Олег Скрипка: Не нужно вводить танки – достаточно включить ТВ, которое направлено против нации

Лидер группы “ВВ” Олег Скрипка, невзирая на свою занятость в проекте “Танцы со звездами–2”, нашел время ответить на вопрос УНИАН – Олег, что вы думаете о современной украинской рок-музыке? Есть ли среди молодых исполнителей рока такие, которые, по вашему мнению, могли бы достойно представлять Украину за рубежом? – Бесспорно, такие люди есть. Недавно в Лондоне престижную премию среди молодых исполнителей тяжелого рока получила украинская группа «Тол». Извечная наша проблема заключается в том, что Украина и украинцы имеют достаточно высокий потенциал, в данном случае – творческий и культурный, который может так никогда и не вылиться во что-то полезное для общества и быть похороненным. Именно это и происходит с украинской культурой в целом и, тем более, с украинской рок-культурой. Яркий пример, фестиваль “Рок-Сич”, который объединяет большинство молодых украинских рок-коллективов. В этом году мы не нашли меценатов, готовых его профинансировать.

– Можете ли вы по опыту предыдущего фестиваля “Рок-Сич” назвать какие-то новые имена перспективных молодых украинских групп? – Таких групп очень много. Но есть специфика законов украинского шоу-бизнеса, медиапространства. С любым рок-коллективом срабатывает определенная схема: ты прилагаешь много усилий, и этот коллектив выпускает новые песни, впоследствии и альбом. Но дальше сталкиваешься с таким понятием, как “неформат” радиостанции или телеканала. И здесь имеются две проблемы: первая – заключается в том, что есть “железный занавес” для рок-музыки, второй, – существует серьезная проблема с украиноязычной музыкой. Достаточно много украинских талантов рискуют остаться неизвестными для широкой общественности именно из-за существования масс-медийной схемы, которая, к сожалению, такую музыку просто не пропускает.

– Альбом "Были деньки" номинирован на российскую премию "МУЗ-ТВ". Что можете сказать по этому поводу? Как, объективно, расцениваете свои шансы? – Для меня это приятная неожиданность. Я об этой номинации ничего раньше не слышал, потому не знаю всех подводных течений, не знаю, как именно все происходит. Приятен сам факт, независимо от того, получим ли мы какую-то награду, или нет. Номинацию я связываю с тем, что в России теперь серьезная волна ностальгии по Советскому Союзу. В альбоме “Были деньки” как раз и присутствует советская соцромантика.

– Вы организовали и провели уже две вечеринки из серии этно-диско. Оправдали ли они Ваши надежды? – Вечеринки этно-диско прошли с большим успехом. Эти две вечеринки профинансировали меценаты. Впрочем, судя по опыту, такие мероприятия коммерческими сделать невозможно. И это проблема для всех исполнителей, которые играют интересную музыку (джаз, этно, рок). Тяжело продать относительно дорогие билеты на такие вечеринки. Ведь публика, которая интересуется серьезной музыкой, как правило, малоимущая. Денежная аудитория набивает “Дворец “Украина” и платит по 100 зеленых, когда приезжает какой-то “фанерный артист”. Это парадокс, феномен! Это то, что я называю, низким интеллектуальным уровнем денег в нашей стране.

– В каком масштабе Вы в дальнейшем будете развивать вечеринки, планируете перейти на регионы? Что Вы можете сказать о публике, которую собрали эти мероприятия? – У нас есть заказ из других городов на этно-диско. И здесь возникают определенные сложности. Мы можем приехать на готовое мероприятие, предложить артистов, но организовать и тем более проконтролировать полностью вечеринку мы не можем.

