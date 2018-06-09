Битва за землю: как поселковый голова Глевахи поссорился с Академией наук

“Верховный суд завален делами, там очереди на годы, а они за 2–3 недели принимают решение в интересах Глевахи...” Я им покажу полтора миллиарда долларов и все прочее”... “Коттеджи нужно сносить”...

Со дня на день Верховный суд Украины окончательно решит судьбу 400 га земли под поселком Глеваха на Киевщине. На селекционные поля, где десятилетиями Институт физиологии растений и генетики Национальной академии наук Украины выращивал новые сорта пшеницы и элитные семена, претендует поселковая община Глевахи в лице ее председателя. За счет селекционных полей поселок начал расти вширь. Тем временем на территории спорной земли под столицей бурно ведется строительство...

Земля нужна всем: и мертвым, и живым, и нерожденным

Сотрудники Института физиологии растений и генетики НАНУ возмущаются...

– Это катастрофа и для института, и для страны. Отрезать такой селекционный массив, который кормит страну, – это преступление против государства, – уверен член-корреспондент Национальной академии наук, заместитель директора Института физиологии растений и генетики НАНУ Виктор Швартау. – Визитка нашего института - около 80 процентов лучших сортов озимой пшеницы, которые созданы, создаются и передаются в производство. Это все происходит на землях ГП “Опытное сельскохозяйственное производство ИФРГ”. Селекционных центров такого уровня в мире всего несколько. Наш в пятерке – это точно. Крупнейшие зерновые компании Украины строят свой бизнес на сортах пшеницы нашего института. В центре Москвы расположены около 300 га пахотных земель Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. И никто даже не подумает на них позариться.

Но Глеваховский поселковый совет попробовал завладеть лакомым куском академической земли. Всего НАНУ использует около 1000 га. Глеваха претендует на 400 из них. И отечественная Фемида частично ей в этом помогла. Это при том что в 2002 году Глеваховский поселковый голова Александр Шепеленко собственноручно подписал государственный акт на право постоянного пользования землей, где указано, что Глеваховский поселковый совет предоставляет в постоянное пользование 971,21 га земли ГП “Опытное сельскохозяйственное производство ИФРГ НАНУ” “для выращивания и реализации семян сельскохозяйственных культур, а также переработки другой сельскохозяйственной продукции”.

– Я подписал акт с одним условием, о котором в академии не говорят: что они передают нам часть земель, которая им не нужна, а также землю, которая находится под объектами, – рассказывает председатель Глеваховского поселкового совета Александр Шепеленко. – Например, раньше Академия наук передала нам 24 жилых финских дома на две семьи. И должны были за домиками передать землю, но не передали. То же касается и 80-квартирного жилого дома и общежития, под которыми находилась земля. Я обращался к директору Института физиологии растений и генетики НАНУ академику Владимиру Моргуну – доведите вопрос до конца, выведите из своего государственного акта весь жилой сектор. До сих пор ничего не сделано.

Понятно, что никаких “условий” в государственном акте на право постоянного пользования землей не значится.

– В пределах населенного пункта Глеваха академия имеет 387 га, – продолжает Шепеленко. – Поселковый совет неоднократно обращался к НАНУ, чтобы передали участок, который они не обрабатывают, для развития населенного пункта. Огромное количество земли у них не обрабатывается, забито сорняками. Поселок растет очень большими темпами. У на нас сегодня более 100 тысяч населения. Развиваться нет куда. Люди умирают, а нам некуда хоронить. Два кладбища в поселке – в центре. Расстояние от кладбища до застройки должно быть не менее 300–400 метров, а они уже за 20–30 метров от домов. 2,5 тысяч человек – в очереди на получение земельных участков под застройку.

