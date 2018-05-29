Грустный, драматичный, оптимистичный. Каким был 2009 год для Украины?

На вопрос УНИАН отвечают известные и уважаемые в Украине люди (НЕ ПОЛИТИКИ).

Олекса Негребецкий, переводчик: НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, А ЭТО, КАК ГОВОРИЛИ В ЭСЭСЭРЕ, – ВАЖНЕЕ ВСЕГО Хочется, вопреки национальному характеру, не употреблять таких упадочнических определений, как “год утрачених возможностей”... Нет. Хочется сказать что-то позитивное и оптимистичное. А позитив и оптимизм в том, что не все, далеко не все возможности мы потеряли. Осталось что терять в следующем году.

Хоть бы что себе думали телевизионные менеджеры, а украинцы в Украине еще есть. Кое-где... Сам позавчера двух видел, разговаривали на мовє. Не всех украинцев взяли импортные вакцины, не всех загнали магнаты в частные леса в роли живых мишеней. Некоторые еще осмеливаются бегать по тротуарам, меж припаркованных внедорожников. Поддерживают таким образом физическую форму, и это добавляет им шансов на выживание в далеких лесополосах Кировоградщины.

О прошлом годе для меня. Слава Творцу, ничего очень плохого за этот год не случилось. Ну, обобрал кризис – и не меня же одного. Ну, работы поубавилось – и не только же у меня. Зато целый месяц отдыхал. Чудесно поплавал по Десне на своей дорогой резиновой лодке, поскитался с рюкзаком по Карпатам. А горы (опять позитив) – еще не все лысые, не все леса вырублены, ели кое-где торчат.

И младший мой сын пошел в первый класс.

И не было войны, а это, как говорили в эсэсэре, – важнее всего. Так оптимистично.

Желаю всем украинцам часто мыться, чтобы не цеплялась разная грязь, держать в чистоте органы чувств – глаза, уши, нос – чтобы увидеть, услышать, вынюхать, если кто-то нас захочет в который раз обмануть. И трижды в день чистить зубы – чтобы раскусить самого хитрого и самого коварного врага. А еще пусть вам Дед Мороз или Санта-клаус, или тот, в кого вы верите, подарит по зеркальцу – а ну как оно поможет того врага обнаружить.

Владислав Троицкий, режиссер, основатель театра «Дах»: ПОЛИТИКИ ЗАНИМАЛИСЬ АНТИПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ УКРАИНЫ

Вопреки разным политическим делам, украинцы начинают сами отвечать за себя, творить вокруг себя другую реальность. Есть масса интересных, уникальных проектов в сфере культуры, которые, надеюсь, со временем порастут прекрасными волшебными цветами...

Хотел пожелать, чтобы украинцы в конце концов осознали себя как страна и как народ.

Как я пережил этот год? Мы сделали массу разных проектов как в Украине, так и за рубежом. К политике я начал достаточно спокойно относиться. Ну, занимаются себе там чем-то “в верхах”, и слава Богу. Им кажется, что это важно, мне кажется, что это неважно.

Конечно, мне, как и всем, недостает политической воли чиновников относительно культурной политики, стратегии. Государство должно заниматься протекцией культуры и позиционированием культурной Украины как внутри, так и вовне. К сожалению, все это пока еще на неубедительном уровне, я бы даже сказал, политики занимаются антипозиционированием Украины с точки зрения собственных институтов.

Остается надеяться, что все-таки кто-то из политиков придет в себя, независимо от того, находится ли он во власти или в оппозиции, и осознает, что нужно делать что-то полезное. А полезное по большей части – это культурная или социальная политика.

Я бы выбрал приоритетной культурную политику. Как только поднимается уровень культуры, образования, творческий потенциал общества, – параллельно начинают решаться социальные проблемы.

Ярослав Грицак, доктор исторических наук: НАКОНЕЦ УКРАИНЦЫ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ В СВОИХ ПОЛИТИКАХ 2009 год – это был год топтания на месте. Этот год был продолжением политического кризиса, который тянулся с 2005 года, к которому добавился еще экономический кризис. Два позитивных события в этом году – окончательное решение УЕФА проводить в Украине Евро-2012. Позитивом также является то (это может звучать странно), что украинцы все больше и больше разочаровываются в политиках, потому от изменения слагаемых – “регионалов” на оранжевых – ничего не меняется.

Думаю, такое разочарование может быть очень позитивным. Наконец придет осознание того, что украинскую политику нужно менять в корне.

Поэтому желаю украинцам и самому себе, чтобы в будущем году это разочарование перенеслось в какое-то конкретное действие и прекратило украинское топтание на месте.

Евгений Головаха, доктор философских наук: МЫ БЫЛИ САМЫМИ УМНЫМИ, САМЫМИ ДОСТОЙНЫМИ, САМЫМИ ЛУЧШИМИ

Как по мне, очень хороший был год, хотя бы потому, что уже был...

