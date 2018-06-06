Братья Капрановы: Януковичу и Азарову советуем почитать сказку о Котигорошке, Табачнику – о языкатой Хвеське

Юдофобы пишут, какие евреи плохие, и сами эти книжки читают. А Табачник пишет, какие плохие украинцы, и сам эти книжки читает...Нынешняя власть и понятия не имеет о существовании украинских книг... Ко Дню книги

23 апреля мир отмечает Всемирный день книги. Мы спросили писателей и издателей братьев Капрановых, в каком состоянии находится сегодня украинская книга и что бы они посоветовали почитать нынешним власть предержащим.

Дмитрий и Виталий, в новом проекте «Меморандума» между нашим правительством и Международным валютным фондом предусмотрено ввести налог на книгоиздание. Что это будет означать для украинской книги?

Да, в новом соглашении, которое хотят подписать наше правительство с МВФ речь идет об НДС на книги. Сегодня наше книгоиздание не облагается налогом.

Если учесть, что наши книги и так низкооборотны и что в книжных магазинах они занимают не лучшие места, – это будет означать, что издательство вынуждено будет вложить деньги в печать и потом за все книги, которые будут идти на полке книжных магазинов, заплатить государству налог, причем наперед.

Конечно, украинские издатели, которые и так едва дышат, такой нагрузки не выдержат.

Аналогичная попытка уже была в 2004 году, когда, кстати, премьер-министром был Янукович, а Азаров был у него вице-премьером – министром финансов. То есть коронный почерк заметен, они уже вводили налог на книгоиздание. Тогда фактически на полгода остановили книгоиздательскую отрасль.

Они сейчас пытаются вытянуть деньги из любых возможных и невозможных источников. Однако сегодняшнее правительство не понимает, что украинская книжка не является источником финансирования бюджета и не может быть им, пока занимает 10-15 процентов рынка.

То есть если бы 90 процентов рынка было в руках отечественных издателей, а 10-15 завозилось, то этот налог действительно мог бы финансировать бюджет. А украинское государство не делает абсолютно ничего, чтобы украинская книга финансировала бюджет: не защищает рынок, не способствует издателям. И мы теплимся лишь благодаря тому, что у нас пока есть эти льготы по НДС. Мы можем кое-как конкурировать с более мощными российскими издателями, каждый из которых больше чем все украинские издательства вместе взятые.

Да, последствия будут самыми печальными, потому что книги довольно долго не будут издаваться. Все маленькие издательства прекратят свои издательские программы, останутся несколько самых больших. Типа «Клуб семейного досуга». Они смогут как-то это пережить, хотя это никоим образом не будет способствовать их работе. Пострадает украинская книга как таковая, потому что именно ее в основном издают украинские издатели.

Облагаются ли налогом книги в России?

Не знаю. Знаю, что при ввозе в Украину их облагают налогом, но абсолютное их большинство завозится по-серому (нелегально).

Так получается, никто не будет заинтересован выдавать украиноязычную книгу?

Дело не в издании. Издать книжку достаточно легко. Главное – потом продать и донести ее до читателя. Чтобы ее продать, придется еще раз заплатить государству НДС. Здесь и начинаются проблемы.

Останется издание на средства авторов, меценатов. То есть будет то, что называется «имиджем», и отнюдь не бизнесом. Бизнес на украинских книжках, к величайшему сожалению, загнется. Кроме того, это приведет к невероятному беспорядку в бухгалтерском учете. Мы это уже проходили в 2004 году.

У каждого украинского издателя в магазинах лежит очень много книг, которые мы туда отгружаем без НДС. Но вдруг в один день они станут налогооблагаемыми. Можете себе представить, что все старые накладные на книги, отгруженные без НДС, и новые накладные, на те же книги, будут идти с НДС. То есть одни и те же книги будут облагаться и не облагаться налогом.

Как вы в целом охарактеризуете современную украинскую литературу?

