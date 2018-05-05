Весна, сердце, Космос. Черновецкий посетил клинику

Весна, сердце, Космос. Черновецкий посетил клинику

20:18, 05 апреля 2007
821

Киевский голова держит нейтралитет. Человек, имеющий связь с Космосом, предпочитает не вмешиваться. О чем это говорит?

Сегодняшний день принес радостное известие: нашелся Леонид Михайлович Черновецкий. На этот раз киевский мэр материализовался в Деснянском районе столицы в ходе посещения Киевского городского Центра сердца. Не хотелось бы дешево каламбурить, но ничего не могу с собой поделать: когда Леонид Михайлович появился в этом медицинском учреждении, создающемся на улице Братиславской, сразу отлегло от сердца. А то говорили, что после указа о роспуске парламента мэр залег на дно и перестал появляться на людях. Журналистам даже пришлось допытывать духовного наставника Черновецкого Сандея Аделаджу о том, куда запропастился мэр. Темнокожий пастор сообщил, что у градоначальника есть на это причины личного характера, не связанные с политикой. «Я знаю лично, почему он не выходит. Это не связано с роспуском парламента», – заверял общественность Аделаджа.

На разогреве у Леонида Михайловича, опоздавшего из-за пробок, вызванных массовыми волнениями в городе, выступала Ирэна Кильчицкая. Она, в частности, сказала, что информация о переносе зоопарке – ложь. «Я считаю, это провокационные заявления на грани беспредела. И я вообще считаю, что все, что происходит в стране накануне Пасхи – большой грех, и это просто так не закончится для страны», – заявила она. То же самое сообщила и о цирке: слышала, будто еще один городской цирк хотят возвести на Левом берегу, больше ни о чем не знает и предложила обратиться за информацией к Журавскому. На предложение корреспондента УНИАН провести следующую сессию ВР в зоопарке, ответила: «Да. Я даже не комментирую». 

С задержкой всего в двадцать пять минут появился Леонид Михайлович. Он был напряжен и несколько угрюм, хоть и внимательно выслушивал информацию работников Центра о ходе работ. «Папа» побывал в операционной, похвалил сотрудников заведения, а потом выдал: «Не зависимо от того, как будет раскачиваться или не раскачиваться политическая ситуация в стране, но Центр сердца в этом году будет функционировать, и я лично буду контролировать этот процесс».

После медицинской части началась политическая. Журналисты сразу принялись спрашивать Леонида Михайловича об его отношении к происходящему в Украине. По мнению Черновецкого, не дело городских властей вмешиваться в большую политику. «Я, как и другие люди Киевсовета, люди горячие, все мы имеем свои представления о том, как должна Украина развиваться дальше. Очень хотелось бы мне и другими депутатам наверняка взять флаг в руки и выйти на улицы, но это плохо отразиться на развитии Украины», – заявил он.

На вопрос корреспондента УНИАН, какой флаг ему хочется взять в руки, Черновецкий ответил: «флаг Христианской либеральной партии Украины, которую я имею честь возглавлять».

Студентки-медики, пока ждали мэра, здорово промёрзли на улице. Но тот на девушек в белых халатах даже не взглянул

На макет Центра сердца мэр смотрел явно свысока

Более того, он явно скучал при рассказах врачей

Хотя открытия этого уникального медицинского центра киевляне ждали несколько лет

Впрочем, выслушал рассказ о невероятных перспективах лечения сердечников

Повеселел Черновецкий, когда уже сел в свой “кубик”
Словом, Леонид Михайлович грамотно ушел от ответов на вопрос, на чьей он стороне: за Президента или за премьера. И это очень важно для прогноза ситуации в Украине. Дело в том, что Леонид Михайлович – человек с хорошим чутьем момента, который всегда держит нос по ветру и ставит на победителя (иначе не стал бы он мэром). Если он затрудняется ответить на вопрос, за кого он, значит, действительно ситуация неопределенная, и пока говорить, кто здесь выиграет, сложно.

Антон Зикора

Справка. Мощность Центра – 150 койкомест, в том числе 110 – для взрослых (два палатных отделения кардиологии и кардиохирургии) и 40 – для детей. В составе проекта предусмотрена консультативная поликлиника для взрослых и детей с отделением функциональной диагностики, блок из 5 операционных, клинико-диагностическая лаборатория, лаборатория радиоизотопной диагностики, отделение реанимационное, кардиологической ангиографии, рентгеновской и компьютерной диагностики и даже вертолетная площадка. Общая стоимость строительства, согласно утвержденному проекту, составляет 644,4 млн. гривен, из которых потрачено уже 478,8 млн. Предполагается, что  Центр начнет функционировать в июле. Здесь будут лечиться не только жители Киева и Украины, но и граждане соседних государства. В Центре ежегодно будет производиться более 6 тыс. кардиологических операций, в том числе и операции по пересадке сердца.

Фото Дмитрия Стаховского

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter