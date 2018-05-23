Украинские девушки показывали разрисованные груди (фоторепортаж)

Украинские девушки показывали разрисованные груди (фоторепортаж)

23:36, 10 февраля 2007
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Одной из изюминок выставки “INTERCHARM Украина 2007” стал чемпионат по боди-арту, на который трудно было протиснуться. Мастера выделялись оригинальностью, а модели – раскованностью...

Одной из изюминок выставки “INTERCHARM Украина 2007” стал чемпионат по боди-арту, на который трудно было протиснуться. Разрисованных моделей было немного – ставили не на количество, а на качество. И нельзя было не отметить – мастера выделялись оригинальностью, а модели – раскованностью.

Шесть часов подготовки, несколько минут волнения и – на подиум

Женский маникюр в сочетании с рисунком на теле – страшное оружие
Моделей не пугали даже несколько десятков фотовспышек

после подиума –
...неколько приватных фотосессий
Сколько мужчину не крась... он все равно туда смотрит...

Боди-арт даёт крылья!
Главное – не смотреть, чтобы не выдать себя, думал Штирлиц

Фото Дмитрия Стаховского

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