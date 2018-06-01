Венгрия узаконила двойное гражданство. Почему молчит Украина?

Некоторым странам выгодно, чтобы граждане зарубежом имели их паспорта... Это может служить оправданием для разных акций, типа «принуждения к миру» или для выдвижения территориальных претензий...

«Еще вчера мы жили в Украине, а сегодня проснулись в Евросоюзе», – такой была первая реакция многих закарпатцев на принятый венгерским парламентом закон об упрощенной процедуре получения гражданства для этнических венгров. Украинская власть не отреагировала на этот противоречивый документ, хотя эксперты говорят, что он может представлять угрозу национальной безопасности нашей страны.

Венгрия узаконила двойное гражданство В конце мая этого года новый парламент Венгрии принял закон, упрощающий процедуру получения гражданства этническими венграми, которые живут в соседних странах. Больше всего таких в Словакии и на украинском Закарпатье. По материалам «Евроньюз», благодаря этому правовому новшеству на гражданство Венгрии могут претендовать иностранные граждане, которые докажут свое венгерское происхождение и владение венгерским языком. При этом они не получают избирательные права, поэтому в дальнейшем должны защищать свои этнические права на территориях стран проживания. Новый закон поддержали 344 депутата Национального собрания Венгрии, трое выступили против, пятеро — воздержались при голосовании. Закон вступит с января следующего года.

Настоящий документ, представленный и принятый правящей партией Венгрии ФИДЕС, сразу всколыхнул ближайшую к стране часть Европы. Словакия, где живут свыше 600 тысяч венгров, сразу выразила свое «фе». Словаки даже отозвали из Венгрии своего посла, назвав поступок соседней страны угрозой их национальным интересам. Официальная Братислава при этом почему-то забыла, что несколько лет назад приняла такой же закон, облегчающий зарубежным словакам получение словацкого гражданства. Аналогичный закон есть в Румынии, и он тоже в значительной мере касается украинских румын.

Съезжу в Вену попить кофе

В Ужгороде модная «фишка» – звонишь другу спрашиваешь: «Ты где?». В ответ слышишь: «Пока еще в Ужгороде» (Берегове, Виноградове и т.д.). То есть еще здесь, но завтра это может быть Будапешт, Вена, любой город Европы – с этим проблем нет.

Закарпатцы новый венгерский закон обсуждают живо – будто новую конституцию. Еще бы, он открывает просто неограниченные возможности для многих жителей региона, ставит их фактически на один уровень с гражданами Евросоюза. Хотя на самом деле лишь немного видоизменяет процесс выдачи венгерских документов для граждан Украины, начатый уже давно. Многие украинские венгры имеют по два паспорта – даром что украинское законодательство запрещает двойное гражданство, а венгерское – до сих пор не предусматривало его. Украинские венгры могли получить статус зарубежного венгра, что упрощало процедуру пересечения украинско-венгерской границы, пребывания и трудоустройства в Венгрии.

Согласно Всеукраинской переписи населения 2001 года венграми в Закарпатье записалось 155 тысяч человек. Но, говорят эксперты, в действительности представителей венгерского нацменьшинства как тогда, так и сейчас, в области намного больше. Почти десять лет назад многие опасались записываться венграми, не зная, во что это может вылиться.

Немалая часть закарпатских румын тоже имеет опыт «европейского гражданства». В Закарпатье – свыше 35 тысяч, преимущественно жителей Тячевского и Раховского районов.

О преимуществах паспорта европейской страны рассказывает председатель Ассоциации румын Закарпатья им. Кожбука Юрий Опрыш:

«Для представителей румынского нацменьшинства, имеющих паспорт Румынии, – это возможность свободно попасть в 24 страны, которые признают Румынию в качестве члена ЕС. Еще один позитив – трудоустройство на Западе: работодатель обращает особое внимание на наличие европейского паспорта, с таким документом человека скорее возьмут на работу, потому что не нужно тратить время и деньги на оформление загранпаспортов, виз и т.п.».

Кроме того, признаются тячевцы, выгодно покупать в Европе автомобили, где цены на них значительно ниже, и завозить в Украину, не оплачивая таможенные сборы и платежи.

