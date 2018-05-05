Паника на Житнем рынке: Черновецкий перебил всю торговлю (фоторепортаж)

Вместе со свои окружением Леонид Черновецкий приехал “проинспектировать” Житний рынок, что в Киеве на Подоле. Паника поднялась не на шутку. Продавцы совсем забыли о торговле, милиция вынуждена была очистить подходы, а зеваки создали заторы между торговыми рядами.

Дмитрий Стаховский