Украинская современная литература вообще переживает период становления, у нее подростковый возраст. Ведь мы, как литература, так или иначе опять родились в конце 90-х – начале 2000-х годов. Соответственно, переживаем все детские болезни, как подобает любому организму. Это прежде всего некоторый эгоцентризм, сосредоточенность на собственном пупе, злоупотребление острыми яркими темами, сексуальными, в частности.

Посмотрите на любого подростка и вы увидите портрет современной украинской литературы.

Чем руководствуется глава правительства Азаров, если фактически второй раз пытается поставить украинскую книжку в невыгодное положение?

Во-первых, им действительно нужны деньги. И они пытаются подтянуть все.

Но они не понимают, что таким образом они уничтожают отечественного производителя. Они так далеко в своих головах не заходят. Правду говоря, как по мне, они вообще не подозревают о существовании книги как таковой, потому что в книжные магазины они не ходят, книг не читают.

А в каком положении украинская книга на сегодняшний момент?

Еще, к сожалению, под влиянием кризиса. С первого квартала 2009 года и до сих пор продолжается падение книгоиздательства. И по количеству названий, и по тиражам.

2009-й – год тотальных неплатежей. Книжные магазины, большие супермаркеты не платили издательствам. У них упала выручка. Тех денег, которые мы получаем за проданные книги, не хватает на печать новых, потому что подорожала бумага.

Что можете сказать об украинцах? Читающая ли мы нация, если избрали такую власть?

Мы нынешнего президента не избирали, поэтому имеем алиби – мы читаем.

В свое время мы проводили исследование и пришли к выводу: чем меньше в регионе библиотек, тем больше голосуют за Януковича. Есть прямая зависимость. Его избирают те, кто не читает. Он удовлетворяет интересы своих избирателей.

Что читает президент, по вашему мнению?

Он ничего не читает.

А что бы вы ему и Азарову посоветовали прочитать?

Им нужно начинать с чего-то из сказок. Например, об Ивасике Телесике, Котигорошке. Это такие вещи, которые они воспримут однозначно. То есть с художественной точки зрения это для них не будет слишком сложным. Потому что это люди, которые давно высушили свои мозги политикой. А политика, как известно, губит душу человека. Поэтому Януковичу и Азарову нужно начинать с нуля. Лучше с украинских книг, потому что, похоже, они таки не подозревают об их существовании.

Кроме того, сказки – это не выдумки. Сюжеты из них слишком часто случаются в нашей жизни. Азарову и Януковичу будет полезно узнать, что они не первые живут в этом мире, и все это уже было.

Дмитрий Табачник любит хвастаться, что всегда что-то читает. А какой литературы он мог начитаться, которая побуждает его к известным заявлениям?

Бесспорно, Табачник человек образованный. Хотя к его научным работам есть много вопросов, ведь научный работник – это тот, кто постоянно работает в науке. Например, если он доктор наук, то должен ездить на конференции, статьи писать. А Табачника спокойно можно уже назвать бывшим доктором.

Кроме того, очень хотелось бы познакомиться с учениками профессоров Табачника и Януковича, с теми, кто у них защищал диссертации. Ведь не может быть профессора, который бы не был чьим-то руководителем. То есть здесь мы уже понимаем механизм защиты их званий.

Да, образованный человек может быть украинофобом. Хотя образованный человек не должен быть «фобом» вообще, но и такие случаи бывают. Украинофобия достаточно распространенная болезнь в среде, в которой вращается Дмитрий Владимирович. Поэтому он читает именно такую литературу.

У нас есть и юдофобы. Они тоже пишут, какие евреи плохие, и сами эти книжки читают. А Табачник пишет, какие плохие украинцы и сам эти книжки читает. То есть у него есть свой клуб по интересам.

А что бы вы посоветовали Табачнику почитать?

Мы бы ему советовали не больше читать, а меньше писать. За свои слова нужно отвечать, а он не думает перед тем, как говорить. Соответственно, это может привести к очень печальным для него последствиям.

Все-таки посоветовали бы ему почитать какие-то сказки, которые бы помогли ему, грубо говоря, фильтровать базар. Например, сказку о языкатой Хвеське.

Беседовала Оксана Климончук