Еще один позитив – отдых в Европе. Или, например, возможность учиться. «Паспорта Румынии дают закарпатцам возможность получать высшее образование в румынских вузах и, следовательно, по окончании учебы иметь лучшие возможности трудоустройства за рубежом, чем здесь, в Украине», – добавляет Юрий Опрыш. При этом уточняет, что не видит в факте наличия паспортов иностранных государств у украинцев никаких угроз национальной безопасности.

«Какие могут быть проблемы – спросите у наших депутатов Верховной Рады, сколько из них имеют российское гражданство? – говорит господин Опрыш. – Большая половина, и ничего! Вопрос нескольких гражданств в настоящее время – не принципиален».

Так же считает и значительная часть венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Социолог, преподаватель Ужгородского национального университета, руководитель Карпатского центра поллинговых исследований Федор Шандор объясняет это «чистым прагматизмом». «Закарпатцы как прагматики в центре Европы, - говорит он, - относятся к новому закону Венгрии о двойном гражданстве исключительно положительно, потому что это открывает более широкие экономические возможности для самих закарпатцев. В Закарпатье, кроме того, немало людей имеют статус зарубежного венгра. Они и члены их семей сейчас с огромной радостью встретили венгерский закон».

Угроза национальным интересам Украины?

Однако, по словам того же господина Шандора, с точки зрения политики, «однозначно можно сказать, что принятие венгерским парламентом закона о двойном гражданстве – огромная опасность для Украины».

Эту мысль разделяют и научные работники. Директор регионального филиала Национального института стратегических исследований в г. Ужгороде Светлана Митряева считает, что двойное гражданство - это и вызов, и угроза национальным интересам Украины - и что эта проблема требует неотложных мер в сфере национальной безопасности. «К сожалению, немногие из экспертов обращают внимание на такие процессы, в Украине вообще слабо на них реагируют. Вот небольшая Словакия сразу выразила свое категорическое несогласие – буквально на следующий день приняла альтернативный венгерскому закон. А что Украина? Молчит. МИД Украины пока не реагирует», - говорит госпожа Митряева.

В то же время, отмечает она, в украинском законодательстве четко прописанной ответственности за получение паспорта другого государства нет ни в уголовном, ни в административном кодексах. «Единственное, что может быть применено к такому гражданину, это потеря гражданства, - говорит Митряева. - Но эта процедура чрезвычайно сложна, и в первую очередь потому, что между странами (например, Украиной и государствами ЕС) нет такого договора об обмене информацией, а если бы и был, то в целом он нарушал бы права человека (относительно частной жизни), которые прописаны международными договорами. Закон Украины «О гражданстве» предусматривает: если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. То есть если вы приобрели венгерское гражданство, но не отказываетесь от украинского, то, по отечественному законодательству, вы остаетесь гражданами Украины. И в том же законе речь идет о том, что выход из гражданства Украины допускается в случае, если лицо приобрело гражданство другого государства. Ключевое слово о лишении гражданства «допускается» — не является обязательным. Потому, теоретически, человека можно лишить гражданства Украины из-за того, что он гражданин другого государства, только по решению суда. Однако широкой общественности такие прецеденты неизвестны. То есть пока ситуация такова, что украинское законодательство с одной стороны не позволяет быть гражданином двух государств, но и не предусматривает четкой ответственности за это».

Закон “узаконивает” давнюю практику

По крайней мере так в интервью корреспонденту УНИАН сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской Республики в Украине Андраш Баршонь. Посол в частности напомнил, что закон об упрощенном предоставлении гражданства этническим венграм уже существовал в венгерском законодательстве, сейчас же фактически изменился один параграф, внесена лишь поправка, которая, по мнению венгерских дипломатов, особенно ничего не изменила. «Политически такое нововведение можно по-разному объяснять, интерпретировать. Но те люди, которые видят в новом законе какую-то политическую борьбу, глубоко ошибаются. Здесь нет никакой политики», - отметил господин Баршонь.

Он также напомнил, что, кроме Венгрии, ряд других европейских государств имеют законы о предоставлении гражданства лицам, живущих вне пределов родины. «Это, в частности, Испания, Португалия и другие страны. И наш закон не означает, что мы сделаем какую-то разницу между этническими группами, он касается тех венгров, которые живут за пределами родной страны и которые до сих пор в той или иной форме уже имели венгерское гражданство. Например, закарпатцам это хорошо известно - тот же статус заграничного венгра», - уточнил посол.

