Западная Украина снова поплыла…

Западную Украину опять топит: по оперативным данным спасателей, страдают Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. Если в первых двух регионах подтоплены по два-три десятка домов или хозяйств, то в самом западном регионе Украины – почти полтысячи, здесь вода теперь наделала самой существенной беды. Причем затапливают теперь не реки, а… локальные «потички», мелиоративные каналы. Специалисты утверждают, что делают все возможное для спасения, а на причины в известной мере необычного наводнения указывают однозначно – виновата элементарная бесхозяйственность местных чиновников и самих людей. Тем временем пострадавшее население бьет в набат – жалуются, что о них все забыли!

«Дайте воды напиться!»

«Мы уже три дня без питьевой воды!» - такими словами корреспондента УНИАН встретила Марьяна, жительница села Ракошино, Мукачевского района Закарпатской области. Она показывает на свое подворье, куда без резиновых сапогов не пройти, и рассказывает о своей беде: «У меня двое малых детей, воды питьевой нет, приходится покупать минеральную воду и так пить. А разве на минеральной еду сварите? Приходится из колодцев брать такую, как есть, кипятить ее и так готовить. Очень рискуем». Люди говорят, сегодня появились из санэпидемстанции, таблетки какие-то по колодцам разбрасывали: «Почти хлорку бросают, чтобы обеззаразить. Пусть хоть так, потому что больше никто на нас внимания не обращает!»

Сосед Марьяны Василий Русин подходит к диктофону и объясняет, почему людей затопило: «Вода нас топит, видите? Мало того, что дожди воду подняли, так еще и канал, который проходит за Ракошином, прорвало. Все огороды в воде, все, что посажено – поплыло. Я не знаю, что будем зимой есть. Семян большие нет, за что их купить, чтобы опять огороды засадить?»

Василий объясняет, что раньше с дождевыми водами справиться было легче, потому что вода из села стекала прямо в канал, а там в реку Латорицу, которая течет за селом. Сейчас все сложнее: в обход Ракошина планируют строить дорогу к Евро-2012, насыпали горы земли, они и стала на пути стока воды.

Наученные горьким опытом прежних стихий, на этот раз многие закарпатцы уже и застраховались от несчастных случаев, от стихии. Но страхователей близ застрахованных домов почему-то днем с огнем не найти. Рассказывает еще одна жительница Ракошина Светлана: «Я обратилась вчера в сельский совет, они нам порекомендовали застраховаться. Говорят нам люди, что это мы зря застраховались, потому что только на 5 тысяч, а это очень маленькая сумма, разве что копейки получим. Да хоть бы и так, но беда, что пока еще тех страхователей никто здесь не видел. Мы приглашали их, они говорят, придут, когда вода спадет. А зачем тогда? Что тогда увидят? Пришли бы теперь, пока еще вода стоит, чтобы видели, какой ущерб мы терпим…»

Такого паводка в низинных районах Закарпатья не было с 1980-х

Закарпатские специалисты рассказывают о причинах нынешнего подтопления. Владимир Чипак, начальник Закарпатского облводхоза: «Что собственно произошло? Произошел паводок, подобного которому с 1980-х годов в низинных районах области не было. Почему? - Потому, что почти 60 мм осадков за неполные двое суток выпало на равнину. Это много. Во-первых, а во-вторых, конечно же, этой всей воде куда-то нужно деться, она заполнила каналы и растеклась по огородам, дворам...»

Владимир Чипак теперь объясняет и то, что топят Закарпатье теперь не реки, а местные локальные «потички», мелиоративные каналы. «Как вы видите, разлились не реки, сейчас проблема в другом – возникла теперь проблема всех сельских пунктов – забитые, захламленные мусором, ветками водоотводные каналы, проходы под мостовыми переходами, кроме того, ко всему этому нужно добавить переобустройство населенных пунктов без учета водного фактора – все эти факторы сложились, и в результате мы получили наводнение», - рассказал руководитель облводхоза.

Вместе с тем, убеждает Чипак, ситуация в Закарпатье теперь вполне контролируется: все службы, которые должны работать при таких обстоятельствах, работают. Из тех районов области, где уже откачали воду, насосные станции перебрасывают на другие. В целом по области сейчас работают 22 насосных станции, которая откачивает паводковые воды. «Мы за двое суток перекачали огромную массу воды — 3,5 миллионов кубометров! Теперь все силы брошены на то, чтобы откачать воду с полей, из домов и перевести ее в русла рек. К сожалению, русла рек выше окружающей территории. Но работаем», - заверил Чипак.

Закарпатская власть отчитывается: ситуация с паводками контролируется

А тем временем закарпатская власть отчитывается, что ситуация с паводками контролируется, начальники соответствующих управлений, заместители главы облгосадминистрации на местах лично контролируют ход восстановительных работ. Обо всем докладывают руководству края на совещаниях и селекторах. На последнем, вчерашнем, все руководители отчитались, что все везде в порядке. В частности, прозвучало, что «...по линии облводхоза ситуация стабильная, все четко и согласованно работают». Начальник Службы автомобильных дорог в области Василий Маркович сообщил, что «...пока перекрыта автодорога «Ужгород – Демиды», и пока вода не спадет, движение не возобновят. Были проблемы на дороге «Киев – Чоп» близ села Зняцево, но вода уже спадает. Подмыты подпорные стенки в Воловецком и Свалявском районах, но ситуация контролируется». Иосиф Сливка, заместитель технического директора ОАО «Энергопоставляющая компания «Закарпатьеоблэнерго», рассказал, что электросети области работают в нормальном режиме, газовики отчитались, что под контролем и ситуация с газоснабжением. Главный государственный санитарный врач Закарпатской области Вера Чиж обратилась к руководству районов с просьбой проводить своевременную очистку колодцев для их дезинфекции, санитарную работу, чтобы предотвратить инфекционные заболевания, организовать подвоз воды, обеспечить контроль за ее качеством. «Сейчас эпидситуация в крае также стабильна», - уточнила Чиж. По окончании селектора первый заместитель главы облгосадминистрации Иван Бушко поручил главам райгосадминистраций и горисполкомов «...принять неотложные меры по обследованию нанесенного стихией ущерба населению, бюджетным учреждениям и субъектам ведения хозяйства, привести в полную готовность аварийные бригады».

Чего закарпатцам ждать дальше?

И в завершение – прогнозы на ближайшее время. Как сообщила заместитель начальника Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василиса Блох, в ближайшие дни погода не улучшится – дожди будут продолжаться, но станут менее интенсивными. Количество осадков за сутки может составлять от 7 мм до 15 мм «Учитывая такой прогноз, нужно следить за ситуацией», - уточнила Блох. Она еще и добавила, что на протяжении мая погода в Закарпатье не стабилизируется, перерыв в дождях будет на день–два, а поскольку ожидается потепление – до 20-25 градусов, это может вызывать грозовые дожди.

Спасатели говорят, расслабляться еще рано. Помощник начальника главного управления МЧС Украины в Закарпатской области Федор Филип рассказал, что на сегодня-завтра еще прогнозируется докачивание паводковой волны в низинные районы, то есть, на крупнейших водных артериях Закарпатья — реках Тисе и Латорице — ожидается высокая водность, пиковый проход воды. «Мы прогнозируем, что Тиса близ города Чопа выйдет на заводь, это означает повышение уровня воды в реке над уровнем нуля в целом на 10-11 метров. Река Латорица близ Чопа уже на заводях, но так и будет держатся. Самое главное сейчас то, что угрозы населенным пунктам нет», - считает помощник начальника управления.

Наталия Петервари, Ужгород