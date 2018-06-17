Как я, рядовой украинец, выяснял, положена ли мне субсидия на газ

После массированных пиар-атак насчет заботы обо мне, рядовом украинце, решаю выяснить у власти, положена ли мне доля государственной помощи в виде субсидии. Перед глазами – сообщение о введении «горячих линий»...

«Караул! Газ подорожает, а с ним и все коммунальные услуги!» – жалуются украинцы на летний сюрприз власти, которая после обещаний не повышать в 2010-м году тарифы вдруг с 1 августа на 50% все-таки повысила цены на газ.

«Спокойно, без паники! Ситуация под контролем! Все, кто нуждается, получат помощь, процедура получения субсидий упростится до неузнаваемости», – в ответ рапортует власть.

А чтобы люди меньше волновались и не жили слухами – заботливое руководство ввело «горячую линию» по поводу субсидий, причем не только на уровне столичном, но и региональном – в каждом районе телефон для этих нужд определили.

В поисках «языка»

После таких массированных пиар-атак насчет заботы обо мне, рядовом украинце, решаю и себе выяснить, положена ли и мне доля государственной помощи в виде субсидии.

Перед глазами – сообщение о введении «горячих линий» в Украине и области. Набираю первый указанный в нем телефон линии в Тернополе – 23-66-03. Звоню дважды, результат одинаковый – трубку никто не берет. Набираю следующий номер – 23-66-04. Там объясняют, что по этому номеру действительно можно получить разъяснение о социальных пособиях, но... не о субсидиях. Подсказывают еще один телефон, где, мол, мне уже объяснят – положена мне субсидия или нет.

После следующего звонка у специалиста уже выясняю, что государственная помощь в неотопительный период мне вряд ли светит. «Она и не всем пенсионерам в летний период выходит», – объясняет мне человек на другом конце провода.

У него также успеваю узнать, что для получения субсидии нужно представить справку о доходах за 6 месяцев, справку из ЖЭКа о составе семьи, а также справку об отсутствии задолженности за оплату коммунальных услуг. А как же заверения власти, что никаких справок из ЖЭКа теперь брать не придется??? А это, оказывается, пока слова, ни одним постановлением они не подкреплены. На местах же руководствуются действующими документами, а не заявлениями по телевизору.

От собеседника также узнаю о не слишком радужных перспективах для тех, кто воспользовался предоставленной Тернопольским горсоветом возможностью установить в этом году индивидуальное отопление – мол, для людей, которые пользуются индивидуальным отоплением до года, субсидия не предусмотрена.

Поскольку раньше о такой норме ничего не слышал (да и о справках из ЖЭКа высокие чиновники говорят совсем иное) – решаю выяснить все непосредственно «у истоков», на правительственной «горячей линии» при Министерстве труда и социальной политики Украины.

Без регистрации нет консультации

Набираю 0 800 507 309, из динамика женский голос сообщает, что я позвонил по телефону на бесплатную правительственную «горячую линию» и предлагает мне подождать соединения с оператором. Ждать не долго – проходят считанные секунды, и оператор мне называет свой порядковый номер (больше 30, что сразу наводит на мысль, – ого, сколько же вас там), а затем имя. Девушка предлагает дать общую информацию, но когда я объясняю, что интересует меня главным образом вопрос предоставления субсидий при установленном индивидуальном отоплении, заверяет, что я могу получить и такую консультацию. Но сперва просит назвать фамилию, имя и отчество, «может, вы помните свой почтовый индекс...»

После этой фразы замечаю, что от меня теперь получают больше информации, чем я, хотя по логике должно быть наоборот. Не понимая, для чего на «горячей линии» нужен мой адрес, прошу оказать мне помощь без всех «церемоний». После этого девушка на мгновение «исчезает» из трубки, а вскоре появляется с бескомпромиссным сообщением: «Консультацию у нас вы можете получить лишь после регистрации».

Ну что ж, регистрируемся. Выдумываю виртуального тернопольчанина с придуманным именем, фамилией и отчеством, виртуальными адресом и социальным статусом. После этого узнаю, что по версии «правительственной линии» необходимых для получения субсидии документов тоже нужно три, только это уже должны быть заявление, декларация о доходах («ее вы на месте заполняете, вам выдадут соответствующий бланк») и справка о полученных доходах за 6 месяцев. А как же отсутствие постановления? Действительно, соглашается оператор, постановления, которое бы облегчало жизнь людям и не вынуждало бы их стоять в ЖЭКе за справками, теперь нет. Но дает понять, что постановление такое вот-вот примут, и будет действовать оно, очевидно, с 1 августа.

Опять спрашиваю о субсидии при наличии индивидуального отопления. В ответ девушка предлагает подождать на линии – пока меня будут соединять со специалистом. Жду минут 10. Отрадно, что хоть на протяжении этого времени музыка из динамика звучит довольно приятная. В итоге из трубки послышались короткие гудки – связь оборвалась.

«Давайте, я вас переключу...»

Звоню по телефону опять. Попадаю уже на другого оператора (а их там таки много!), которая... сразу сообщает мне, что сегодня на правительственную линию я звоню не первый раз. Очевидно, телефонный номер будут фиксировать.

Личных данных уже не выясняют. Опять называю свой вопрос, но после предложения оператора еще рассказать общую информацию, все-таки решаю послушать – вдруг услышу что-то новое. Впрочем, мировоззрение расширить не пришлось – девушка рассказала все то, что фигурирует в Интернете и в СМИ, – при каких условиях на субсидию претендуют работающие жители, при каких, – пенсионеры. Поэтому возвращаюсь к «наболевшему». Тут мне опять предлагают переключить на специалиста из... местного управления социальной защиты. Глядя на часы, вижу, что как раз начинается обеденный перерыв, поэтому, чтобы еще раз не слушать музыку через телефонный аппарат, беру у девушки рабочий номер телефона специалиста.

Позвонив позже, у специалиста областного управления социальной защиты узнаю, что... никаких ограничений на получение субсидий при установлении индивидуального отопления нет. «Расчеты в таком случае будут делаться, исходя из нормы использования газа для квартир с индивидуальным отоплением. Газовая служба нам предоставит данные о фактическом использовании газа и нормы, после чего уже будем определять, положена ли вам субсидия. Вы не волнуйтесь, в октябре можете обращаться», – заверяет собеседник.

Когда же говорю, что утром на местной «горячей линии» получил кардинально противоположную информацию, узнаю, что... именно сейчас я звоню на «горячую линию». «Видимо, раньше вы звонили в городское управление социальной защиты», – предполагает специалист.

На какой из двух местных «горячих линий» оперируют более правильными данными, остается тайной. Выяснять это на «правительственной линии» уже не берусь – ну, не сторонник я АТС-ной музыки.

Олесь Подолян