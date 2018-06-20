Украинцы за границей вышли на протесты впервые после 1991 года

У нас может быть разное виденье с властью, но есть граница компромиссов... Москва хочет дискредитации украинской национальной идеи... Мы хотим защищать Украину даже в нынешней ситуации...

Недавно Киев посетил генеральный секретарь мощнейшего объединения украинской диаспоры – Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив. Мы задали ему несколько вопросов.

Господин Романив, похоже на то, что сегодня Украина двигается не тем путем, как это видите Вы. Что в такой ситуации может сделать украинская диаспора?

Диаспора всегда хочет помогать. Она может это делать разными способами. Имея доступ к специалистам, консультантам, представителям бизнеса, диаспора может открывать двери в разных странах мира, если это нужно Украине. Хотя нужно понимать силу и слабость диаспоры. Но украинские власти должны поставить цель и ответить на вопрос, как они хотят перестраивать Украину. Всемирный конгресс украинцев уже не раз заключал меморандумы с разными государственными учреждениями, министерствами, очерчивая рамки сотрудничества. Эти меморандумы заключались с прошлой властью. Мы теперь также написали письма нынешнему президенту Украины, чтобы обсудить с ним вопрос меморандума. Конечно, такой документ не решит всех проблем, но в гуманитарной сфере мы хотели бы получить ясность относительно государственной политики. Повторю еще раз: мы готовы открывать двери в разных странах мира, но для этого необходимо сотрудничество, мост между нами и теми, кому это нужно.

Но Виктор Янукович, когда был в Америке, даже не нашел времени встретиться с конгрессовым комитетом Америки – мощной организацией диаспоры.

Мы, Всемирный конгресс Украинцев, написали ему письма. На днях выйдем на связь с Администрацией президента, планируем с ним встречу. Если она состоится летом, как это планируется, то хотим затронуть на встрече вопрос относительно нового меморандума с нынешней властью, решить, сможем ли мы вместе работать.

Сотрудничество необходимо, если хотим строить украинскую Украину. И мы хотели бы, чтобы власть знала: если она будет идти путем национальных реформ, мы всегда готовы помогать. Есть очень много сфер, где такое сотрудничество имеет место. Торговые миссии в каждой стране в значительной мере созданы усилиями диаспоры.

Кстати, в Австралию, откуда я родом, обращаются бизнесмены-украинцы, занимающиеся АПК, потому что хотят сотрудничать в сфере разведения коров, овец. И мы, конечно, помогаем в этом. Мы, представители диаспоры, как и украинская власть, хотим, чтобы каждый этнос в Украине видел Украину своим государством. Не важно, россиянин ты, который уже здесь родился, еврей, или другой. Все, кто здесь живет, должны чувствовать себя так хорошо, чтобы им хотелось здесь работать. А чтобы это сделать, нужно уменьшить недоверие.

А что происходит в Украине! Посмотрите на заседание парламента: это ли отцы народа?

Вы спрашиваете, что может сделать диаспора? Диаспора, когда начались эти непонятные события в украинской власти, могла опустить голову и сказать миру: у нас в стране есть проблемы, но они уладятся. В конечном итоге, проблемы есть везде. У греков тоже были проблемы, и греческая диаспора всячески защищала имидж Греции. У нас есть желание защищать Украину. Даже в такой ситуации. Потому что мы верим, что в Украине есть сорок два миллиона людей, среди которых есть те, кто хочет строить Украину, защищать законы и демократию...

Какие вопросы вы хотите обсудить с президентом Януковичем конкретно?

В государственном строительстве все связано: духовность, культура, экономика. Мировой конгресс Украинцев всегда подходил к делу принципиально, но с холодной головой. Мы понимаем, что в это непростое время правительству не обойтись без компромиссов. Но нас интересуют ценности... У нас может быть разное виденье с властью, но есть границы компромиссов. У нас с предыдущими властями также были споры по многим вопросам, которые казались очевидными, но мы договаривались. У нас были разные взгляды даже в вопросе Голодомора. Но мы договорились, мы определились, мы друг друга контролировали.

Осенью у нас - годовщина Голодомора. Но нынешняя власть считает Голод в Украине надуманной проблемой. Похоже, представители власти сняли документы о Голодоморе с сайта президента, даже не удосужившись их прочитать. А между тем процесс признания Голодомора геноцидом уже запущен. В нескольких канадских провинциях признание Голодомора закреплено законодательно...

Не только Канада признала Голодомор геноцидом, это признали пятнадцать государств. Об этом тоже мы хотим говорить летом с президентом. Неужели он хочет, чтобы заграничные украинцы меняли законодательство своих государств? И что будет дальше?

