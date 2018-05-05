Весна, сердце, Космос. Черновецкий посетил клинику

Сегодняшний день принес радостное известие: нашелся Леонид Михайлович Черновецкий. На этот раз киевский мэр материализовался в Деснянском районе столицы в ходе посещения Киевского городского Центра сердца. Не хотелось бы дешево каламбурить, но ничего не могу с собой поделать: когда Леонид Михайлович появился в этом медицинском учреждении, создающемся на улице Братиславской, сразу отлегло от сердца. А то говорили, что после указа о роспуске парламента мэр залег на дно и перестал появляться на людях. Журналистам даже пришлось допытывать духовного наставника Черновецкого Сандея Аделаджу о том, куда запропастился мэр. Темнокожий пастор сообщил, что у градоначальника есть на это причины личного характера, не связанные с политикой. «Я знаю лично, почему он не выходит. Это не связано с роспуском парламента», – заверял общественность Аделаджа.

На разогреве у Леонида Михайловича, опоздавшего из-за пробок, вызванных массовыми волнениями в городе, выступала Ирэна Кильчицкая. Она, в частности, сказала, что информация о переносе зоопарке – ложь. «Я считаю, это провокационные заявления на грани беспредела. И я вообще считаю, что все, что происходит в стране накануне Пасхи – большой грех, и это просто так не закончится для страны», – заявила она. То же самое сообщила и о цирке: слышала, будто еще один городской цирк хотят возвести на Левом берегу, больше ни о чем не знает и предложила обратиться за информацией к Журавскому. На предложение корреспондента УНИАН провести следующую сессию ВР в зоопарке, ответила: «Да. Я даже не комментирую».

С задержкой всего в двадцать пять минут появился Леонид Михайлович. Он был напряжен и несколько угрюм, хоть и внимательно выслушивал информацию работников Центра о ходе работ. «Папа» побывал в операционной, похвалил сотрудников заведения, а потом выдал: «Не зависимо от того, как будет раскачиваться или не раскачиваться политическая ситуация в стране, но Центр сердца в этом году будет функционировать, и я лично буду контролировать этот процесс».

После медицинской части началась политическая. Журналисты сразу принялись спрашивать Леонида Михайловича об его отношении к происходящему в Украине. По мнению Черновецкого, не дело городских властей вмешиваться в большую политику. «Я, как и другие люди Киевсовета, люди горячие, все мы имеем свои представления о том, как должна Украина развиваться дальше. Очень хотелось бы мне и другими депутатам наверняка взять флаг в руки и выйти на улицы, но это плохо отразиться на развитии Украины», – заявил он.

На вопрос корреспондента УНИАН, какой флаг ему хочется взять в руки, Черновецкий ответил: «флаг Христианской либеральной партии Украины, которую я имею честь возглавлять».

Словом, Леонид Михайлович грамотно ушел от ответов на вопрос, на чьей он стороне: за Президента или за премьера. И это очень важно для прогноза ситуации в Украине. Дело в том, что Леонид Михайлович – человек с хорошим чутьем момента, который всегда держит нос по ветру и ставит на победителя (иначе не стал бы он мэром). Если он затрудняется ответить на вопрос, за кого он, значит, действительно ситуация неопределенная, и пока говорить, кто здесь выиграет, сложно.

Антон Зикора

Справка. Мощность Центра – 150 койкомест, в том числе 110 – для взрослых (два палатных отделения кардиологии и кардиохирургии) и 40 – для детей. В составе проекта предусмотрена консультативная поликлиника для взрослых и детей с отделением функциональной диагностики, блок из 5 операционных, клинико-диагностическая лаборатория, лаборатория радиоизотопной диагностики, отделение реанимационное, кардиологической ангиографии, рентгеновской и компьютерной диагностики и даже вертолетная площадка. Общая стоимость строительства, согласно утвержденному проекту, составляет 644,4 млн. гривен, из которых потрачено уже 478,8 млн. Предполагается, что Центр начнет функционировать в июле. Здесь будут лечиться не только жители Киева и Украины, но и граждане соседних государства. В Центре ежегодно будет производиться более 6 тыс. кардиологических операций, в том числе и операции по пересадке сердца.

Фото Дмитрия Стаховского