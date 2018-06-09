Цена газа: Азаров возвращается к идеям Тимошенко?

Отопительный сезон близится к завершению, казалось бы, тема платежей за газ должна уйти на второй план. Тем не менее, Кабмин крайне обеспокоен именно этой проблемой. За неполные 3 месяца текущего года все категории потребителей задолжали за голубое топливо 7,8 млрд. грн. Таковы последствия прошедшей суровой зимы и газового соглашения, подписанного значительно более мягкой – прошлой зимой. Кто во всем виноват, понятно – правительство Тимошенко. Но вот что неожиданно, так это решение проблемы, предложенное новым Кабмином. 27 марта вице-премьер-министр Андрей Клюев потребовал, чтобы все коммунальные предприятия до 30 марта открыли счета со специальным режимом проведения расчетов за газ, пригрозив чиновникам в случае невыполнения увольнением. Речь идет о тех самых спецсчетах, которыми, по мнению отдельных экспертов, Кабмин Тимошенко на корню уничтожал всю теплокоммуэнергетику Украины. Неприятная, однако, тенденция, О том, что к этому все идет, свидетельствует угасание в правительстве оптимизма по поводу шансов уломать Газпром снизить цену для Украины…

Стоит напомнить, что законопроект об обязательном переводе средств, полученных предприятиями ТКЭ, на специальные счета в «Ощадбанке» был одобрен Кабмином еще в июне прошлого года. Таким образом правительство было намерено оптимизировать расчеты теплокоммунэнерго и облгазов за потребленный газ с Нафтогазом с целью оплаты закачки российского газа в ПГХ Украины.

В ходе селекторного совещания 27 марта с главами облгосадминистраций первый вице-премьер-министр Андрей Клюев призвал губернаторов в кратчайшие сроки принять все возможные меры для ликвидации задолженности за потребленный газ. Он отметил, что оплата производится «катастрофически плохо» и назвал ситуацию «провальной».

«Это подрывает возможность бесперебойной работы всех звеньев топливно-энергетического комплекса и ставит под угрозу срыв графика расчетов за импортный природный газ. В этих вопросах необходимо навести порядок», - заявил А.Клюев.

По его словам, к 24 марта уровень расчетов предприятий ТЭК составил 28%, а задолженность – 5 млрд. грн. Самый большой долг в Киеве – 1 млрд. 199 млн. грн., Донецкой области – 613 млн. грн., Днепропетровской – 572 млн. грн., Харьковской – 560 млн. грн., Луганской – 256 млн. грн.

В этой связи А.Клюев поручил губернаторам до вторника, 30 марта, обеспечить открытие всеми предприятиями ТКЭ спецсчетов для поступления средств по оплате за газ. Тех руководителей, кто счета не откроет, А Клюев предложил уволить.

По поводу спецсчетов министр ЖКХ Александр Попов заявил, что “более убийственного решения для предприятий теплокоммунэнергетики, даже если очень сильно захотеть, не придумаешь. То есть, в момент уплаты денег потребителями за жилищно-коммунальные услуги, конкретней - за услуги теплокоммунэнерго, часть этих средств автоматически, в виде определенного процента, будет перечисляться на спецсчет и идти на оплату природного газа. Ну, а этот процент определен в размере потребленных энергоносителей. На практике – до 60%”.

Проще говоря, министр не согласен с вымыванием оборотных средств предприятий ТКЭ. В качестве альтернативы А.Попов предлагает принять законопроект, поданный депутатами от Партии регионов, которым предусматривается создание специального режима налогообложения на добавленную стоимость предприятий ЖКХ. «Он предусматривает, что часть налога на добавленную стоимость, входящая в состав тарифа, автоматически, когда мы платим за коммунальные услуги, перечислялась бы на счета этих коммунальных предприятий и создавала бы финансовый ресурс. Эти деньги можно было бы быстро и эффективно задействовать на внедрение энергосбережения в связи с вхождением в отопительный сезон и ожидаемым резким удорожанием энергоресурсов», – убежден министр.

Однако, по его мнению, Кабмин не только не поддерживает такой прогрессивный и антикризисный вариант, он добивает всю теплокоммунэнергетику, на корню ее уничтожая.

