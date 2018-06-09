Первый зам. президента НТКУ Арфуш: У меня нет высшего образования, потому что я не люблю учиться

Если я увижу, что появились темники, я буду первым об этом говорить… Когда я пришел на канал, меня встречали с плакатами «Черножопый, геть з Украины!»…

Валид Арфуш – персонаж весьма эпатажный. Многие журналисты недовольно поморщились, когда господина Арфуша назначили первым заместителем президента Национальной телекомпании Украины.

До этого он был известен публике как один из собственников претендующего на скандальность журнала «Папараzzи». В этом издании некогда были опубликованы нелицеприятные фотографии сына Виктора Ющенка, после чего якобы Арфушу подожгли его автомобиль «Бентли». Он также прославился демонстративным принятием крещения (господин Арфуш родился в Ливане), о нем также писали как об учредителе конкурса «Мисс экс-ССР».

Валид Арфуш ответил на вопросы УНИАН.

У МЕНЯ НЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЛЮ УЧИТЬСЯ

Господин Арфуш, каким образом вы попали на украинское государственное телевиденье, да еще на столь высокую должность? Кто вас рекомендовал?

Это мой друг Егор Бенкендорф, который стал президентом НТКУ. Мы давно с ним дружим семьями.

Но Егор меня сразу предупредил, что многие будут протестовать против меня.

За какие именно заслуги, по вашему мнению, кроме того, что вы друг Бенкендофа и некоторых членов Партии регионов, вас взяли на эту важную должность?

У меня пока нет высшего образования. Я пробовал учиться на журналистики и во Франции, и в Днепропетровске, но нигде не закончил. Дело в том, что я не люблю учиться, мне не хватает терпения.

Моя биография никак не похожа на стандартную биографию какого-либо украинца.

В Украину я приехал вслед за братом… Раньше у меня была только одна цель – поехать к брату, я сидел на чемоданах и ждал звонка. Так и попал в Днепропетровск.

У меня есть опыт работы на телевидении… Еще когда первый год учился в Днепропетровске, мой брат меня устроил на местный телеканал.

Мои родители – преподаватели, соответственно, они не могли нас обеспечить всем, чем нужно. Потому с молодых лет я должен учиться и зарабатывать на жизнь. Хорошо это или плохо, я еще не определил.

Я абсолютно не хочу сказать, чтобы с меня кто-то брал пример.

Мне через полтора года будет сорок лет. К этому времени у меня есть четкая цель – получить диплом о высшим образовании и выучить украинский язык.

Я хочу это сделать несмотря ни на что. С назначением это абсолютно не связано.

ДА ПРОСТЯТ МНЕ РУССКИЕ, НО РУССКИЙ ЯЗЫК ГРУБ

А вы уже начали изучать украинский?

Да, я уже учу его три месяца. Я хожу в один из киевских вузов Киева, у меня там два преподавателя. Пока не могу сказать, куда точно.

Ну да, мне придется делать то, что я никогда не любил – учиться.

Но я свободно владею пятью разными языками: русским, французским, ливанским (арабским? – Авт.), английским, испанским и понимаю украинский.

Украинский язык очень мягкий и мелодичный. Да простят мне русские, но русский язык груб. В своей грубости он похож на немецкий. Если его не понимаешь, не хочется слушать, а украинский язык – очень мелодичный. Потому я не хочу говорить на нем, полностью его не зная, не хочу его портить.

Почему господин Бенкендорф сказал, что против вас сразу будут протестовать?

Как-то так сложилось, что меня или очень любят или ненавидят. То есть я не бываю людям равнодушен.

Что такое в вашем понимание «свобода слова»?

Свобода слова – это как беременная женщина. То есть женщина может быть беременная или нет (хохочет. – Авт.), среднего не бывает.

Журналисты должны говорить те вещи, в которых они уверенны, что это правда. То есть свобода слова бывает только тогда, когда речь идет об истинной правде. Например, в Интернет-блогах говорится, что попало. Это не свобода слова. Это называется «хамство».

Часто о себе читаю вещи, которые абсолютно не отвечают действительности. Я это называю продажей слова, а не свободой.

КОГДА Я УВИЖУ, ЧТО ПОЯВИЛИСЬ ТЕМНИКИ, Я БУДУ ПЕРВЫМ ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ

Как вы относитесь к «темникам»? Правда ли, что они уже начали появляться при новой власти…

Я не согласен, что сейчас есть темники… Я прекрасно знаю, что это такое. Во время Кучмы это была реальная структура, где люди получали зарплату. Те люди сами писали сюжеты, снимали передачи… Эта структура была очень нечестная и нехорошая. Да, у журналистов до сих пор есть перед темниками страх.

При Ющенко было что-то похожее. Его красивая пресс-секретарь могла собрать главредакторов и сказать: «Есть указание от Ющенко мочить Арфуша. Это ваша сейчас задача». Эта секретарь упакована в красивые вещи, умеет хорошо говорить по-украински, потому люди ей верили.

