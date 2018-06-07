Аукцион живописи: есть где потратить деньги

Картину украинского художника приобрел Лувр. Нынешняя власть даже не догадывается, что есть такой предмет, как культура. Пимоненко, Сомов, Котарбинский и другие... На днях в Киеве в музее «Духовные сокровища Украины» аукционный дом «Корнерс» открыл предаукционную выставку “Коллекционная живопись, иконопись и декоративное искусство ХІХ – ХХ в.” Торги пройдут 18 сентября, а до тех пор все желающие смогут бесплатно посетить выставку и, конечно, записаться на участие в торгах.

На выставке представлен ряд знаковых лотов, один из них – "Утро в сосновом лесу" (1934 г.) российского художника-передвижника Станислава Жуковского – организатора объединения «Союз российских художников», выдающегося ученика Ильи Левитана и учителя княгини Ольги Романовой. Он является одним из самых известных российских пейзажистов начала XX ст. Еще здесь - пейзаж "Березовая роща" (1903 г.) Константина Сомова – основателя объединения «Мир искусства» и одного из самых дорогих и самых желанных на мировых аукционах российского художника. Его картина «Радуга» (в 1927 г.) входит в топ-десятки самых дорогих картин российских художников за всю историю мировых аукционных продаж. В 2007 она была продана на аукционе Christie’s за 6,5 млн. долларов при стартовой цене $800000. Говорят, за картину, выставленную “Корнерсом”, могут выложить более чем полсотни тысяч долларов.

Среди топ-лотов картина "Росса" (начало ХХ в.) Вильгельма Котарбинского. Слышала, что ее стоимость может достичь 100 тысяч “условных единиц”. Художник считается украинским и в то же время российским. Это выдающийся символист, самый яркий представитель стиля «модерн». Почти вся творческая жизнь художника прошла в Киеве. Котарбинский принимал участие в росписи Владимирского собора, похоронен на Байковом кладбище. При жизни он был чрезвычайно популярен. Его работы покупали для выдающихся собраний того времени, а именно – для музея императора Александра III, коллекции Богдана Ханенко и тому подобное. Множество его работ репродуцировано на открытках того времени.

Также на выставке представлены работы выдающегося украинского живописца, академика Императорской академии искусств, мастера пейзажной и жанровой живописи Николая Пимоненко "Киевский вокзал" и "Возле колодца" (слышала сумму в 20 тысяч). В 1909 картина художника «Гопак» была приобретена Лувром.

Конечно, не все на аукционе будет измеряться такими суммами. Довольно много работ оцениваются от одной до нескольких тысяч долларов.

Кроме живописи, на аукцион будет выставлен блок декоративно-прикладного искусства. Это, в частности, уникальные бронзовые скульптуры Болеслава Цибиса и Григория Крука, творения немецкой королевской фарфоровой мануфактуры, редкий экземпляр антикварной куклы с тремя лицами...

На открытие выставки пожаловали довольно много культурных, политических деятелей и просто «тусовщиков». Попивая шампанское, столичный бомонд приценивался к произведениям искусства.

Коллекционировать произведения искусства модно.

Директор Художественного центра «Арсенал» Наталья Заболотная говорит, что это самая полезная мода в истории всех фешенов.

– Меня как-то перемкнуло и я начала коллекционировать ультрасовременное искусство, – призналась она.

– Заботится ли сегодняшняя власть о культуре? – поинтересовалась я у нее (этот вопрос я адресовала на выставке разным собеседникам).

– Государство не мешает развиваться культуре. А это уже многое значит. Но очень хочется, чтобы люди при власти поработали над законодательством (смотрите публикацию "Как я провела эксперимент по растаможке произведений искусства "). Вы знаете, у нас было бы намного больше коллекций мировых шедевров, украинского искусства, если бы не наши законы. Украинские коллекционеры покупают очень много искусства за рубежом, но они его сюда не ввозят. А держат в своих парижских, лондонских нью-йоркских квартирах. Не ввозят потому, что при пересечении границы они должны оплатить огромный налог.

Для известного украинского бизнесмена и коллекционера Александра Сусленского мода на искусство пока еще не меняется, он из тех, кто коллекционирует работы «передвижников».

Господин Сусленский не знает, должна ли власть заниматься культурой, но чувствует, что со стороны профильного министерства культура не получает надлежащей поддержки.

– Не думаю, что сегодняшний министр культуры Михаил Кулиняк – правильная кандидатура. В Украине искусство очень яркое, потому министерство должен возглавлять человек, который пользовался бы авторитетом...

Искусствовед Эдуард Димшиц, который помогает крупным украинским коллекционерам формировать их собрания, говорит, что с течением времени вкусы собирателей меняются. Раньше наши бизнесмены коллекционировали Глущенко, Пимоненко, Айвазовского, потом проснулось любопытство к украинскому авангарду. Но, к сожалению, классического авангарда в Украине осталось очень мало.

– Сегодня покупают Савадова, Чичкана, Ройтбурда и других художников, которые являются достаточно интересными мастерами современного искусства. Меняются времена, меняются приоритеты.

Димшиц убежден, что власть и культура – сферы, которые не связаны между собой напрямую. Власть и не была никогда той движущей силой, благодаря которой культура интенсивно развивалась.

Художник Сергей Поярков солидарен с господином Димшицом:

– Задание власти, первое, – не мешать культуре. Власть должна заниматься калеками, пенсионерами. Помогать тем, кто сам себе помочь не может. А что касается настоящей культуры, то у нее есть настолько большое число ценителей, что как-то обойдется и без государства. Потому что государство не помогало Тарасу Шевченко, оно ему мешало. Думаю, Тарасу помогло бы, если бы его в солдаты не забирали. А все остальное настоящая культура сделает сама, если она целостна и стоит того, чтобы существовать. Относительно сегодняшней власти, то она в какой-то своей части даже не догадывается, что есть такой предмет, как культура. Именно по этой причине, слава богу, нынешняя власть не мешает культуре.

Художник Александр Ройтбурд считает, что власть не заботится о культуре, потому что «не очень ее замечает». Но это только к лучшему. Потому что «если они начнут заниматься культурой, будет еще хуже».

Справедливо говорил Олег Скрипка во время противостояния между Ющенко и Тимошенко: «Пусть себе ссорятся сколько угодно, лишь бы нас не трогали».

Ксения Лесив