Вот это круто, в Кабмине торжествует плюрализм мнений. Такого мы никак не ожидали от дисциплинированных “регионалов”... И правильно делали, дело в том, что приведенное выше заявление А.Попова было сделано им в бытность министра ЖКХ теневого правительства, сформированного тогда еще оппозиционной Партией регионов. На сайте Партии регионов можно без труда найти комментарий нынешнего министра ЖКХ Александра Попова от 24 июня 2009 года, в котором он в пух и прах разносит поручение Юлии Тимошенко об открытии предприятиями ТКЭ спецсчетов.

Может, счета, которые требует открыть А.Клюев во исполнение постановления предыдущего Кабмина от 22 июня 2009 года, все-таки несколько лучше для ТКЭ, чем те, о которых говорилось в прошлом году или это вовсе не те счета, а другие, но тоже специальные? Нет, счета те же, только став настоящим, а не теневым, министром А.Попов пока воздерживается от критики.

Тут нельзя не вспомнить о том, какой поток критики звучал в адрес предыдущего правительства и лично Ю.Тимошенко по поводу планов повысить цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года на 20%. Это было одним из условий предоставления Украине очередного транша МВФ. Тогда повышение не состоялось по довольно странной причине – свое «добро» Национальной комиссии регулирования электроэнергетики не дала Федерация профсоюзов Украины, возглавляемая членом ПР Василием Харой. В ходе президентской кампании тема повышения цены газа для рядовых украинцев неоднократно и весьма эффективно использовалась против Ю.Тимошенко. Естественно, избиратель вправе рассчитывать, что новая власть, так рьяно отстаивавшая его интересы, хотя бы первое время не забудет о своем обещании не повышать цену газа…

Но вот что мы слышим в ходе совещания с первым-вице-премьером 27 марта. Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий Голубченко заявляет, что Киев намерен повысить тарифы на тепло. «Мы провели совещание в Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и начинаем процедуру постепенного повышения тарифов на тепло сразу после отопительного сезона», - сказал А.Голубченко. По его словам, существующие на сегодня тарифы на тепловую энергию покрывают всего лишь 51% ее себестоимости. Да, вы не услышали слово «газ», но зато «повышение» и «тарифы» было точно. То, что представитель местной власти рапортует первому вице-премьеру о таких планах, очень симптоматично.

Тогда же, 27 марта, еще один тревожный сигнал прозвучал от вице-премьера Сергея Тигипко. В эфире телеканала «Интер» он заявил, что на жесткие условия России, такие как присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана в обмен на снижение цены на газ, Украине соглашаться нельзя.

По его словам, в случае выставления Россией жестких условий, Украина будет искать другие варианты решения проблем высокой цены на газ. В связи с этим он напомнил, что наша страна имеет возможность увеличить объемы добычи собственного газа, а также в перспективе использовать сжиженный газ, как это делают Япония и Южная Корея.

Что касается альтернативных вариантов удешевления газа для Украины, то о них мы уже неоднократно слышали, но дело в том, что как увеличение добычи собственного газа, так и наращивание импорта сжиженного - дело не одного месяца, а может и не одного года. Тогда как снижение цен самим Газпромом могло бы решить проблему с его оплатой уже в ближайшее время.

Как считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский, заявление С.Тигипко свидетельствует о том, что в правительстве Украины сомневаются в успешности газовых переговоров с РФ.

По его мнению, без изменения контрактов, в частности, обязательной закупки определенного объема газа, нереальной выглядят и перспектива увеличения объемов газа собственной добычи и замена природного газа сжиженным. Таким образом, отметил эксперт, без изменения контрактов в Украине не будет мотивации для внедрения энергосберегающих технологий производства.

Все это говорит только об одном – Кабмин Николая Азарова, как и Кабмин Юлии Тимошенко, окажется вынужденным поднимать цены на газ для населения. И дело тут уже не в МВФ, а в том, что ежегодно Нафтогаз вынужден изыскивать миллиарды гривень для покрытия разницы между закупочными ценами на газ и той ценой, по которой он реализуется его населению, или как еще принято говорить домохозяйствам. В запале избирательной кампании нам много чего наобещали, но украинцам не стоило забывать об одном – цена, которую они платят за газ, едва ли не вдвое ниже его рыночной стоимости. Ну что же, теперь нам об этом напомнили…

Антон Лосев (УНИАН-Экономика)