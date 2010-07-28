Стихия набедокурила в трех областях: без света 69 населенных пунктов

В Украине в ночь на 28 июля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра) в трех областях обесточены 69 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Винницкой области без электроснабжения остались 46 н. п., Житомирской - 20 н. п. и Ивано-Франковской - 3 н. п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.