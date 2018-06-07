Сергей Тихий: мы будем делать «Газету по-киевски», как делают одноименную котлету, - по фирменному рецепту

20 сентября «Газета по-киевски» вышла в новой версии. Изменилась информационная и графическая модель популярной столичной газеты. Объем номеров увеличился до 24-48 полос.

С чем связаны такие кардинальные изменения, мы спросили у главного редактора издания Сергея Тихого.

Сергей Наумович, зачем редакция меняет «Газету..»?

Нельзя отставать от времени, надо окончательно «переехать» в ХХI век. Газета не может оставаться неизменной на общем фоне глобальных перемен. Есть еще один стимулирующий к движению фактор: жизненно важно сегодня ответить на жесткий вызов интернета. Да, бумажная газета не может обогнать «ежесекундные» электронные СМИ, но газета может быть ярче, глубже, достовернее, информативнее, влиятельнее. Как там ни крути – к газете больше доверия. Кроме того, мы хотим на 100% соответствовать названию. Мы будем делать «Газету ПО-КИЕВСКИ», как делают одноименную котлету, - по НАШЕМУ ФИРМЕННОМУ рецепту. Вот именно ТАК готовят газету в КИЕВЕ»

В чем же та особенность, которая отличает вас от других газет?

Иногда у вас будет появляться ощущение, что «Газета…» стала напоминать как бы ежедневный иллюстрированный журнал – яркая, глубокая, оригинальная подача и при этом максимальная оперативность. Кстати, кроме информационной реформы и редизайна «Газета…» увеличила количество полос – до 24-48 в номере. Новости стали динамичнее – только самые важные, без лишних слов.

Очень заметно изменился дизайн. «Газета по-киевски» стала более современной, стильной. В ней больше крупных ярких фото, иллюстраций, применены удобные современные шрифты. «Газету…» теперь будет просто легче читать.

Так, по Вашему мнению, газеты смогут конкурировать с интернетом?

Если говорить в общем, то до сих пор мы, как и другие наши коллеги в Украине, делали газету ХХ-го века. Существует привычная модель ежедневного издания, сформировавшаяся еще в 90-е. И то, что на переломе веков у газетной и журнальной журналистики появился конкурент – новые СМИ, которые работают в режиме онлайн, – старая модель этого обстоятельства не учитывает никак. Наша новая модель, по крайней мере, делает заявку на то, чтобы это учесть. Она не только сосуществует с онлайновыми СМИ, но и подчеркивает свои преимущества по сравнению с ними. Мы готовы конкурировать на равных.