Не омрачат ли досрочные выборы Пасхальный праздник?

Об этом мы спросили политиков, спортсменов, артистов... НИНА МАТВИЕНКО “УМЫВАЕТСЯ” ПАСХАЛЬНЫМ ЯЙЦОМ И ЕСТ САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ Никоим образом. Последние политические события, произошедшие на самой Страстной неделе, имеют связь со страстями Христовыми. Украина встречает свято Воскресения, и вместе с духовным обновлением граждан мы придем к политическому обновлению страны.

Должны же мы как-то эту старую власть снять. Как тяжело выманить солитера из тела, так же тяжело выманить клан Януковича... Этот клан повсюду, в публичных выступлениях, в возвращении старых схем и коррупции. Вот еду в маршрутке, шансон крутят, блатные песни - что поделаешь, такое музыкальное оформление акций неповиновения...

На праздник я крашу луковой шелухой яйца, делаю сырную бабку. Вечером мы с мужем идем на службу. А пасхальное утро всей семьей начинаем тем, что “умываясь” свячëным яичком. Так мы делали в детстве: свячëным яичком прямо в шелухе проводили по лицу, и я говорила: чтобы я была такая румяная, такая кругленькая (потому что в детстве мы же все худые были), такая здоровая, как это яичко. С годами я округлилась, поэтому, умываясь пасхальным яйцом, прошу: чтобы я была такая же здоровая, как это яичко. Потом мы идем к свахе, где собираемся вместе с детьми. Из необычных яств на столе - только салат из крапивы, а так все традиционное. А затем у меня концерт в филармонии. Концерт будет посвящен Воскресенью Христову.

НЕСТОРУ ШУФРИЧУ ДУРАЧЕСТВО НЕ ПОМЕШАЕТ ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК Хотелось бы не оглядываться на те дни, которые мы сейчас переживаем. Надеюсь, что это дурачество, иначе я это назвать не могу, не помешает нам встретить Пасху так, как мы должны встретить этот праздник, - со службой, вместе с родителями, друзьями.

Не могу сказать, что я сурово постился, но пытался ограничить себя. Я с уважением отношусь к традициям, связанным с великим днем Христова Воскресенья, и обязательно приму участие во всех торжествах, в том числе и за праздничным столом. Обязательно буду в церкви и освящу пасху.

Думаю, что в эти дни мы должны обратиться друг к другу со словами добра, взаимопонимания, посмотреть друг на друга и протянуть друг другу руку дружбы.

ЖЕНА “РЕГИОНАЛА” ЯНА ТАБАЧНИКА ТАТЬЯНА НЕДЕЛЬСКАЯ ПРАЗДНУЕТ ДВЕ ПАСХИ - С РАБИНОВИЧЕМ И ДОМА Конечно, внутренне я переживаю эту политическую ситуацию. И мне жаль народ. Народ, который верит любому обещанию. Но если закон будет читаться как угодно, как кому заблагорассудится, то никто не будет защищен в этом государстве. Конечно, я симпатизирую Януковичу, я никогда этого не скрывала, а “Регионы” - партия, за которую я болею. И я полагаюсь на древнюю истину: все что ни делается - делается к лучшему.

Возможно, наше невезенье - это искупление за какие-то старые грехи, за то, что мы разрушали церкви, расстреливали монахов, уничтожали людей.

Относительно праздника, то у нас все происходит традиционно. Мама печет пасху. Это для нее процесс почти сакральный, она перед выпечкой молится, почти не разговаривает. И пасхи у нее выходят на диво вкусные. Мама также печет пирожки с разными начинками. Мы делаем салат из редиса, обязательно - оливье, без которого не обходится ни один праздник, и рыбу на гриле.

Я, к сожалению, не пощусь. Но это не мешает мне всей душой вбирать этот праздник. Правда, когда я вижу, как розговляются люди, которые воздерживались весь пост, я по-доброму немножко завидую - какой же для них вкусный этот свячёный хлеб. Я понимаю, что поститься это хорошо. Но, чтобы пост не превращался в диету, ограничение в еде, следует поститься духовно, сдерживать лишние слова, эмоции. Однако я еще не готова к этому. Я могу резко что-то ответить и рассердиться. Ну, такой уже у меня характер...