Судебные процессы с целью завладения землей НАНУ начались еще в феврале 2008 года. Какие суды только не были задействованы в этом деле – начиная от Васильковского межрайонного до Высшего хозяйственного. Наконец дошли и до Верховного суда. Его решение от 18 августа 2009 года просто ошеломило представителей НАНУ – 400 га государственной пашни отдали Глеваховскому поселковому совету. Хотя в статье 84-й Земельного кодекса Украины речь идет о том, что к землям государственной собственности, которые не могут передаваться в коммунальную собственность, отнесены, в частности, и “земельные участки, которые используются для обеспечения деятельности Национальной академии наук Украины”. К тому же Указом Президента Украины от 20 января 1992 года №43 «Об обеспечении деятельности и развития Академии наук Украины» НАНУ передано в бессрочное пользование государственное имущество и земельные участки без права изменения формы собственности.

– Эти земли не подлежат изъятию и в коммунальную собственность переводиться не могут – возмущается Швартау. – Верховный суд завален делами, там очереди на годы, а они за 2–3 недели принимают решение в интересах Глевахи. С какого чуда?

Отныне, по его словам, он с васильковским прокурором общается чаще, чем со своими аспирантами.

Мусорник в пшенице

Проезжаем вдоль селекционных полей Института физиологии растений и генетики.

– “Фаворитка”, “Колумбия”, “Смуглянка”, “Переяславка”, “Солнышко”... Все создавалось здесь, – рассказывает о сортах пшеницы, которые выращиваются на полях, заведующий отдела экологии и фотосинтеза Института физиологии растений и генетики НАНУ Олег Стасик. – Кроме пшеницы, здесь проводились опыты из разработки новых технологий и выращивания кукурузы, бобовых, ячменя, гороха, раньше было больше сахарной свеклы... Нам нужно качественное зерно, хорошие сорта. Сорта вырождаются, изменяются условия. Эту работу нельзя прекращать.

И тут видим посреди одного из полей, где зеленеет сочная озимая пшеница, огромную мусоросвалку. Выходим из машины – дышать нечем. Вонь – на всю округу...

– Вот в таких условиях мы выращиваем зерно, – с сожалением констатирует Стасик.

Аргументируя отчуждение земель от академии, поселковый совет подчеркивает нецелевое использование земли. А сам на землях научного учреждения, предназначенных для селекции и выращивания пшеницы, устроил мусорную свалку. Причем правоохранительные органы Васильковского района провели проверку и установили, что земельный участок площадью 0,5 га был выделен Глеваховским поселковым советом официально под размещение мусоросвалки, для этого есть все необходимы документы. Поэтому мусор на пшеничных полях воняет вполне легально.

Однако сам председатель поселкового совета утверждает, что мусорник уже год, как закрыт.

– Решением Глеваховского поселкового совета когда-то был выдано разрешение на открытие мусоросвалки, – рассказывает Шепеленко. – Потом было решение о том, что она уже давно закрыта.

– Закрыта? Почему же там всюду “свежий” мусор?

– Свежего мусора там нет. Свалка официально закрыта. Мы заключили договор с Васильковской районной мусоросвалкой, и официально вывозим мусор туда.

– С какого числа закрыта?

– Почти год. Мы сейчас проводим его обваловку, зачистку...

Коттеджи на пороховой бочке На территории ГП “Опытное сельскохозяйственное производство ИФРГ НАНУ”, скрытой леском, расположен интересный объект – научно-инженерный центр “Материалообработка взрывом” Института электросварки им. Е.Патона. Рядом с ним, по правилам техники безопасности, вообще не должно быть никаких застроек, не говоря уже о жилье. А в этой зоне робота кипит – строятся коттеджи.

– Опасная зона достигает 272 метров (по кругу). А коттеджи строятся уже за 100–120 м от нашего предприятия. Это не по моей оценке, а по оценке прокуратуры, – рассказывает заместитель директора научно-инженерного центра “Материалообработка взрывом” Института электросварки им. Е.Патона Вячеслав Лашкевич. – Аналогичный ответ дала государственная инспекция земельного контроля в Киевской области. Там есть коттедж, который строится за 80 метров от нашего объекта.

