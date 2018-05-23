Украинские девушки показывали разрисованные груди (фоторепортаж)
Одной из изюминок выставки “INTERCHARM Украина 2007” стал чемпионат по боди-арту, на который трудно было протиснуться. Мастера выделялись оригинальностью, а модели – раскованностью...
Одной из изюминок выставки “INTERCHARM Украина 2007” стал чемпионат по боди-арту, на который трудно было протиснуться. Разрисованных моделей было немного – ставили не на количество, а на качество. И нельзя было не отметить – мастера выделялись оригинальностью, а модели – раскованностью.
Шесть часов подготовки, несколько минут волнения и – на подиум
|Женский маникюр в сочетании с рисунком на теле – страшное оружие
|Моделей не пугали даже несколько десятков фотовспышек
|после подиума –
|...неколько приватных фотосессий
|Сколько мужчину не крась... он все равно туда смотрит...
|Боди-арт даёт крылья!
|Главное – не смотреть, чтобы не выдать себя, думал Штирлиц
Фото Дмитрия Стаховского
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