссия отнеслась к этому с обычным ей равнодушием, в чем Ваше Величество могло убедится при обзоре Херсонеса. Монахи уничтожают акрополь древнего города… Для того, чтобы Россия могла гордится своей Помпеей, необходимо поспешить спасти то, что еще осталось, и принять серьезные меры к охранению всего необходимого (тут графиня перечисляет пятнадцать пунктов из того, что нужно сделать). Разрушение Херсонеса дошло до такой степени, что спасти его можно только крайними, необходимыми мерами, иначе весьма близко время, когда от него ничего не останется. Повелите, Государь, и спасите… Графиня Уварова, 6 октября 1902 года».

Императорская археологическая комиссия находилась в Санкт-Петербурге, и все раскопанные предметы вывозили туда.

Недавно мы в Киеве приняли два переданных нам оттуда предмета (надгробные плиты дохристианской эпохи), но это лишь часть из того, что в настоящее время находится в Эрмитаже. И где эти предметы лежат? В хранилищах!

В 1992 году, когда Украина уже была независимой, власти города опять захотели вернуть сюда часть монастыря, однако я с письмом обратился к Кравчуку. После вмешательства высших органов власти местная власть поклялась, что больше никогда не будет затрагивать этот вопрос.

А все же, точно ли известно, что Владимир крестился в Херсонесе? Летописцы называли три места крещения Владимира. Первое место – Киев, второе – Васильков под Киевом и третье – Херсонес. Но большинство специалистов считают, что это было в Херсонесе.

Еще известно, что сюда, в Херсонес, в 101 году отправили первого Папу Римского Климента, который здесь же трагически погиб. Через два-три века Папа Мартин тоже здесь погиб. И уже в четвертом веке в Херсонесе была епархия.

Справедлива ли просьба Лазара передать монастырь в собственность Московского патриархата?

Это не то, что несправедливо, это глупость, большая глупость.

Наша достопримечательность известна всему миру. Мы номинанты в списки ЮНЕСКО. Это памятник всех периодов – греческого, римского, византийского. В мире такого уже нет, все застроено. А у нас еще есть.

А Московской церкви на данный момент уже переданы полностью в пользование Свято-Владимирский собор, храм Семи Мучеников и еще два здания бывшего монастыря... А еще Инкерманский монастырь.

Но Лазарь в письме Януковичу жалуется, что Свято-Владимирский собор передан им лишь в пользование, а не в собственность... Но они там полные хозяева. Разве мы имеем возможность там что-то делать?

Я сам был инициатором, чтобы этот собор отстроили, а затем передали его церкви.

Чего не хватает сегодня для того, чтобы попасть в списки ЮНЕСКО?

Там есть несколько серьезных условий. Первая – ясная позиция государственной власти относительно памятника. То есть речь идет о финансировании. Мы несколько лет с этим боремся, и лишь месяц назад по просьбе губернатора Севастополя президент подписал поручение Азарову об утверждении концепции и программы развития Херсонеса на пять лет, начиная с 2011-го. Знаю, что Азаров, в свою очередь, дал соответствующие поручения, и мы надеемся, что до конца этого года будет концепция развития Херсонеса. Это будет первое условие, которое мы должны выполнить перед ЮНЕСКО.

Хочу отметить, что за последние двадцать лет ни одна украинская достопримечательность в списки ЮНЕСКО не подавалась.

Лазарь хочет, чтобы с монастырем им еще и землю отдали?

Конечно! Потому они и жалуются, что имущество лишь в пользовании находится. Чтобы было не в пользовании, нужно им передать землю. Вот тогда будет собственность. Они себе опять построят свинарники и будут заниматься бизнесом. Собственно, что и было раньше.

Лазарь пишет Януковичу, что руководство заповедника берет за билет в Свято-Владимирский собор по 30 гривен.

Это ложь! Вход на территорию заповедника, подчеркиваю и отмечаю, заповедника, а не в собор, – 20 гривен. Это же памятник под открытым небом. В Крыму ни один музей: ни Ливадийский, ни Воронцовский не имеют такой цены, 40 гривен – как минимум. А здесь человек заходит на территорию Херсонеса на целый день за 20 гривен.

Более того, вместе с севастопольской администрацией, с согласия Минкультуры, мы делаем отдельный вход для посетителей именно собора.

Еще Лазарь пишет, что сооружения используются не по назначению, а «иногда даже оскверняются». Ну это уже вообще... Так обидно такое слышать. Это ложь Лазаря, и он будет отвечать за нее перед Богом.

Что имеет в виду Лазарь, когда говорит «не по назначению»? Имеет в виду, что это не их. Вот и все.

Вы общались с ним лично. Какие у вас впечатления от этого священника? Если бы я вам рассказал всю историю общения с ним, то вы бы, возможно, и ужаснулись.

Я ему лишь повторяю: «Владыка, вы же умный человек, знаете историю, что вы такое говорите?»

Конечно, отношения у нас сложные. Это же не первое письмо, которое он пишет. Как только приходит новый премьер, президент, он пишет и пишет письма. И все об одном – вернуть монастырь, хотя монастырей в Севастополе очень много.

Этого ни в коем случае нельзя делать.

В конце концов, а почему именно Московскому патриархату? Украина – многоконфессиональная страна... И это тоже. Я об этом уж и не говорю. Когда в Севастополе был с визитом Филарет и хотел зайти в Херсонес, так они здесь такое учинили... Херсонес окружили... Филарет так и не попал сюда. А я вот себе думаю, а почему он, наконец, как гражданин не может зайти на территорию заповедника?

Оксана Климончук