Об опасности такого соседства для рядовых граждан, видимо, и говорить не стоит. А от чрезвычайной ситуации, заверяет директор, никто не застрахован. Ведь ежедневно здесь сгружают и разгружают взрывчатку, а еще и испытывают ее.

– Если при загрузке взорвется хранилище, то даже за границей опасной зоны (дальше 272 м) повылетают окна, а здания в пределах зоны будут разрушены, – предостерегает Лашкевич. – Оглушит людей... Обломками хранилища может кого-то и убить. Вот какие последствия для тех, кто строится в опасной зоне.

В то же время Госгорпромнадзор не допустит, чтобы кто-то жил так близко от опасного объекта. Поэтому Лашкевич опасается, что им скажут вывезти взрывчатку со склада.

– Если уберут склад – нас фактически нужно будет закрывать. А у нас уникальное производство, такого нет в бывшем Союзе. Полигон – научный объект, национальное достояние. Мы производим элементы динамической защиты танков, обеспечиваем 98 процентов запросов Украины перфораторными зарядами для нефтегазовых скважин.

Российские истребители тоже комплектуются спасательными системами, которые создаются в этом центре.

В новых соседях центр совершенно не заинтересован. Поэтому выступил в судебной тяжбе между Глеваховским поселковым советом и Академией наук в качестве третьей стороны. По иску НИЦ “Материалообработка взрывом” Высший хозяйственный суд 8 октября 2009 года отменил решение двух предыдущих судов (Киевского межобластного апелляционного и Хозяйственного Киевской области) и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции – Хозяйственный суд Киевской области. В ответ поселковый совет Глевахи подал кассационную жалобу в Верховный суд.

– По всей документации, такого предприятия как“Материалообработка взрывом” у нас на территории поселка просто не существует. Оно когда-то существовало – в 60-х годах, а затем они сменили свое название, но нигде не зарегистрировались.

– Но вы же в действительности знаете, что оно там есть и что это достаточно опасный объект, рядом с которым нельзя строить жилье...

– Знаем, что они там есть. Но мы до сих пор знали, что на этом предприятии 10 тонн взрывчатки, – возмущается поселковый голова. – Почему в центре населенного пункта находится такой объект? Нет никакого согласования с поселковым советом. Мы узнаем из газет, что объект настолько опасен и требует буферной зоны радиусом 7–10 км. Если ему требуются 7–10 км, то нужно снести полностью такие населенные пункты, как Глеваха, Боярка, Калиновка, Малютинка. И выселить около 100 тысяч населения. Что для государства лучше: переселить почти 100 тысяч человек или выселить это предприятие? На территории “Материалообработки взрывом” находится столичное предприятие “Киеврекламасервис”, которое занимается изготовлением и установкой рекламных щитов на трассе. “Взрывеики” сдали свое предприятие в аренду и зарабатывают деньги. А своего ничего не делают.

Лашкевич опровергает обвинение Глеваховского головы.

– Он говорит неправду. У нас есть все учредительные и регистрационные документы. Это знают и правоохранительные органы. И Шепеленко все прекрасно известно. А один из недостроенных модулей центр и в самом деле сдает в аренду. Зачем помещению пропадать? А так 100 тысяч гривен дохода в год лишними не будут. Но это капля в море по сравнению с оборотом капитала, полученного от непосредственной деятельности предприятия, – заверяет Лашкевич.

Землю стоимостью миллиард долларов раздают бесплатно. Неужели?

– Представляете сколько стоит эта земля? 400 га – это больше миллиарда долларов, – говорит Швартау. – Прокуратура подала в суд на тех, кто там строится, и оказывается, они получили все земли бесплатно.

Шепеленко это подтверждает.

– Да, земельные участки передаются бесплатно. Наши доблестные академики рассказывают, что Глеваховский председатель уже заработал на этом 1,5 миллиардов долларов. Если Верховный Суд опять подтвердит наши права на землю, то они за свои слова будут отвечать перед судом. Я им покажу полтора миллиарда долларов и все прочее...