Свидетельством успеха проведенных вечеринок является то, что почти 95 процентов людей прибыли в этническом убранстве. Это наш собственный рекорд. Люди просто соскучились по вечеринкам, их давно не было. И сегодня они стали распространенным явлением, это стало модно. Парадокс в том, что так называемая богема одевает свои Gucci, выходит в «Мандарин Плаза», красуется. Но в действительности это немногим интересно, и в современном обществе – выглядит грустно. А этно-вечеринки – это выход из ситуации, когда у тебя изысканная этническая одежда и ты компилируешь ее с современной. Люди сначала осознают символику вышивки, и только потом начинается уже настоящее «дефиле», выход в свет. И в принципе, если правильно продолжать эту традицию, имея энергию и финансирование, можно было бы создать элитную субкультуру, где бы люди одного круга, имея одни предпочтения, могли бы плодотворно и интересно общаться.

– Много желающих посетить вечерницы, воздерживались, ввиду того, что был Большой пост... Церковь в это время не поощряет такие вещи... – Во-первых, мы делаем этно-дискотеку. В афише так и написано – «Этно-диско», то есть, это не религиозные обряды. Мы живем не в авторитарной мусульманской стране, у нас есть люди верующие, есть люди и неверующие. Мы все же в XXI веке, и если у нас пост – мы не закрываем все дискотеки, не выключаем телевидения. Если говорим о вечеринках – то говорим об украинских традициях, которые сформировалась еще до принятия христианства.

Вечеринки – понятие украинской традиции, это намного шире, чем церковный постулат. Я не отбрасываю идею Бога и Иисуса Христа, я верующий человек, я ношу крест, но просто я к этому подхожу, оглядываясь на историю нашего народа. И считаю, что украинская ментальность, украинское общество несут в себе христианство. Но они намного-намного шире чем христианство.

– Читаете ли Вы современную украинскую литературу, если да, то что именно? – Я учился в России, в русской школе, и об украинской литературе раньше не знал ничего. Поэтому у меня в последнее время происходит большой ликбез: я читаю и Лесю Украинку, и Квитку-Основьяненко, и Котляревского, и Шевченко немного почитываю, и Нечуй-Левицкого. Интересуюсь современными авторами. Сейчас чувствуется литературный бум в Украине, который, к сожалению, циркулирует в закрытом кругу людей. И книжки печатаются, и довольно неплохо продаются. Есть интересные серьезные авторы в стиле Василия Кожелянко, например, с его «Дефиле в Москве». Или такие неоклассики, как Валерий Шевчук, например – очень серьезный красноречивый писатель. Но сказать, что я большой фан и что я много читаю, - я не могу. У меня очень мало свободного времени.

– Вы как-то сказали, что каждый в жизни сам делает свой выбор. А что скажите о тех подростках, за которых фактически делают выбор, насаждают им безвкусицу по радио, телевидению? – Абсолютно правильно. Есть такая интересная мысль, в действительности она не моя, я где-то ее прочитал, может, в Интернете: в последнее время незаметно, но очень четко состоялась, так называемая, культурная оккупация страны. Сегодня не нужно нажимать на красные кнопки, не нужно вводить танки. Нужно просто включить радио, телевидение, которые направлены против нации... Мы имеем культурное преступление в виде культурной оккупации, то есть искусственного снижения культурного уровня нации. Это явление можно назвать масс-медийной агрессией сегодняшнего дня, современной чумой. Конечно, мне как человеку, который работает на культурном поле, все это кажется очень грустным. Больно на это смотреть, и это отражается на моей работе.

– У кого из политиков Вы находите поддержку в своих действиях? – Политики почти все симпатизируют ВВ. Когда мы видимся, они тепло здороваются, общаются. Но все же политики имеют свою собственную заинтересованность, и рано или поздно они окружают себя какими-то артистами, грубо говоря, для своего промо. Это естественная деятельность политиков, и потому для артиста, честно говоря, не желательно приближаться к политикам. Тем более, одно дело – Оранжевая революция... Тогда был подъем, ощущение – отчизна в опасности, и нужно было отвоевывать какие-то вещи, которые и отвоевывались. Сейчас – хотя об этом никто и не говорит – мы все пользуемся достоянием Оранжевой революции.

Разговаривала Оксана Климончук