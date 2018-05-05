Паника на Житнем рынке: Черновецкий перебил всю торговлю (фоторепортаж)
11:12, 28 марта 2007
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Вместе со свои окружением мэр Киева приехал “проинспектировать” Житний рынок. Продавцы забыли о торговле, милиция вынуждена была очистить подходы, а зеваки образовали заторы...
Вместе со свои окружением Леонид Черновецкий приехал “проинспектировать” Житний рынок, что в Киеве на Подоле. Паника поднялась не на шутку. Продавцы совсем забыли о торговле, милиция вынуждена была очистить подходы, а зеваки создали заторы между торговыми рядами.
На рынке в этот день было необычно чисто
Ирэна Кильчицкая прибыла раньше мэра и устроила разбор полетов за несанкционированное расположение киосков, которые предусмотрительно закрыли
Многим женщинам в этот день было не до торговли
Черновецкий на рынке так ничего и не купил
Только спросил, что лучше продается
И проверил, не обманывают ли весы
Мэр обещал, что Житний рынок не постигнет судьба Сенного. Обещал только поремонтировать и решил посмотреть план будущего ремонта
Дмитрий Стаховский
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