– А по какому принципу вы раздаете земельные участки? На этих территориях так активно строятся коттеджи...

– Ничего там не строится. Мы только готовим документы, чтобы можно было провести застройку. Начинаем готовить проектную документацию. Академики выезжают в село Малютинку, фотографируют там строящиеся дома и начинают рассказывать, что это строят жители Глевахи.

Сельский председатель демонстрирует бумажку со списком потенциальных кандидатов на земельные участки – жителей Глевахи.

– Там нет ни одного посторонного жителя, – отмечает Шепеленко.

Однако мы собственными глазами видим, что строится за 100 метров от “Материалообработки взрывом”, которые входят в спорные 400 га. Могут ли жители Глевахи позволить себе массовую застройку роскошными коттеджами?

– Глеваховскому поселковому совету эти земли принадлежат только три месяца, с тех пор, как появилось соответствующее решение суда, а дома строятся уже полгода, – говорит прокурор Васильковского района Сергей Морозюк. – Они не имеют права раздавать земли. Прокуратура получает зарплату за защиту государственных интересов, потому она их до конца будет отстаивать.

– Если суд примет решение в интересах академии, то что будет с домами? – интересуемся у прокурора.

– Их нужно сносить. Они и так, и так подлежат сносу, потому что находятся в зоне склада с боеприпасами.

Недавно в прессе появилась информация о том, что Васильковская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту внесения должностными лицами Глеваховского поселкового совета в официальные документы заведомо неправдивых сведений и выдачи недостоверных документов. В рамках расследования этого уголовного дела проверяется и законность решений Глеваховского поселкового совета о передаче в частную собственность земельных участков. На основании выявленных нарушений Васильковская межрайонная прокуратура подготовила 15 исковых заявлений об отмене решений поселкового совета о передаче безвозмездно в частную собственность земельных участков под застройку и о признании недействительными государственных актов на право собственности на землю.

– Это все абсолютная неправда! – заверяет поселковый голова, комментируя первую часть обвинений. – 15 исковых заявлений об отмене решения – это правда. Есть у нас Сергей Морозюк, прокурор, который вместо того, чтобы отстаивать интересы местного общины, отстаивает интересы Академии наук.

Представители НАНУ заверяют, что Глеваха имеет около 50 га свободной земли, которые вполне можно использовать для развитие села и не зариться на “несвое”.

– Смотрите, слева и справа пустыри, которые они могут использовать и под детсад, и для остальных нужд. У них достаточно много свободной земли гуляет, – говорит Стасик, показывая на поля близ поселка. Видно, что это хорошая земля. Какие здесь хорошие, сочные кустарники...

– У Глеваховского поселкового совета на сегодня земли нет, – жалуется, однако, председатель. – Это вам в институте рассказывают... Они свою землю обработать не могут. Разбитые фермы стоят – бывший крысятник... Вот в таком состоянии у них и объекты, есть их документация, и все остальные.

Едем на бывшие фермы. Действительно несколько разбитых старых помещений стоят посреди полей.

– Ферма умерла еще в годы советской власти, – рассказывает Швартау. – В уставе опытного хозяйства уже нет животноводства. Общая площадь этого участка – до 2 га. Хозяйство очень нуждается в ангарах, складских помещениях. Мы хотели построить там склады для зерна. Но пока не спешим, потому что нам показали карту будущей кольцевой дороги, и она будет проходить именно по этим землям. Странная логика у председателя поселка – из почти 1000 га два гектара заняты бетонными площадками, и на этом основании поселковый совет отбирает всю землю...

Точку в этой истории должен поставить Верховный Суд.

– Если он примет решение в интересах Академии наук, мы просто перенесем эти участки в другое место, – спокойно рассказывает сельский председатель.

Выходит, что “другие места” для развития села все-таки есть?

Анна Ященко