В эти дни я вспоминаю, как была в Иерусалиме, как прикладывалась к плащанице, к камню помазания. Это неизгладимые впечатления, и я тогда оплакивала Христа.

К сожалению, я была на всенощной лишь один раз. Тяжело выстоять службу, я даже сказала маме: “Всенощная еще длиннее, чем концерт Гордона”. Мама меня одернула: “Таня, не смей так шутить!”

В нашей семье мирно сосуществуют две религии. Мой муж - другой веры, и несколько дней назад мы праздновали иудейскую Пасху у прекрасного человека - Вадима Зиновьевича Рабиновича. Он сделал этот праздник с маленькой символической инсценизацией Ветхого Завета. Когда мы дошли до места, где Господь, карая египтян, наслал на них море лягушек, из сумки жены Вадима посыпались маленькие игрушечные лягушки.

ОЛЬГА ГЕРАСИМЬЮК ПОДЕЛИТСЯ ПАСХАМИ С ДОНЕЦКИМИ НА ПЛОЩАДИ Пасху никто не может испортить. Это - нерушимо. Мы все с однопартийцами были на молебне в чистый четверг. Вместе на Софиевский площади будем встречать Благодатный Огонь, который привезут из Ерусалима.

Пасху мне уже подруга подарила, в холодильнике уже пахнут мясо и колбаса.

Я люблю мамины пасхи. У нас есть старинный рецепт, который передается от бабушки, прабабушки... Я пока еще не пеку, но научусь.

Эту Пасху я буду встречать с сыном и с его девушкой. Окна мы помыли, шторы выгладили. Почти все у нас готово, чтобы розговляться и праздновать. Осталось сделать студень из петуха, и натереть хрену. И обязательно буду красить яйца в луковой шелухе.

Надеюсь, что свято не будет окрашено никакими политическими цветами. И что на Майдане не будут стоять “гости” с флагами. Но вдруг, если они там будут, то, думаю, их организаторы позаботятся, чтобы они встретили Пасху как надо. А если нет - то мы поделимся с ними пасхами.

ДЕПУТАТУ ЭДУАРДУ ЗЕЙНАЛОВУ РОСПУСК ПАРЛАМЕНТА ПОДНЯЛ НАСТРОЕНИЕ Роспуск парламента только поднимает настроение перед праздником...

Во время Пасхи мы встречаемся с друзьями. Мы празднуем вместе с женой, мамой, тещей и давними друзьями, розговляемся, едим сырную бабку, куличи... Наши друзья - это несколько семей, не связанных с моей работой. В Киеве мы ходим в Илльинскую церковь.

СУПРУГОВ ТИМОФЕЯ НАГОРНОГО И ЛИЛИЮ ПОДКОПАЕВУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ДЕРЖИТ В ТОНУСЕ У нас традиция: на свято ходить в церковь Андрея Первозванного. В этот раз мы тоже пойдем в этот храм, освятим пасхи и поедем за город к нашему другу.

Приближение выборов не портит настроение - в нашей стране нельзя расслабляться, поэтому эта кампания будет держать всех в тонусе. И она не испортит нам праздник. Мама Лили печет куличи, делает студень - петух уже в холодильнике. Мы купили детям подарки, много новой одежды. Ждем когда поедем за город - там лес, мы чудесно отдохнем, сделаем фотосессию.

ВЛАДИМИР ЛИТВИН ПОЕДЕТ В ФЕОФАНИЮ Это свято было всегда, во все времена, даже при советской власти: в субботу люди спешили домой, а в воскресенье встречали Пасху, дипломатически объясняя это традицией.

У нас дома сейчас, как и раньше, пекутся куличи. Я пойду на службу в монастырь в Феофании, жена - в Выдубицкий монастырь. А на следующий день - поеду в село, к родным.

Опрашивала Маша Мищенко