Он также добавил, что данный закон как юридический факт не имеет никаких противоречий со стандартами ЕС, Совета Европы.

Сами закарпатские венгры, то есть те граждане, которые непосредственно подпадают под действие нового венгерского закона, также не видят в этом документе каких-то угроз. «По крайней мере все, кто находится на соответствующей территории, должны выполнять законы страны пребывания», - считает председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Миклош Ковач. «Я поддерживаю решение венгерского парламента, - сказал он. – В то же время считаю, что это скорее символический жест венгерского государства относительно тех, кто по разным причинам остался за пределами страны. Что касается реального воплощения данного закона в жизнь, сейчас тяжело что-то комментировать. Отмечу, что он не означает присоединение зарубежных венгров к социальной сети страны, то есть не дает доступа к бесплатной медицине, образованию. Он также не дает права голоса тем, кто получит гражданство по данному закону».

Ковач считает, что воспользоваться данным законом захотят в основном те зарубежные венгры, которые постоянно работают или учатся в Венгрии, им это будет просто выгодно.

Заместитель председателя Демократического союза венгров Украины Элемир Кевсеги сказал так: «Новость о гражданстве венгры Закарпатья восприняли достаточно спокойно. Историческая родина никогда от них не отмежевывалась. Более того, у многих уже были паспорта зарубежного венгра и некоторые льготы на работу и учебу». Политик считает, что те, кто хотел уехать, сделал это давно. А сейчас, по его мнению, единственный фактор, который сможет побуждать к двойному гражданству, - экономический, ведь с паспортом гражданина Венгрии можно будет спокойно передвигаться по Евросоюзу и забыть о шенгенских визах.

Ворота для агрессивного “принуждения к миру” открыты? Если официальный Киев так ничего и не скажет в ответ, то это будет иметь наихудшие следствия для Украины, считает Федор Шандор. По словам социолога, как только возникнет хоть какой-то незначительный протест украинского МИД против действий Венгрии или Румынии, то сразу в ответ им приведут пример получения гражданства России жителями Крыма. «Это болезненная тема и восточных областей, но самое важное, что жители этих регионов — это наибольший электорат для провластной партии и президента Януковича. Потому ни МВД, ни МИД ничего и не сделают. Это в итоге приведет к моральной децентрализации власти среди закарпатцев и в дальнейшем, скорее всего, и к экономической децентрализации. И социально, и психологически, и экономически закарпатцы будут ориентироваться на Будапешт, а не на Киев», - говорит Шандор.

Как это ни грустно звучит, но специалисты по международным отношениям только подтверждают мнение социологов.

Ужгородский политолог Михаил Валё высказался так:

«Не будем показывать пальцем, но некоторым странам выгодно, чтобы граждане иностранных государств имели паспорта именно их государства. Как об этом уже не раз говорилось, это может служить оправданием для разных акций наподобие «принуждения к миру» или для выдвижения территориальных претензий. Вспомним поведение России относительно Грузии вокруг проблемы Южной Осетии. Эта проблема актуальна не только для Закарпатья, но и для других регионов. По некоторым данным, в Крыму проживает около 100 тысяч граждан, имеющих два паспорта, – Украины и России. Немало паспортов иностранных государств и у жителей Волыни и Львовщины. Поэтому нашему государству однозначно нужно посмотреть на угрозы с этой точки зрения и задуматься – не нужно ли срочно усиливать ответственность за двойное гражданство».

Валё напоминает, что в Украине уже не раз затрагивались такие вопросы. «В прошлом году появился ряд законопроектов, предусматривавших усиление ответственности за «чужие паспорта в кармане». В июне 2009-го Верховная Рада Украины в первом чтении приняла два документа, согласно которым за сокрытие факта двойного гражданства предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до 5 лет. Чтобы официально заявить о факте получения или пребывания в гражданстве другого государства, гражданин Украины имеет месяц времени. Может, эти проекты пришло время окончательно узаконить?» - говорит политолог. Он думает, что отсутствие протестов или реакции с украинской стороны на венгерский закон может стать первым шагом к федерализации Украины.

Наталия Петервари, Ужгород