При сегодняшнем президенте мне пока не приходилось слышать, что можно, а что – нет. Если я увижу, что такое происходит, то я буду первым, кто будет открыто, об этом говорить.

Почему-то много людей думают, что для меня это так круто занимать сегодняшнюю должность. Думают, что я прямо летаю.

А разве нет?

На самом деле – нет, абсолютно. У меня, во-первых, сейчас намного больше работы. Я пришел в чужой кабинет, в чужое кресло, а я никогда еще не сидел на чужом месте. Я даже не знал, как зовут моего секретаря, где все бумаги… Да, очень много работы.

И если мне завтра Бенкендорф скажет, что я уволен, то буду лишь думать, как побыстрее собрать вещи.

ТИМОШЕНКО НЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, ПОТОМУ ЧТО НЕЧЕГО ПОКАЗЫВАТЬ

После того, как президентом стал Янукович, Тимошенко фактически не показывают по телевиденью. Говорят, что телеканалам даны указания ограничить ее доступ к ТВ… Если бы вам запретили показывать Тимошенко (если этого еще не произошло), то как бы вы себя повели?

Считаю, что обязательно придет время, когда Тимошенко вернется. Сейчас ее никто не показывает, потому что нечего показывать. А что показывать – что она дома сидит?!

Тимошенко должна быть сейчас просто наблюдателем, она должна многое переоценить. Я уверен, что такой персонаж, как Тимошенко, не может пропасть с политической арены, даже если все будут говорить президенту: «Да, господин президент, мы вас слушаем, мы не будем показывать Тимошенко». Все равно это не поможет, потому что без такого персонажа не может существовать украинская политика, украинское общество. Она живет в сердцах миллионов людей.

Но сейчас, если я все правильно анализирую (я часто пишу на бумаге свои анализы), то Тимошенко как большой политик должна взять время для себя. Подумать, какие она допустила ошибки. И придет некоторое время, когда Тимошенко вернется очень сильно, но это должна вернуться Тимошенко не та, которую мы знаем, а совсем другая.

Если она сделает что-то такое, что будет нельзя не показать, то, соответственно, все будут показывать.

Мне пока таких указаний не было. Сказали только одно – если ты будешь работать, ты должен показать результат. Если результата не будет, будешь уволен. Результаты касаются рейтинга.

Я ВИДЕЛ, КАК ХОЗЯЕВА СМИ ПРИХОДИЛИ К ЯНУКОВИЧУ И ГОВОРИЛИ: «ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО! Я ГОТОВ!»

Если журналисты выступят против цензуры, вы их поддержите?

Я однозначно буду поддерживать там, где это правильно. То есть если действительно будет цензура, я их поддержу.

Понимаете, у нас все очень не урегулировано… Надеюсь, что сегодняшняя власть дойдет до этого.

Понимаете, владельцы СМИ, эти олигархи сами хотят служить власти. Хозяева мощных каналов сами приходят к власти и говорят: «Пожалуйста, все, что вам нужно! Я готов!» Я видел своими глазами, когда приходили и такое говорили. В день выборов к Януковичу был просто парад олигархов-владельцев СМИ. Они ждали по несколько часов, чтобы их приняли. И кого-то принимали, кого-то – нет.

Если бы олигархи сами не шли на цензуру, то никто бы их ни о чем не просил.

Я еще ни разу не слышал, чтобы кого-то сами вызывали и давали какие-то напутствия.

А как вы собираетесь поднимать рейтинг УТ-1? До сих пор он показывал то, что не показывал ни один канал: народные коллективы, песни, пляски…

Знаете, в моем новом кабинете все время включен Первый национальный. Буквально каждые пять минут на Первом появляется Поплавский, потом ребенок, потом снова Поплавский, потом они вместе… Это очень странно, причем качество никакое.

Да, я понимаю, что в стране очень много танцевальных коллективов, но зачем их всех показывать?!

У меня главная задача – показывать качественный продукт.

На канале я не буду иметь никакого отношения ни к политике, ни к новостям. Слава Богу. Буду заниматься только развлечением.

ПОПЛАВСКИЙ – ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЙ МУЖЧИНА, НО ЕСЛИ КАЧЕСТВО ТРЕБУЕТ, ЕГО НЕ БУДЕТ В ЭФИРЕ

И что, Поплавского не будет на канале?

Почему? Я встречался с Михаилом Поплавским. Мы с ним поговорили, я ему сказал, что нам нужен лишь качественный продукт. Он согласился. Кстати, он очень приятный мужчина. Я его раньше просто не знал. Если качество требует, чтобы Поплавского не было в эфире, его не будет.

Что вы имеете в виду под «качественным Поплавским»?

То, что он сейчас делает, однозначно – некачественно. Поплавский и сам говорит, что его продукт некачественный, потому что у него не хватает средств.