Во время недавнего визита министра иностранных дел Грищенко в Америку диаспора встретила его пикетами. Насколько широко диаспора использует акции протеста?

Демонстрации украинской диаспоры перед российским посольством прошли в Канаде, были акции протеста против нынешней политики власти или против вмешательства Российской Федерации в дела Украины в Италии, Испании, Греции. И это впервые после провозглашения Независимости акции протеста стали такими массовыми. Хочу напомнить, до 1991 года демонстрации в защиту украинских политзаключенных проводились по мире постоянно. Когда, например, за границу приезжал Красноармейский хор и пытался нас убеждать нас, что в УССР все хорошо, – мы пикетировали. В это время сидели Лукъяненко, братья Горыни и другие, а они нас хотели убедить, что народу хорошо живется. У нас тогда были очень широкие акции. Помню, крупнейшая акция по признанию Голодомора в 50-х годах прошла в Австралии. В целом при любой возможности, когда приезжали люди, которые презентовали советскую систему, украинцы за рубежом протестовали. У нас были комитеты по правам человека.

Нам сегодня очень бы не хотелось к этому возвращаться... Но факт остается фактом, после 1991 года таких широких протестов за рубежом не было. В Англии прошла студенческая акция в поддержку Украины. К акциям также присоединяются люди, которые выехали из Украины не так давно.

Почему по-вашему остановилось движение Украины в сторону Запада? Потому что его скомпрометировали оранжевые лидеры?

Это – дело времени. Конечно, нужна огромная просветительская работа, которая показывала бы позитивы и негативы того или другого внешнего выбора. Конечно, люди не сделали свой четкий выбор еще и потому, что такой просветительской работы не было. Но говорить, что “вестернизация” скомпрометирована потому, что лидеры государства что-то не сделали, – слишком упрощено видение. Вы спросите рядового человека, куда бы он поехал, если бы имел возможность выехать из Украины – в Россию или в страны Европы? Как вы думаете, что он скажет?

Ответ очевиден... Будете ли затрагивать на встрече с президентом вопрос относительно попыток лишить звания Героя Шухевича и Бандеру?

Да. Это вопрос нашей истории. Это не вопрос президента Ющенко. Это звание дает людям наша история и их труд...

Официальная российская власть (не говорю о российском народе) будет прилагать все усилия для дискредитации украинской национальной идеи, национализма, борцов за свободу Украины. Раньше они говорили на черное белое и наоборот. А когда к такой лжи выработался иммунитет, говорят, что белое – это красное. Дезинформация – их оружие. Вот почему столь важен украинский учебник. В конечном итоге, сейчас есть архивные источники. А что является выше документов? Целостная история жизни, например, Бандеры настолько захватывающая, эта фигура настолько привлекательна, что даже поверхностные знания о Степане Бандере покажут – он того достоин.

Каганович и Молотов с помощью Голодомора планировали изменить в Украине этнографический “материал”. Когда я вижу, как легко донецкий регион отказывается от истории, а ведь пострадал от Голодомора едва ли не больше всех, то думаю, что им таки удалось добиться своего?

Всемирный конгресс украинцев в прошлом году проводил собрание в Донецке. Должен сказать, что нас прекрасно принимали в Донецке и Харькове (говорю не о власти, а об общественности). Нам на прощание говорили: приезжайте и говорите с нами. Всем, кто из диаспоры едет в Украину, я говорю: не сидите в Киеве, во Львове, Тернополе и Франковске, едьте на восток. Художественный коллектив из Австралии, мы послали в Донецк. И молодежь в Донецке приняла очень радостно наших детей. И если такие поездки будут происходить часто, то мы будем сближаться.

Знаете, мы не должны все быть супернационалистами. Будем добрыми людьми... Чтобы мы совместно строили Украину. А власть пусть создает возможности – чтобы была здоровая Украина.

У меня когда-то была дискуссия с Борисом Колесниковым – нас обоих пригласили на телестудию. Я просил его: организуйте ваших людей, мы сделаем просветительскую акцию, проведем дискуссию... И это может вызвать большое напряжение, но может быть так, что мы сделаем шаг друг другу навстречу.

Я убежден: чем больше мы будем ездить друг к другу – будет ли это туризм, или образовательный тур или бизнес-поездки, – мы будем строить один мост. А люди, которые будут знать диаспору, изменят свое мнение об “украинских буржуазных националистах”. Они увидят, что эти “буржуазные националисты” поют песни, у них есть творческие коллективы, они ходят в церковь, они такие же украинцы, как и вы, и при этом очень хотят помочь Украине.

Беседовала Лана Самохвалова

Фото http://www.zik.com.ua