Так куда же делись деньги МВФ?

Итак, Симоненко (тот, который бессменно в Счетной палате) вместе с Медведько будут проверять, по поручению Януковича, куда же делись деньги МВФ, занятые Украиной. Согласно сообщению на президентском сайте - с картинкой в стиле Первого российского канала (верховный сановник принимает отчет подчиненного и дает ему распоряжение), - «глава государства отметил проведение общей со Счетной палатой проверки использования средств Госбюджета-2009 и бюджетных средств в текущем году – как внутренних, так и полученных от МВФ». (Счетная палата, заметим, в соответствии с Законом 1996 года, формально не подчиняется президенту, однако Симоненко с радостью воспользуется санкцией, чтобы еще раз покопаться в правительственных сметах).

МВФ традиционно сопровождается шлейфом мифов. Один из них случилось услышать в минувший уик-энд на шашлыках. Высшее экономическое образование моих друзей не помешало им всерьез обсуждать, сколько же гектаров украинского чернозема отданы МВФ в залог за 11 миллиардов долларов займа, полученного с октября 2008 года.

Нецелевое использование средств МВФ – из того же набора распространенных мифов. Отслеживать, как были потрачены именно деньги МВФ, практически невозможно. Но поскольку перед аудиторами поставлена задача, ответ на которую известен заранее, их отчет, похоже, будет чем-то вроде обвинительной беллетристики.

Проверим матчасть

Напомним, о чем идет речь. Всего Украина выбрала из общего объема стенд-бая в 16,4 млрд. долларов 11 млрд. с хвостиком. Это без учета эквивалента около двух миллиардов долларов специальных прав заимствований (СПЗ), которые правительство поздней осенью 2009 года конвертировало в 16 млрд. гривен, провело по статье «другие неналоговые доходы», зачло их в текущие поступления бюджета… и быстро потратило. Хотя формально они не являются компонентом стенд-бая, сомневаться в том, что их судьба станет предметом придирчивого рассмотрения внутренних аудиторов, не приходится.

История кредитных взаимоотношений между Украиной и МВФ симптоматична не только для реципиента, но и для кредитора. Благодаря жестокости своего бюджетного кризиса Украина смогла вписаться в историю МВФ. Переворачивается или нет крестный отец МВФ Джон Мейнард Кейнс в своем гробу, но для Киева Фонд сделал исключение: заемные средства пошли частично не в казну центробанка в поддержку платежного баланса, а на казначейский счет правительства – для финансирования дефицита бюджета (хотя такая неортодоксальность и гибкость со стороны МВФ все же таки объяснялись необходимостью обеспечить внешние платежи, а следовательно, опосредствовано такой шаг имел отношение к урегулированию проблем с платежным балансом).

Таким образом, на старте программы осенью в 2008 году Нацбанк получил 4 с лишним миллиарды долларов; под День Победы очередные 2,8 миллиардов были впервые располовинены между центробанком и правительством; и в конце июля 3,3 млрд. долларов полностью поступили на счета правительства – авансом, под невыполненное обязательство начать постепенное ежеквартальное повышение цен на газ для населения и предприятий ТЭК.

Кстати, эстафета пренебрежения требованиями программы с МВФ издевательски передается Януковичу: Кабмин 1 марта «на своем заседании принял решение о том, что в 2010 году цена на газ для населения, для промышленных учреждений и организаций, для теплокоммунэнерго не будет повышаться».

Деньги не пахнут

МВФ не печатает нумерованные ассигнации, траекторию которых можно запеленговать. Пока валютный ссудный ресурс МВФ, переведенный электронным платежом в Украину, еще некоторое время остается на валютном счету Казначейства, он еще некоторое время сохраняет материнские признаки своего происхождения. Но в следующее мгновение после конвертации Нацбанком в национальную валюту, эмвээфовские средства растворяются в общем котле единого казначейского счета, и точно утверждать, что именно они были направлены на ту или иную цель – грешить против бухгалтерской истины. Про любой платеж, проведенный бюджетными средствами с мая месяца, можно сказать: «Он был проведен с помощью средств МВФ». В таком утверждении правды будет столько же, сколько и вымысла, поскольку деньги не пахнут и в них не вживлен идентификационный чип.

Скажем, при желании можно утверждать, что на средства МВФ профинансирован проект реконструкции водоснабжения города Львова в сумме 89 млн. грн. (после выборов о круглосуточном снабжении воды во Львове уже речь не идет), однако с не меньшей степенью гипотетичности можно заявить, что кредитор приобщился к выдаче актов на право собственности на землю ценой в 345 млн. гривен. В любом бюджетном платеже при желании можно разглядеть след МВФ, все зависит от мотивационной установки аудитора. Не вызывает двусмысленной трактовки разве что погашения Минфином 12 сентября внешних обязательств Украины (деноминированных в швейцарских франках) на сумму, эквивалентную 781 млн. долларов США. Оперируя макропоказателями, можно также утверждать, что без средств МВФ была бы невозможна бюджетная поддержка Пенсионного фонда в объеме 30 млрд. грн. (13 млрд. непосредственно из бюджета и 17 млрд. в виде ссуды с единого казначейского счета – ссуды, которую никто не собирается возвращать). Деньги МВФ, а не подвиги, которые себе приписывает правительство Тимошенко, - это единственная и определяющая причина, почему украинские пенсионеры бесперебойно получают пенсии, на которых, опять же, не видно штампа «Спасибо МВФ».

Никоим образом не опережая вывод аудиторов из ГПУ и СП, все же решимся констатировать с высокой степенью вероятности: из 307 млрд. гривен бюджетных расходов правительства 53 миллиарда, или фактически каждая пятая гривня бюджетных расходов, были проведены с помощью средств МВФ (включая ресурс конвертированных СПЗ). Это в расчете на сводный бюджет, а для государственного - эта пропорция еще более ощутима. Если же к щедротам МВФ добавить сальдо внутренних займов, помощь Всемирного банка и даже 290 миллионов евро, полученных от Японии в счет продажи квот на выбросы парниковых газов, то получится, что каждая третья гривня бюджетных расходов профинансирована за счет займов или одноразовых поступлений наподобие торговли квотами.

Кстати, «освоение» японских средств тоже заслуживает микроаудита в пределах макропроверки состояния украинских публичных финансов – были они использованные на проекты энергосбережения или испепелились в топке предвыборной борьбы.

Станислав Голубенко