Авиазаправщикам объявили войну

Компания-заправщик отечественных самолетов ЗАО СП "Кребо" жалуется на рейдерские атаки руками стражей порядка и судей... Судья принял уникальное решение, которое “обжалованию не подлежит”...

В ежегодном рейтинге экономической свободы, опубликованном центром Heritage Foundation в 2009 году, Украина впервые попала в категорию «экономически несвободных стран» - с 133-го Украина сместилась на 152-е место. Среди стран бывшего Советского Союза хуже показатели лишь у Беларуси и Туркменистана. Так, по десяти ключевым факторам, на основе которых складывается ежегодный рейтинг, наше государство, продемонстрировало неудовлетворительные показатели свободы ведения бизнеса, торговли, инвестиций, налоговой нагрузке и гарантии невмешательства государства в ведение частного бизнеса.

Украинская судебная система 1 февраля 2010 года в который раз подтвердила объективность выводов экспертов центра Heritage Foundation. Оболонский районный суд города Киева принял решениелишить совместное украино-нидерландское предприятие ЗАО СП «Кребо» его собственности - заправочного комплекса, а отечественных перевозчиков, в свою очередь - авиационного топлива. Суд отменил правоустанавливающие документы компании на построенный ею же целостный имущественный комплекс «Склад централизованной заправки самолетов в государственном аэропорту «Борисполь». Судья Оболонского районного суда отменил решение третейского суда от 21 декабря 2006 года, который признавал право собственности на упомянутый объект именно за «Кребо».

Решение суда компанию, мягко сказать, озадачило. Иск Бориспольского межрайонного прокурора судья Оболонского районного суда принял к рассмотрению, невзирая на трехлетнее истечение срока давности возможности обжаловать решение. Оболонский суд отменил решение третейского суда, даже не ознакомившись с ним. О скандальном решении в «Кребо» узнали заочно, потому что о судебном заседании их не предупредили. В компании заявляют о нарушении подсудности, поскольку иски, относительно объектов недвижимости, подаются исключительно по месту их расположения.

Но самое главное, что дало основания владельцам топливно-заправочного комплекса говорить о заказном характере атаки на компанию, - в итоговой части постановления, судья Оболонского районного суда указывает, что… «решение является окончательным и обжалованию не подлежит». При этом в суде, по-видимому, никого не смутило, что это прямо противоречит Конституции, которая гарантирует право на апелляционное и кассационное обжалование судебных решений.

В своем заявлении центральной прессе, которое «Кребо» сделала на прошлой неделе, компания подчеркнула, что расценивает решение Оболонского суда как целеустремленное и нескрываемое давление на компанию, и элемент нового этапа рейдерской атаки на ее имущество. В своем заявлении «Кребо» с сожалением констатирует, что рейдерская атака осуществляется не только при полной бездеятельности, но и «при прямом участии правоохранительных и судебных органов Украины».

Давление на «Кребо» началось в 2009 году. В начале прошлого года Служба безопасности Украины возбудила против руководства«Кребо» уголовное дело по факту незаконного завладения должностными лицами имуществом в аэропорту «Борисполь».

«22 июля сотрудники управления СБУ в городе Киеве и Киевской области, предъявив незаконное решение Бориспольского райсуда, захватили топливно-заправочную службу СП «Кребо» в аэропорту «Борисполь», а также два офиса компании в Кременчуге. Эти действия парализовали работу предприятия и поставили под угрозу заправку самолетов», - апеллировали к власти и мировой общественности представители предприятия. Впоследствии справедливость подозрений о рейдерской атаке подтвердили - сначала Печерский районный суд столицы, который упразднил постановление о возбуждении уголовного дела, а в дальнейшем и Апелляционный суд Киева, который подтвердил правомерность вывода Печерского суда.

Стоит вспомнить, что накануне возбуждения уголовного дела Службой безопасности Антимонопольный комитет наложил на компанию «Кребо» рекордный в истории нашего государства штраф в размере 125 миллионов гривен. А в течение прошлого года контролирующие и правоохранительные органы государства послали свыше 100 запросов к предприятию с требованием предоставить информацию о деятельности компании. Поэтому в «Кребо» пришли к однозначному выводу: реальна цель хорошо спланированных и щедро профинансированных силовых акций - рейдерский захват имущества компании и в первую очередь - Авиационного топливно-заправочного комплекса в Международном аэропорту «Борисполь» для вытеснения компании из рынка.

События начала 2009 года заставили нидерландского соучредителя ЗАО «Кребо» - компанию Movida Intl. b.v. - обратиться к правоохранительным органам Нидерландов и Европейского Союза с просьбой вмешаться в ситуацию, заставить украинскую власть прекратить незаконное давление на дочернее предприятие в Украине. Привлечение внимания мирового сообщества дало результаты, и давление на «Кребо» прекратилось.

Поэтому теперь, когда история получила продолжение, руководство предприятия обещает снова бороться с рейдерами всеми законными путями.

Но в «Кребо» в это мало верят, поскольку в нашем государстве правоохранительные структуры стоят непосредственно на службе рейдеров. Поэтому в «Кребо» решили предупредить всех и вся, что компания будет защищать свои интересы, обращаясь не только в ЕС, а в этот раз - и в европейские судебные инстанции.

Относительно Украины, ввиду президентских выборов, в «Кребо» решили дождаться инаугурации нового главы государства, чтобы просить защиты у него.

Петр Коростенский