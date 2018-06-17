Почему дешевеет доллар и что случилось с евро

К сожалению тех, кто в страхе потерять накопленную и неустанно терявшую в цене гривню до недавних пор усердно переводил ее в доллары и евро, национальная валюта вот уже несколько недель не перестает удивлять своим массивным укреплением. Наличный доллар на сегодня скупают по 7,85-7,9 грн. Во многом это является результатом падения безналичного курса «зеленого». Если в начале текущей недели «безналичный» доллар можно было продать за 7,94 грн., то уже к концу недели за него больше 7,91 грн. не давали.

Что с долларом...

Ситуация на валютном рынке начала радикально меняться на фоне политического «штиля» и экономического подъема. Если раньше активно конвертировали гривню в доллары и затем переводили за рубеж, то сейчас наоборот – «зеленый», переживший кризис в оффшорах, массово течет в Украину. И тому есть ряд предпосылок. Во-первых, украинские производители с начала года активно наращивают экспорт товаров, в частности, металлурги и машиностроители. Как результат - приток выручки.

Во-вторых, плывет на внутренний рынок валюта от нерезидентов. На фоне повышения суверенного рейтинга Украины рядом международных рейтинговых агентств и их положительных прогнозов относительно экономического восстановления нерезиденты очень заинтересовались нашими гособлигациями. И хотя доходность по этим ценным бумагам была существенно снижена, для нерезидентов она в целом остается выгодной с учетом дешевизны их кредитных ресурсов.

Также увеличился приток валюты от нерезидентов в виде кредитов и депозитов. Начавшийся процесс укрепления гривни стал для них стимулом более активно размещать деньги в украинских банках и выдавать кредиты нашим компаниям.

В результате, межбанк демонстрирует избыток валюты. Если бы НБУ оперативно не выкупал излишки доллара, то, скорее всего, курс находился бы на уровне 6,5-6,9 грн. Ситуация могла бы спровоцировать очередную панику, на сей раз вызванную активной продажей доллара и скупкой гривни. Поэтому действия регулятора были своевременными и целесообразными.

И что с евро...

Если курс гривни объясняется влиянием украинских факторов, то на обесценивание евро во многом давят европейские реалии. Возможный дефолт ряда стран еврозоны не перестает трясти рынок. И дело не только в Греции. Днями международные рейтинговые агентства снизили суверенный рейтинг Португалии, что стало очередным шоком для мировой экономики. В результате, евро в отношении доллара резко упал - с 1,36 до 1,33 долл. Дальше по накатанному - евро подешевел и против гривни - до уровня 10,5-10,6 грн. Правда, после резкого скачка вниз европейская валюта на мировых площадках по отношению к доллару стабилизировалась.

Между тем, эксперты не советуют скупать евро. Рынок может пережить еще не один стресс от информации из старушки Европы. На очереди Испания, которая, мягко сказать, переживает не лучшие времена. Кстати, рынок сейчас в ожидании первых статданных о результатах работы экономики еврозоны в марте, что может внести свои коррективы в расстановку позиций мировых валют. Скорее всего, в ближайшее время евро выше 1,34 долл. «не прыгнет», а это значит, что нужно привыкать к евро по цене 10,5 грн.

Но ситуация на украинском валютном рынке в ближайшее время все же слегка изменится. До конца марта курс покупки наличного «зеленого» ниже 7,85 грн. не упадет, а безналичный доллар будет близок к отметке в 7,9 грн. А в начале апреля, когда придет время «Ч» - расчета за российский газ - спрос на валюту вырастет, но это будет временный фактор.

Делаем выводы

И так, что нас ждет? Приток валюты в Украину будет только увеличиваться. Не забывайте, что в оффшоры во время кризиса «убежало» около 20-22 млрд. долл. Возвращение хотя бы части этих средств спровоцирует переизбыток валюты на рынке. Кроме того, ранее население скупало «зеленый» исключительно с целью уберечь сбережения от девальвации. Теперь же, когда национальная валюта укрепляется, объем продаж наличного доллара будет только расти. В данной ситуации очень важно снять ограничение на валютное кредитование и разблокировать работу банков по покупке валюты для расчетов по депозитам. Если вовремя такие меры не будут приняты, то перед нами станет проблема, по уровню и сложности не меньшая, чем в конце 2008 года. Может, для власти пришло время отказаться от пагубной практики принятия запоздалых решений…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук УНИАН-экономика