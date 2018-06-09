Цена газа: Азаров возвращается к идеям Тимошенко?
Долг предприятий ТКЭ за газ достиг почти 8 млрд грн. В поисках решения ситуации Кабмин Азарова вспомнил о ранее им критикуемых идеях Тимошенко. Похоже, с газом и у новой власти напряженка…
Отопительный сезон близится к завершению, казалось бы, тема платежей за газ должна уйти на второй план. Тем не менее, Кабмин крайне обеспокоен именно этой проблемой. За неполные 3 месяца текущего года все категории потребителей задолжали за голубое топливо 7,8 млрд. грн. Таковы последствия прошедшей суровой зимы и газового соглашения, подписанного значительно более мягкой – прошлой зимой. Кто во всем виноват, понятно – правительство Тимошенко. Но вот что неожиданно, так это решение проблемы, предложенное новым Кабмином. 27 марта вице-премьер-министр Андрей Клюев потребовал, чтобы все коммунальные предприятия до 30 марта открыли счета со специальным режимом проведения расчетов за газ, пригрозив чиновникам в случае невыполнения увольнением. Речь идет о тех самых спецсчетах, которыми, по мнению отдельных экспертов, Кабмин Тимошенко на корню уничтожал всю теплокоммуэнергетику Украины. Неприятная, однако, тенденция, О том, что к этому все идет, свидетельствует угасание в правительстве оптимизма по поводу шансов уломать Газпром снизить цену для Украины…
Стоит напомнить, что законопроект об обязательном переводе средств, полученных предприятиями ТКЭ, на специальные счета в «Ощадбанке» был одобрен Кабмином еще в июне прошлого года. Таким образом правительство было намерено оптимизировать расчеты теплокоммунэнерго и облгазов за потребленный газ с Нафтогазом с целью оплаты закачки российского газа в ПГХ Украины.
|Андрей Клюев
«Это подрывает возможность бесперебойной работы всех звеньев топливно-энергетического комплекса и ставит под угрозу срыв графика расчетов за импортный природный газ. В этих вопросах необходимо навести порядок», - заявил А.Клюев.
По его словам, к 24 марта уровень расчетов предприятий ТЭК составил 28%, а задолженность – 5 млрд. грн. Самый большой долг в Киеве – 1 млрд. 199 млн. грн., Донецкой области – 613 млн. грн., Днепропетровской – 572 млн. грн., Харьковской – 560 млн. грн., Луганской – 256 млн. грн.
В этой связи А.Клюев поручил губернаторам до вторника, 30 марта, обеспечить открытие всеми предприятиями ТКЭ спецсчетов для поступления средств по оплате за газ. Тех руководителей, кто счета не откроет, А Клюев предложил уволить.
По поводу спецсчетов министр ЖКХ Александр Попов заявил, что “более убийственного решения для предприятий теплокоммунэнергетики, даже если очень сильно захотеть, не придумаешь. То есть, в момент уплаты денег потребителями за жилищно-коммунальные услуги, конкретней - за услуги теплокоммунэнерго, часть этих средств автоматически, в виде определенного процента, будет перечисляться на спецсчет и идти на оплату природного газа. Ну, а этот процент определен в размере потребленных энергоносителей. На практике – до 60%”.
|Александр Попов
Однако, по его мнению, Кабмин не только не поддерживает такой прогрессивный и антикризисный вариант, он добивает всю теплокоммунэнергетику, на корню ее уничтожая.
Вот это круто, в Кабмине торжествует плюрализм мнений. Такого мы никак не ожидали от дисциплинированных “регионалов”... И правильно делали, дело в том, что приведенное выше заявление А.Попова было сделано им в бытность министра ЖКХ теневого правительства, сформированного тогда еще оппозиционной Партией регионов. На сайте Партии регионов можно без труда найти комментарий нынешнего министра ЖКХ Александра Попова от 24 июня 2009 года, в котором он в пух и прах разносит поручение Юлии Тимошенко об открытии предприятиями ТКЭ спецсчетов.
Может, счета, которые требует открыть А.Клюев во исполнение постановления предыдущего Кабмина от 22 июня 2009 года, все-таки несколько лучше для ТКЭ, чем те, о которых говорилось в прошлом году или это вовсе не те счета, а другие, но тоже специальные? Нет, счета те же, только став настоящим, а не теневым, министром А.Попов пока воздерживается от критики.
Тут нельзя не вспомнить о том, какой поток критики звучал в адрес предыдущего правительства и лично Ю.Тимошенко по поводу планов повысить цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года на 20%. Это было одним из условий предоставления Украине очередного транша МВФ. Тогда повышение не состоялось по довольно странной причине – свое «добро» Национальной комиссии регулирования электроэнергетики не дала Федерация профсоюзов Украины, возглавляемая членом ПР Василием Харой. В ходе президентской кампании тема повышения цены газа для рядовых украинцев неоднократно и весьма эффективно использовалась против Ю.Тимошенко. Естественно, избиратель вправе рассчитывать, что новая власть, так рьяно отстаивавшая его интересы, хотя бы первое время не забудет о своем обещании не повышать цену газа…
|Анатолий ГОЛУБЧЕНКО
Тогда же, 27 марта, еще один тревожный сигнал прозвучал от вице-премьера Сергея Тигипко. В эфире телеканала «Интер» он заявил, что на жесткие условия России, такие как присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана в обмен на снижение цены на газ, Украине соглашаться нельзя.
По его словам, в случае выставления Россией жестких условий, Украина будет искать другие варианты решения проблем высокой цены на газ. В связи с этим он напомнил, что наша страна имеет возможность увеличить объемы добычи собственного газа, а также в перспективе использовать сжиженный газ, как это делают Япония и Южная Корея.
Что касается альтернативных вариантов удешевления газа для Украины, то о них мы уже неоднократно слышали, но дело в том, что как увеличение добычи собственного газа, так и наращивание импорта сжиженного - дело не одного месяца, а может и не одного года. Тогда как снижение цен самим Газпромом могло бы решить проблему с его оплатой уже в ближайшее время.
Как считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский, заявление С.Тигипко свидетельствует о том, что в правительстве Украины сомневаются в успешности газовых переговоров с РФ.
По его мнению, без изменения контрактов, в частности, обязательной закупки определенного объема газа, нереальной выглядят и перспектива увеличения объемов газа собственной добычи и замена природного газа сжиженным. Таким образом, отметил эксперт, без изменения контрактов в Украине не будет мотивации для внедрения энергосберегающих технологий производства.
Все это говорит только об одном – Кабмин Николая Азарова, как и Кабмин Юлии Тимошенко, окажется вынужденным поднимать цены на газ для населения. И дело тут уже не в МВФ, а в том, что ежегодно Нафтогаз вынужден изыскивать миллиарды гривень для покрытия разницы между закупочными ценами на газ и той ценой, по которой он реализуется его населению, или как еще принято говорить домохозяйствам. В запале избирательной кампании нам много чего наобещали, но украинцам не стоило забывать об одном – цена, которую они платят за газ, едва ли не вдвое ниже его рыночной стоимости. Ну что же, теперь нам об этом напомнили…
Антон Лосев (УНИАН-Экономика)