Стихия набедокурила в трех областях: без света 69 населенных пунктов
09:31, 28 июля 2010Общество
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Дождь, порывы ветра
В Украине в ночь на 28 июля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра) в трех областях обесточены 69 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Винницкой области без электроснабжения остались 46 н. п., Житомирской - 20 н. п. и Ивано-Франковской - 3 н. п.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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