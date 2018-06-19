Стычка вокруг $2 миллиардов: стоит ли Тимошенко дразнить Стельмаха?

Проще всего для правительства – забрать средства у Нацбанка, запустив руку в неприкосновенный запас – золотовалютные резервы... Одобрил ли МВФ «переуступку» правительства части долга НБУ?..

Конфликт между очаровательной госпожой и председателем центробанка Мировая экономическая пресса – от влиятельного британского «Экономиста» до информационных агентств живо комментирует подробности конфликта между очаровательной госпожой, которая руководит страной, и главой центрального банка.

Это государство со значительным сельскохозяйственным потенциалом дохозяйничалось в результате безудержной популистской политики до того, что нечем платить: кредиторам – долги, бюджетникам – зарплаты, пенсионерам – пенсии, фермерам – обещанные субсидии, муниципалитетам – дотации. Тогда госпожа, получив отказ на мировых и региональном финансовых рынках, обратила свой взор на последний бастион – резервы центробанка. Она потребовала от главы центробанка перечислить 6,6 млрд. долларов золотовалютных резервов на казначейский счет правительства. Когда тот отказался, она попыталась его уволить. Неудачно. Главный банкир в ответ перешел в наступление, обвиняя руководительницу в безответственной экономической политике, опять поставившей страну на грань краха.

Если вы успели что-то подумать, то вы подумали не о том. Речь не о Юлии Владимировне, которая не успевает за избирательными заботами сказать доброе слово о Нацбанке, и не о Владимире Семеновича, который не известно, вернулся ли из зарубежной командировки. Речь идет о Кристине Фернандес де Киршнер, которая феерично руководит многострадальной Аргентиной, и председателем правления тамошнего центробанка 48-летним Мартином Редрадо, выпускником Гарвардской школы государственного управления.

Хроника аргентинского сценария по-украински

Однако на прошлой неделе в Украине приобрела остроту ситуация, словно списанная с аргентинского сценария. Поскольку заявлений было много, одно опровергало другое и речь шла о таком сложной макроэкономической сущности, как золотовалютные резервы страны, то попробуем воспроизвести хронологию этих событий, чтобы в них разобраться.

30 декабря 2009 года – заседание Совета исполнительных директоров Международного валютного фонда принимает техническое решение: пересмотреть в сторону снижение один из показателей программы стенд-бай с Украиной. МВФ соглашается, что чистые международные резервы Украины будут по итогам 2009 года на 2 млрд. долларов меньше, чем планировалось в начале года. «Чистые» резервы – это золотовалютные запасы за исключением заимствованных активов – прежде всего у того же МВФ. Всем становится ясно – МВФ не против того, чтобы Украина рассчитывалась за газ с помощью золотовалютных запасов. Покой напуганной морозами Европы и бесперебойный транзит газа – прежде всего.

6 января 2010 года – почти 900 млн. долларов перечислены Газпрому за газ, импортированный в декабре. На эту сумму конвертированы облигации, находившиеся в уставном фонде Нафтогаза, и, соответственно, на этот объем похудели резервы Нацбанка.

Казалось бы, к следующему платежу за газ – как раз в канун второго тура выборов – страсти вокруг золотовалютных резервов должны были бы утихнуть. Однако 19 января и.о. министра финансов Уманский упрекает НБУ, что тот отказывается перечислить те самые 2 млрд. долларов на счета правительства.

21 января МВФ заявлением своего представителя в Украине Макса Альера отмежевывается от спора между правительством и НБУ, настаивая на том, что каждая страна - член Фонда самостоятельно решает, как ей учитывать свои обязательства перед МВФ – в соответствии с собственным законодательством и свойственным ей институционным порядком.

22 января НБУ решает сказать свое слово и напоминает, что будет распоряжаться золотовалютными резервами в строгом соответствии с законом о Национальном банке Украины.

Стоит ли Юлии Владимировне дразнить Владимира Семеновича?

Даже отечественные СМИ, специализирующиеся на экономической тематике, и рыночные комментаторы инвестиционных фондов разошлись в своей интерпретации этих событий. Одни считали, что МВФ одобрил «переуступку» части долга: теперь эти два миллиарда долларов будет должно Фонду правительство, а не НБУ (хотя в целом все равно должно государство). Другие выражали предположение, что МВФ самоустранился: деритесь, мол, между собой сами.

Так что же произошло?

Анализ событий свидетельствует: разворачивается аргентинский вариант по-украински. Правительству побыстрее и посильнее нужно наполнить опустошенную казну, чтобы успеть заплатить перед вторым туром зарплаты и пенсии. Да, можно одолжить у банков (следующий аукцион – завтра), но банки если и раскошелятся, то только под 30 процентов годовых. А 30 процентов годовых – это чуть ли не самые высокие ставки по государственным облигациям на цивилизованных рынках, и они дорого будут стоить бюджету. Уже в этом году, по оценке J.P. Morgan, расходы Украины на обслуживание своего суверенного долга достигнут 4,9 процента ВВП, в то время как Казахстана – 3,1 процента, России – 1,4.

Поэтому проще всего – забрать средства у Нацбанка, запустив руку в неприкосновенный запас – золотовалютные резервы. Так же, как это хочет сделать Кристина Фернандес де Киршнер.

Скажете, это все инсинуации, и на самом деле правительству есть чем платить? Соглашусь, если правительство наконец обнародует информацию о балансе казначейского счета и языком статистики, а не ток-шоу расскажет о реальной, а не кажущейся ситуации с публичными финансами в Украине.

Происходит подмена понятий – разрешение кредитора на снижение нижнего предела золотовалютных резервов правительством умышленно подается как несуществующая санкция на перечисление двух миллиардов долларов на счета Минфина. Нацбанк прав в том, что о переоформлении долга в интересах правительства не шла речь, поэтому регулятор не намерен уступать.

Затишье на золотовалютном фронте обманчиво. Разминка на прошлой неделе напоминала столкновение, в котором противники колотят друг друга, но удары при этом сыпятся на того, кто неосмотрительно попал между ними. В нашем случае – на МВФ, который уже не знает, как выворачиваться из-под ударов, которые наносят друг другу украинские ветви власти.

Однако правительству стоит дважды подумать, прежде чем дразнить Нацбанк, ведь 7 февраля – это не только день волеизъявления, но и – символично! – крайний срок оплаты российского январского газа.

Очевидно, что без помощи НБУ Нафтогаз не рассчитается. Поэтому Владимира Семеновича не стоит дразнить.

Станислав Голубенко