Например, я в этом году убедился, что Украина – самое богатое государство в мире, потому что только в нашей стране кто-то мог вложить несколько сотен тысяч долларов в такую процедуру, как “против всех”, еще и выдвинуть это на должность президента. Думаю, что даже в очень богатых странах на это никто не дал бы и доллара.

Есть основания также считать, что у нас живут самые достойные люди, потому что нигде в мире никто не получил столько государственных наград, сколько получили в этом году наши украинские политики и общественные деятели. Это тоже основание для оптимизма.

Кстати, мы еще и самые умные. Я в наших СМИ вычитал, что в Украине изобрели лекарства от рака, которые так и называются «Украин». Только почему-то в мире никто не понимает, как по украинскому методу вылечить всех от рака.

Весь мир давно бьется над созданием миниядерной взрывчатки, а какой-то наш согражданин, как выяснилось, может делать ее у себя дома. Об этом пресса тоже серьезно писала.

А я верю нашей прессе. Я даже читал, что какой-то украинец дома устроил термоядерную реакцию.

Однако, опять же, имеем проблему: никто в мире не хочет признавать нас самыми умными и самыми лучшими.

Нас иногда очень неудачно сравнивают. Например, называют Украину «банановой республикой». Свиной грипп начался с действительно бедных банановых стран, потом пошел в Мексику, Латинскую Америку. Но эти банановые страны от нас отличаются, как я понял, и такая оценка несправедлива. Потому что у них те же маски раздавали на каждом шагу, а у нас даже нельзя было купить. Поэтому какая же мы банановая республика?! То есть и в этом есть определенный оптимизм.

Мы говорим, что мы - самая несчастная страна в Европе. Но это только потому, что мы так к себе относимся, мы не ценим своих достижений.

Украинцы вообще странные люди. Например, один из кандидатов говорит, что может слышать всех. Ну у кого в мире есть еще такие слуховые органы, где вы найдете человека, который может слышать 46 миллионов одновременно? Или такого кандидата, который сравнивает себя с исключительным аномальным животным, – белой тигрицей.

Когда-то журналисты на Майдане добыли в борьбе свободу слова, поэтому от меня им пожелание – чтобы наконец они ею воспользовались.

А если серьезно, то в канун Нового года обо всем, что происходило и происходит в Украине, серьезно говорить нельзя.

Иван Марчук, художник: УКРАИНА НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛА И НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЛА

2009 год был такой же как прошлый, позапрошлый и позапозапрошлый. Ничем абсолютно он не отметился, кроме того, что люди еще больше потеряли надежду, что следующий год будет лучшим.

Я не могу совсем ничего отметить, Украина в этом году не получила ничего, в то же время и не потеряла ничего. Было топтание на месте, потому что у нас нет движущей силы, которая что-то меняла бы в Украине. Как говорили во времена Брежнева, полный застой.

Украинцам я бы хотел пожелать одно – меньше думать о политике и радоваться жизни. Но для того, чтобы ей радоваться, нужно, чтобы ее уровень был выше. Мне уже надоело смотреть и слушать, как плохо нашим украинцам, их так завалили разными проблемами, как вот было завалило нас снегом.

Я долго жил за рубежом. Ну нигде в мире нет проблем с водой: тепла, горячая – есть, какая хочешь. Нет проблем с газом, электричеством, проблема лишь одна – чтобы была работа. Если есть работа, люди живут себе, как хотят, и не знают, кто ими правит.

Поэтому хочу нам пожелать, чтобы у нас было лучше – хоть на тридцать процентов – как там.

Оксана Забужко, писательница: ЛЮДЕЙ ПОЛИВАЛИ ДЕРЬМОМ НА ВСЕХ КАНАЛАХ

Думаю, это был один из самых драматичных лет в новейшей украинской истории. Очень заметно, как опустилась страна. Опустилась экономически: ощутим абсолютный упадок нашего зародышевого несчастного среднего класса, среднего бизнеса, который закатали катком.

Прошу прощения, но средний класс – это сословный позвоночник нации, это сословный позвоночник гражданского общества, самостоятельности и самоуправства этого самого общества.

Вообще наблюдаем ситуацию разочарования, апатии и в большой мере культурной деградации. Потому что людям годами заливают глаза и уши только дерьмом на всех каналах массовой информации. Видим этот ошалевший танец нашего ошалевшего криминала, у которого давно поехала крыша и который представляет из себя политиков, устраивает цирк. А общество не имеет возможности переключить канал на что-то другое, потому что везде происходит зачистка ноосферы... Вот эта зачистка очень и очень дает о себе знать.

Потому год драматичный, год грусный, в конце которого, нам всем нужно просто помолиться за Украину, за то, чтобы Бог ее не покинул.

Пожелаю всем удачи и мужества!

Опросила Ксения Лесив