КОГДА Я ПЕРВЫЙ РАЗ ПРИШЕЛ НА КАНАЛ, МЕНЯ ВСТРЕЧАЛИ С ПЛАКАТАМИ «ЧЕРНОЖОПЫЙ, ГЕТЬ З УКРАИНЫ!»

На канале будет только украинская музыка или разная?

Еще не знаю, что делать с «Эрой»... Не понимаю, почему на Первом национальном должно вещать еще какое-то телевиденье.

Первый национальный, в первую очередь, должен думать о регионах. Не показывать только центр Киева, а жизнь по всей Украине. Но снова-таки, это должен быть качественный продукт.

Например, если мы хотим показать фольклорный коллектив, то он должен быть самый лучший, а не так, что где-то какой-то директор школы с кем-то договорился, и потом два часа показывают, как танцуют дети его школы.

Также нужно понимать, что есть разная музыка – рок, попса, зарубежная музыка… Надо больше поднимать наших героев-любимцов – ВВ, «Океан Ельзы» – группы, которых все любят. Им тоже нужно дать что-то сказать, не только спеть.

Относительно языка на телеканале никаких изменений не планируется. Но мне странно, например, слышать, как человек дает интервью на русском языке, а его дублируют на украинский.

Я даже за то, чтобы хотя бы раз в неделю показывали французские фильмы на французском языке с украинскими субтитрами. То есть людям надо дать возможность знать еще какой-то язык. Я не говорю только о русском, я говорю о подходе, в общем.

Не планируете ли вы вести собственную передачу на Первом канале?

Ну, мне сначала надо выучить украинский язык.

Я буду рад, если Савик Шустер оставит меня хроникером на своем шоу.

Вы всегда жалуетесь на расизм в Украине. Разве украинцы такие расисты? И есть ли возле вас не-расисты?

Украинский народ – это один из добрейших народов мира. У украинцев есть внутренняя доброта, которую не сломаешь и не поломаешь. Я раньше не говорил, что у меня есть украинское гражданство, а сегодня я это говорю вслух и горжусь этим. Могу вылезти на крышу и кричать: «Я – украинец». Я имею честь иметь украинское гражданство.

Я рад, что меня приняли в этой стране и воспринимают как своего. Но ни в коем случае не надо забывать, что есть маленький процент ну просто расистов. С этим ничего не поделаешь, они по всему миру есть.

Вообще-то каждый по-своему расист. Например, я не люблю тяжелый рок, то я, получается, являюсь расистом по отношению к тяжелому року. Но я не пойду бить рокера, когда его увижу. Вот в чем проблема.

Когда я первый раз пришел на канал, меня встречали с плакатами «Черножопый, геть з Украины».

А вы лишились прошлого гражданства?

Конечно, это же по закону так надо.

А гражданином какой страны вы были?

Это не предмет разговора. Это сугубо личный вопрос.

БЫТЬ УКРАИНЦЕМ – ЭТО КАК ИМЕТЬ ЗЕЛЕНЫЙ ПАСПОРТ И ХОДИТЬ, КУДА ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ

А кем вы сами себя считаете по духу: арабом, финикийцем, православным?

Например, если я куда-то уезжаю из Украины более чем на десять дней, мне становится тяжело без Украины.

Мне пока тяжело сказать, кем я себя считаю, но я знаю точно, что более всего я люблю Украину.

И как это, по-вашему, быть украинцем?

Я хотел бы, чтобы об украинцах думали как о свободных гражданах. Украина – это почти что Америка со своей американской мечтой. То есть в Украине ты тоже можешь быть никем и стать самым-самым. Это я знаю точно.

Быть украинцем – это, так сказать, иметь зеленый паспорт и ходить туда, куда тебе хочется. Вот для меня именно это означает быть украинцем.

У украинцев однозначно европейские ценности, но мышление совсем другое, они бояться чего-то чужого, просто потому, что оно для них неизвестное.

МОЙ КРЕСТНЫЙ ШУФРИЧ ПОДАРКИ МНЕ НЕ ДАРИТ, ХОТЯ ДОЛЖЕН

Два года тому назад вы крестились. Ваши крестные родители – Ира Билык и Нестор Шуфрич. Они дарят вам подарки?

Шуфрич, к сожалению, нет. Считаю, что крестный должен дарить при каждой встрече, а он – нет. За все время сделал только один подарок – седло для лошади. Но оно мне было нужно.

А ваши крестные не ругаются на вашем дне рождение, когда вместе сходятся? А ведь Билык пела за Тимошенко, а Шуфрич – ярый бело-голубой…

Шуфрич и Билык – это очень добрые люди. Мы вместе встречаемся, очень хорошо проводим время. Но политические взгляды не есть темой для обсуждения. Наоборот – они подкалывают друг друга, например, на чьем концерте было больше людей.

Разговаривала Оксана Климончук